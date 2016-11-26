Kişilikli güzel küçük bir daire

Küçük bir evi revize ederek kişilik kazandırmak, karakterize ederek mükemmel bir ev dekorasyonu oluşturmak zor bir süreçtir. Küçük bir daire için yapılacak her tasarım her öge akılda tutulmalı ve evin tüm alanları kullanılarak tasarım verimli bir şekilde yapılmalıdır. Bu zor bir yol olsa da homify küçük ev dekorasyonları örneğini incelediğinizde mümkün olacağını görebilirsiniz. İnceleyeceğimiz bu proje Ekaterina Donde başkanlığında bir grup iç mimar tarafından hayata geçirilmiş olup mevcut dairenin her karışının detaylı bir şekilde projeye aktarılması sonucunda hayranlık uyandıran güzelliğe sahip bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. Ev ölçülerine göre ölçeklendirilen mobilyalar dekoratif bir yerleşimle şık bir dekorasyon oluşturulmasına katkı sunmuş.
Projeyi incelemeye yemek odasından başlayalım. Küçük bir alanda çalışmak ve alanın küçük olmasına karşın resimdeki gibi mükemmel bir uyuma sahip yemek odasını ortaya çıkarmak bu proje üzerinde ne kadar çalışıldığının kanıtı oluyor. oturma yerlerinin belirlenmesinden yemek masası desenine kadar özel çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan uyum evin en görkemli ve ihtişamlı alanının yemek odası olmasını sağlamış.
Mutfağa adım attığınızda ilham verici bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Ekaterina Donde mutfak tasarımı üzerinde özel olarak çalışarak döşemelerin desenlerinden buz dolabının yerleşimine kadar her detayın mükemmel olmasını sağlamış. Farklı stilleri kolay bir şekilde bir araya getiren iç mimar mobilya ve kaplamaların şık bir uyum içinde olmasını da sağlayarak özel bir mutfak oluşturmuş.
Ev küçük olmasına karşın her alanında çok detaylı bir çalışma gerçekleştirilerek kontrastın mükemmel olması sağlanmış. Misafirler eve ilk geldikleri anda etkilenmelerini sağlayan bir portmanto tasarımı ile karşı karşıya kalıyorlar. Girişi takip eden koridorun ve giriş alanının beyaz ağırlığında mükemmel dekorasyon yapılmış ve kontrastın insanların beğenisi kazanacak kadar özenli olması sağlanmış.
Evin yemek odası ve giriş alanından oluşan izlenim beklentileri yükseltiği için yatak odasına bir ön yargı ile giriyorsunuz. yatak odasına girdiğinizde oluşan beklentinin karşılandığını ve moderniteye uygun klas bir yatak odası dekorasyonuna imza atıldığını görüyorsunuz. Sakinlik duygusunun pekiştirilerek her detaya işlendiği yatak odasında yine beyaz renkler hakim durumda.
Küçük evlerde yer alan karanlık banyoların aksine çok özellikli farklı bir tasarımı olan ışıl ışıl aydınlık bir banyo yaratılmış. Bir ayna ve taş kaplamalar ile özel yıkama alanlarının yer aldığı banyo modern ve çağdaş bir tasarım ve işlevsel bir yerleşim planı ile dikkat çeken bir güzelliğe sahip. Değişken eğimli stili ve tuvaletin çağdaş görünümü banyonun mükemmel bir banyo olmasını sağlamış.
Çocuk yatak odası her zaman evin en kaotik odası olmuştur. Basit ve iyi bir şekilde organize edilmiş çocuk odalarının hayatı daha kolay hale getirdiği gerçeği göz önüne alınarak basit bir tasarıma sahip işlevsel bir yatak odası dekorasyonuna imza atılmış. Çok renkli ve sade olarak dizayn edilerek evin en renkli bir o kadar da göz alıcı güzelliği olan bir çocuk odası oluşturulmuş.
Her evde olması gereken hobi odası tür bir işlevsel oda bu küçük oda ile hayata geçirilmiş. Çocukların dinlenme odası olarak kullanılabildiği gibi eve gelen arkadaşlarının misafirlerin ağırlanma alanı olarak da kullanılabilmesi ile fonksiyonel bir oda olmuş. Şık dekorasyonu ve ışıl ışıl aydınlık dizaynı ile küçük evin en şirin odası olmuş. Beyaz renkli dekorasyon içinde siyah renkli görsel tahta kullanılarak zıt renklerin şık uyumu hayata geçirilmiş.
Ev sahipleri sıkıldıklarında, bunaldıklarında hava alabilecekleri nefes alarak daralan ruhlarını tazeleyecekleri özel bir alan olmasını istedikleri için iç mimarlar balkon tasarımına özenmiş ve ortaya resimdeki muhteşem balkon çıkarılmış. Beyaz düzen her alanda olduğu gibi balkonda da uygulanmış. Saksı bitkileri ile beyaz dekorasyon içinde doğallık pekiştirilmiş.