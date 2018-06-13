Türkiye'den bir dekorasyon harikası

Biliyorsunuz uzun süredir yerli mimar ve tasarımcıların çalışmalarına yoğun bir şekilde yer veriyoruz. Bazen bir tema etrafında farklı tasarımcıların eserlerinden bir seçki şeklinde oluşturulan yazılarımız, bazen de tamamen bir tasarımcının imzasını taşıyan bir esere ayrılabiliyor. Bugün sizlere büyüleyici bir villayı tanıtacağız.

Çubuklu Beykoz'un gözde semtlerinden birisi. Genel olarak Beykoz son dönemde inşa edilen lüks villalarla orta üst gelir grubunun gözde bölgelerinden biri haline geldi. Çubuklu da bu trendden payını aldı. Görkemli Hidiv Kasrı'na da ev sahipliği yapan semtin sahil kesiminde yer alan tarihi yapılar orijinaline sadık kalarak restore edilirken, semtin içlerinde yer alan lüks villalar doyasıya yeşil bir manzaraya sahip oluyor.

Paker Mimarlık'ın hünerli ellerinden çıkan villanın proje ekibinde Zeynep Paker, Sinan Paker ve Özgün Yılmaz yer almış. 2006 yılında kurulan Paker Mimarlık Maslak'ta bulunan ofisinde mimari tasarım, şehir planlama, bina restorasyonları ve iç mimari konularında hizmet veriyor. Firmanın portfolyosunda çok sayıda üst düzey proje yer alıyor.