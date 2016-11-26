현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kişilikli güzel küçük bir daire

umit atdağ umit atdağ
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Loading admin actions …

Küçük bir evi revize ederek kişilik kazandırmak, karakterize ederek mükemmel bir ev dekorasyonu oluşturmak zor bir süreçtir.   Küçük bir daire için yapılacak her tasarım her öge akılda tutulmalı ve evin tüm alanları kullanılarak tasarım verimli bir şekilde yapılmalıdır.  Bu zor bir yol olsa da homify küçük ev dekorasyonları örneğini incelediğinizde mümkün olacağını görebilirsiniz. İnceleyeceğimiz bu proje Ekaterina Donde başkanlığında bir grup iç mimar tarafından hayata geçirilmiş olup  mevcut dairenin  her karışının detaylı bir şekilde projeye aktarılması sonucunda hayranlık uyandıran güzelliğe sahip bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. Ev ölçülerine göre ölçeklendirilen mobilyalar dekoratif bir yerleşimle şık bir dekorasyon oluşturulmasına katkı sunmuş.

Mükemmel tasarım

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Projeyi incelemeye yemek odasından başlayalım. Küçük bir alanda çalışmak ve alanın küçük olmasına karşın resimdeki gibi mükemmel bir uyuma sahip yemek odasını ortaya çıkarmak  bu proje üzerinde ne kadar çalışıldığının  kanıtı oluyor. oturma yerlerinin belirlenmesinden  yemek masası desenine kadar özel çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan uyum evin en görkemli ve ihtişamlı alanının yemek odası olmasını sağlamış.

İlham veren güzellik

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Mutfağa adım attığınızda ilham verici bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Ekaterina Donde  mutfak tasarımı üzerinde özel olarak çalışarak  döşemelerin desenlerinden buz dolabının  yerleşimine kadar her detayın mükemmel olmasını sağlamış. Farklı stilleri kolay bir şekilde bir araya getiren iç mimar mobilya ve kaplamaların şık bir uyum içinde  olmasını da sağlayarak özel bir mutfak oluşturmuş.

Mest edici bir kontrast

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Ev küçük olmasına karşın her alanında çok detaylı bir çalışma gerçekleştirilerek kontrastın mükemmel olması sağlanmış. Misafirler eve ilk geldikleri anda etkilenmelerini sağlayan bir portmanto tasarımı ile karşı karşıya kalıyorlar.  Girişi takip eden koridorun ve giriş alanının beyaz ağırlığında mükemmel dekorasyon yapılmış ve kontrastın insanların beğenisi kazanacak kadar özenli olması sağlanmış.

Klas bir yatak odası

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Yatak Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Evin yemek odası ve giriş alanından oluşan izlenim beklentileri yükseltiği için  yatak odasına bir ön yargı ile giriyorsunuz. yatak odasına girdiğinizde oluşan beklentinin karşılandığını ve moderniteye uygun klas bir yatak odası dekorasyonuna imza atıldığını görüyorsunuz. Sakinlik duygusunun pekiştirilerek her detaya işlendiği yatak odasında yine beyaz renkler hakim durumda.

Aydınlık bir banyo

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Banyo
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Küçük evlerde yer alan karanlık banyoların aksine çok özellikli  farklı bir tasarımı olan ışıl ışıl aydınlık bir banyo yaratılmış. Bir ayna ve taş kaplamalar ile  özel yıkama alanlarının yer aldığı  banyo modern ve çağdaş bir tasarım ve işlevsel bir yerleşim planı ile  dikkat çeken bir güzelliğe sahip.  Değişken eğimli  stili ve tuvaletin çağdaş görünümü banyonun mükemmel bir banyo olmasını sağlamış.

Çocuk odası

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Çocuk Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Çocuk yatak odası her zaman evin en kaotik odası olmuştur. Basit ve iyi bir şekilde organize edilmiş çocuk odalarının  hayatı daha kolay hale getirdiği gerçeği göz önüne alınarak basit bir tasarıma sahip işlevsel bir yatak odası dekorasyonuna imza atılmış.  Çok renkli ve sade olarak dizayn edilerek evin en renkli bir o kadar da göz alıcı güzelliği olan bir çocuk odası oluşturulmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

İşlevsel oda

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Çocuk Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Her evde olması gereken hobi odası tür bir işlevsel oda bu küçük oda ile hayata geçirilmiş. Çocukların dinlenme odası olarak kullanılabildiği gibi  eve gelen arkadaşlarının misafirlerin ağırlanma alanı olarak da kullanılabilmesi ile fonksiyonel bir oda olmuş. Şık dekorasyonu ve ışıl ışıl aydınlık  dizaynı ile küçük evin  en şirin odası olmuş. Beyaz renkli dekorasyon içinde siyah renkli görsel tahta kullanılarak zıt renklerin şık uyumu hayata geçirilmiş.

Özel balkon

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Ev sahipleri sıkıldıklarında, bunaldıklarında hava alabilecekleri nefes alarak daralan ruhlarını tazeleyecekleri özel bir alan olmasını istedikleri için iç mimarlar  balkon tasarımına özenmiş ve ortaya resimdeki muhteşem balkon çıkarılmış.  Beyaz düzen her alanda olduğu gibi balkonda da uygulanmış. Saksı bitkileri ile beyaz dekorasyon içinde doğallık pekiştirilmiş.

Herkesin yapabileceği 20 şahane bahçe kulübesi
Bu daire dekorasyon projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler