Kişilikli güzel küçük bir daire

Küçük bir evi revize ederek kişilik kazandırmak, karakterize ederek mükemmel bir ev dekorasyonu oluşturmak zor bir süreçtir. Küçük bir daire için yapılacak her tasarım her öge akılda tutulmalı ve evin tüm alanları kullanılarak tasarım verimli bir şekilde yapılmalıdır. Bu zor bir yol olsa da homify küçük ev dekorasyonları örneğini incelediğinizde mümkün olacağını görebilirsiniz. İnceleyeceğimiz bu proje Ekaterina Donde başkanlığında bir grup iç mimar tarafından hayata geçirilmiş olup mevcut dairenin her karışının detaylı bir şekilde projeye aktarılması sonucunda hayranlık uyandıran güzelliğe sahip bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. Ev ölçülerine göre ölçeklendirilen mobilyalar dekoratif bir yerleşimle şık bir dekorasyon oluşturulmasına katkı sunmuş.