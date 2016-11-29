Pratik ve konforlu 10 modüler ev

Homify 360, bugün size çarpıcı dış cephelerden iç mekan planlamasına dek 10 olağanüstü ve şık modüler ev tanıtacak. Bu evler fonksiyonel, pratik ve çağdaş bir mimariye sahiptir. Kısacası geniş bir ailenin ihtiyacı olan her şeye cevap verebilen mükemmel bir tasarımı vardır. Şimdi sırayla sofistike tarzı vetemiz çizgileri ile bu evleri muhteşem yaşam alanlarına dönüştüren projeleri dış cephe ve planlarıyla birlikte inceleyelim.
İç içe geçmiş görünümüne sahip koyu renkli büyük çatısı beyaz dış cephe rengine kontrast oluşturuyor.
Kat planından anlaşılacağı gibi bu evin mutfağı, oturma odası ve yemek yeme alanı birbirine bağlıdır, bu sayede mevcut alan mükemmel şekilde kullanılır..
Örnekteki küçük ev sadece 103 metrekarelik bir alana sahip olup çift garajdan yatak odalarına dek son derece konforludur. Toplamda 3 yatak odası, iki banyo, teras, mutfak,salon ve bir adet de kileri bulunmaktadır.
Bu ev Polonyalı mimar Tomasz Sobieszuk tarafından tasarlanmıştır. Plan detayları arkasındaki uzman düşüncelerini kusursuz bir şekilde sergiliyor.
Diğer örneklere benzer şekilde bir başka tek katlı sade ev yalnızda 148 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İçinde dört yatak odası bulunan ev, kalabalık aileler düşünüldüğünde son derece kullanışlı bir örnek.
Bu ev yalıtım düşünülerek inşa edilmiştir, bu da evin kışın ısıyı koruyacağı ve yaz aylarında daha serin olacağı anlamına gelmektedir.
Eski tip çiftlik evlerinin yapısına uygun olarak tasarlanmış örnek, bu tip evlerin çok daha modern bir versiyonu. Özellikle eğimli çatısı kırsal alanda görülen çiftlik evlerine göre çok daha şık.
Sıradan bir ev yerine daha farklı bir şeyler arıyorsanız bu örnek kesinlikle aradığınız şey.
Bu gibi bir ev büyük bir aile için idealdir. Dört yatak odası, üç banyo ve bir çift garaj ile kalabalık bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
Klasik tarza uygun olarak inşa edilen ev cazip ve zarif. Aynı zamanda geniş bir evdir de.
Kat planı eğlenmek, rahat hareket alnı ve mahremiyet için ayrılmış yerleri detaylı olarak gösteriyor.
Bu örnekte üç küçük yatak odası ve küçük bir mutfak için 86 metrekarelik alan kullanılmıştır. Adeta apartman stiline göre yaşamak gibi, ancak bahçeli, geleneksel bir evin konfor ve stiliyle.
Bu plan örnek yapının gerekli olan her şeye sahip bir ev olduğunu ve de apartman stilini geleneksel bir tarzda sergilediğini göstermektedir.
Bu geniş ev her açıdan inanılmaz ve toplam alanı 240 metrekare, garaj için ise 40 metrekare ayrılmış.
Son derece geniş olan evde büyük yatak odaları, banyolar, çift garaj, salon, yemek odası ve mutfak bulunmaktadır. Kısacası ferah ve davetkar.
Evin önü geniş, rahat, derli toplu ve davetkar. Yaya yolu sizi hemen karşılıyor ve kapıya yakından bakmaya davet ediyor.
Etkileyici yapı 260 metrekare bir alana sahip olup; iki büyük yatak odası ile ofis, gömme dolap ve banyodan oluşmaktadır. Cephe tasarımı ise her bakımdan çok şık.
Muhteşem tasarlanmış evde çift garaj mevcut.
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