Mutfak oturma grupları

Kim demiş mutfakta sadece yemek pişer ve yenir diye. Özellikle çocukluğumda geniş mutfaklı evlerde mutfak aynı zamanda oturma odası işlevi de görürdü. Eskiden malum evler şimdiki gibi kaloriferli değildi. Dolayısıyla yemek pişen bölüm ocağın ısısıyla her daim sıcak olurdu. Hele bazı mutfaklarda fırın olarak da kullanılan kuzineler olurdu. Kuzineli mutfağın tadına doyum olmazdı. Kuzinede közlenmiş ya da patatesler eşliğinde çaylar yudumlanırken televizyon izlemenin keyfine diyecek olmazdı.
Ama bu bahsettiğim evlerde oturmak için çok da konforlu mobilyalar yoktu. Çıkma tahtalardan evin erkeğinin yaptığı divanlar ve üstlerine koyulan evin hanımının doldurduğu yastıklardan oluşan oturma grupları bugünlerin konforundan uzak olsa da, kalabalık ailenin muhabbeti işin konfor tarafını dengelerdi.
Bugünlerde hem yemek yemek için, hem de kahvenizi yudumlayıp muhabbet etmeniz için mutfaklar için çok hoş oturma grupları imal ediliyor.
Gelin hep birlikte tümü yerli tasarımcıların elinden çıkma mutfak gruplarına bakalım.
İlk bakışta bahçe mobilyası gibi görünse de bu oturma grubu mutfakta çok şık durmuş. Bembeyaz bir mutfağın içindeki bu oturma grubu, çok tatlı mavi tonlu yastıklarıyla mutfağa renk katıyor. Yemeğe kalabalık misafir yoksa, yeni evli çiftler ya da çekirdek aileler yemekleri mutfakta yemeyi tercih edebilir. Bu oturma grubu da bu amaca çok uygun. Ailenizle akşam yemeği yiyebileceğiniz gibi, akşamüstü kahvesine gelen yan komşunuzu da bu oturma grubunda ağırlayabilirsiniz.
Mutfakta Antalya merkezli başarılı mimarlık firması Mimoza Mimarlık'ın imzası var. Gün boyu Antalya güneşinin aydınlattığı bu mutfağın tadını çıkarmak için bundan daha güzel bir oturma grubu tercih edilemezdi.
Bu oturma grubunu mutfağa değil, evin hangi bölümüne koyarsanız koyun göz alacaktır diye düşünüyoruz. Çok şık bir tasarım ürünü olan koltuk ve puf sehpa deri malzemeden yapılmış. MerkeziAnkara'da bulunan Levent Tekin İç Mimarlık'ı bu ince zevklerinden dolayı tebrik ediyoruz.
Yuvarlak hatlara sahip kanepe ve tamamen yuvarlak puf sehpa bembeyaz mutfakla kontrast oluşturuyor. Kanepeye uzanabileceğiniz gibi üç kişiye kadar oturarak televizyonun keyfini çıkarabilirsiniz. Pufu sehpa olarak kullanabileceğiniz gibi ayaklarınızı da uzatabilirsiniz.
Salon ve mutfağı birbirinden ayıran bu masa ve tabureler sayesinde evinize bir pub havası verebilirsiniz. Mutfak tarafında içki servisini yapacak barmen üç kişilik barda oturan müşterilerine lezzetli kokteyller hazırlayabilir. Sadece ev halkının olduğu günlerde yemeği de bu bölümde yiyebilir ve bulaşıkları kolay biçimde toplayıp mutfağa taşıyabilirsiniz. Eskişehir'de bulunan Artes Dekor firmasının elinden çıkan mutfak yüksek enerjisiyle genç evleri için çok uygun bir tasarım izlenimi veriyor.
Son derece modern bir çizgiye sahip bu mutfakta Bworks'ün imzası var. İç mimari ve mobilya tasarımı konusunda uzmanlaşan Bworks uzmanlığını bu mutfakta da göstermiş. Mutfak masası ve sandalyelerden oluşan oturma grubu zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle sandalyelerin zarafeti göz dolduruyor. Mutfağın genelinde sağlanan renk uyumu da çok başarılı. İnoks yüzeyli elektrikli cihazla ve oturma grubunun sandalyeleri birbirleriyle oldukça uyumlu görünüyor.
Koyu ahşap rengiyle beyazın son derece başarılı kombinlendiği bu mutfağın tasarımı 34 Architects'e ait. Mutfak tezgahının ardındaki geniş pencereden dolan gün ışığıyla aydınlanan açık planlı mutfak çok sevimli ışıklarıyla da göz dolduruyor. Bu mutfağın oturma grubu konulu yazımızda yer alma nedeni ise çok da alışık olmadığımız biçimdeki ince bar. Yemek yemek için yeterli büyüklükte olmayan bar içkinizi yudumlayıp, mutfakta çalışan kişiyle muhabbet edebilmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Barın sandalyelerinin estetik çizgileri de dikkat çekici.
Bu mutfağımızda Eskşehirli Artes Dekor'dan geliyor. Siyah ve beyazın hakim olduğu mutfakta asimetrik bir anlayışla tasarlanan mutfak masasının bir tarafında uzun siyah bir koltuk yer alırken diğer tarafta iki sandalye bulunuyor. Mutfağın bir duvarı ise Eyfel Kulesi desenli duvar kağıdıyla kaplı. Artes Dekor'un mutfakarının enerjisine bayıldık. Bu mutfakta yemek zamanı dışında vakit geçirmek de oldukça keyiflidir diye düşünüyoruz.