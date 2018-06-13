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Türkiye'den bir dekorasyon harikası

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Oturma Odası
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Biliyorsunuz uzun süredir yerli mimar ve tasarımcıların çalışmalarına yoğun bir şekilde yer veriyoruz. Bazen bir tema etrafında farklı tasarımcıların eserlerinden bir seçki şeklinde oluşturulan yazılarımız, bazen de tamamen bir tasarımcının imzasını taşıyan bir esere ayrılabiliyor. Bugün sizlere büyüleyici bir villayı tanıtacağız. 

Çubuklu Beykoz'un gözde semtlerinden birisi. Genel olarak Beykoz son dönemde inşa edilen lüks villalarla orta üst gelir grubunun gözde bölgelerinden biri haline geldi. Çubuklu da bu trendden payını aldı. Görkemli Hidiv Kasrı'na da ev sahipliği yapan semtin sahil kesiminde yer alan tarihi yapılar orijinaline sadık kalarak restore edilirken, semtin içlerinde yer alan lüks villalar doyasıya yeşil bir manzaraya sahip oluyor. 

Paker Mimarlık'ın hünerli ellerinden çıkan villanın proje ekibinde Zeynep Paker, Sinan Paker ve Özgün Yılmaz yer almış. 2006 yılında kurulan Paker Mimarlık Maslak'ta bulunan ofisinde mimari tasarım, şehir planlama, bina restorasyonları ve iç mimari konularında hizmet veriyor. Firmanın portfolyosunda çok sayıda üst düzey proje yer alıyor. 

Şık bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin her yerinde sonsuzluk hissiyle karşılaşıyoruz. Mutfakta da aynı hissi yakalamak mümkün. Oldukça yeni bir tasarım olmasına rağmen evde son dönemlerin trendine uyularak mutfak adası tercih edilmemiş. Bunun yerine mutfağın ortasına çok şık bir ahşap yemek masası konmuş. Yemek masası ve mutfak tezgahının yüzeyi uyum sağlamış. Duvarlarda ve dolaplarda beyaz rengin tercih edildiği mutfağın tavanı ve tavanda yer alan aydınlatma da son derece orijinal.

Lila'nın büyüsü

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğraf olağanüstü villanın yayla gibi salonuna ait. Renk seçimiyle dikkat çeken salon lila ve mor tonlarıyla son derece şık bir görünüm kazanmış. Oturma gruplarından, karşı ve arka duvarın bir bölümüne kadar lila tonların hakim olduğu salonda, bu tonla uyum sağlayan pembe, gri, sarı ve yeşil tonlara da yer verilmiş. Duvardaki aynanın salona ayrı bir hava kattığını belirtmekte fayda var. Oturma gruplarına renkleri haricinde de değinmek gerektiğini düşünüyoruz. Çizgileriyle de göz dolduran mobilyalar salonun ferah havasına ferahlık katıyor. 

Çok şık bir yemek masası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Geniş salonun bir bölümü yemek odası olarak tasarlanmış. Duvar ve sandalyelerin odanın genel havasına uygun olarak lila renkte seçildiğini görüyoruz. Masanın ve sandalyenin çizgileri son derece çağdaş ve estetik. Duvardaki dekoratif metalik süsler ve tavandaki aydınlatma birbirleriyle uyum sağlıyorlar.

İster merdivenden, ister asansörden

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Villanın üst katlarına çıkmak için kullanılan merdivenler makul basamak yükseklikleri ve ışıklandırmasıyla göz dolduruyor. Merdiven basamaklarının altına döşenen ışıklarla çok şık bir şekilde aydınlatılan merdivenlerin gece görüntüsü oldukça büyüleyici. Evde yaşlılar ve engelliler de düşünülmüş. https://www.homify.com.tr/odalar/koridor-hol-merdivenler çıkamayanlar için bir de sansçr yerleştirilmiş. Cam malzemenin tercih edildiği asansör boşluğundan asansörün hareketini görebildiğiniz gibi bu villaya estetik bir katkı da sağlamış.

Minimalist çalışma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yukarı katlardaki odalardan biri çalışma ve okuma odası olarak değerlendirilmiş. Çok fazla eşyaya boğulmadan minimalist bir anlayışla dekore edilen odada bir kitaplık ve bir masanın dışında tabureler ve iki koltuk var. Aslına bakarsanız masanın etrafındaki mobilyaları sandalye olarak mı tabure olarak mı değerlendirsek bilemedik. Tasarımlarının çok sıra dışı olduğuna dikkat çekerek tercihi size bırakıyoruz. İki koltuğun rengi odanın sıcak havasına bir kat daha sıcaklık katmış. Masanın üstünde sallanan, odanın merkezindeki aydınlatma unsurunun da oldukça estetik olduğunu düşünüyoruz. 

Açık lavabo

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasıyla entegre biçimde tasarlanan lavabo tezgahı son derece şık görünüyor. Karşıda bulunan cam kapıdan asıl lavabo ve banyoya giriliyor. Tamamen aynayla kaplı duvar odayı daha da ferah hale getiriyor.

Sımsıcak yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Böylesine başarılı bir villanın yatak odası da ancak bu kadar güzel olabilirdi. Odanın iki tarafındaki pencerelerle bolca gün ışığının girdiği odanın duvarları çok şık duvar kağıtlarıyla kaplanmış. Pastel renklerin akim olduğu odada yatak başlığı için seçilen gül kurusu renk zemin döşemesiyle uyum sağlıyor. Yatağın dışında odada bulunan köşeli oturma grubu odayı sadece uyku zamanlarında değil, diğer zamanlarında da işlevli hale getiriyor. 

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Bu villanın dekorasyonunu siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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