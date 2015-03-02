Mutfak oturma grupları

Kim demiş mutfakta sadece yemek pişer ve yenir diye. Özellikle çocukluğumda geniş mutfaklı evlerde mutfak aynı zamanda oturma odası işlevi de görürdü. Eskiden malum evler şimdiki gibi kaloriferli değildi. Dolayısıyla yemek pişen bölüm ocağın ısısıyla her daim sıcak olurdu. Hele bazı mutfaklarda fırın olarak da kullanılan kuzineler olurdu. Kuzineli mutfağın tadına doyum olmazdı. Kuzinede közlenmiş ya da patatesler eşliğinde çaylar yudumlanırken televizyon izlemenin keyfine diyecek olmazdı.

Ama bu bahsettiğim evlerde oturmak için çok da konforlu mobilyalar yoktu. Çıkma tahtalardan evin erkeğinin yaptığı divanlar ve üstlerine koyulan evin hanımının doldurduğu yastıklardan oluşan oturma grupları bugünlerin konforundan uzak olsa da, kalabalık ailenin muhabbeti işin konfor tarafını dengelerdi.

Bugünlerde hem yemek yemek için, hem de kahvenizi yudumlayıp muhabbet etmeniz için mutfaklar için çok hoş oturma grupları imal ediliyor.

Gelin hep birlikte tümü yerli tasarımcıların elinden çıkma mutfak gruplarına bakalım.