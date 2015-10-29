Pratik fikirlerle küçük oda tasarımları

Zor gibi görülen fakat akılcı çözümlerle göze hitap eden küçük oda tasarımları yapmak mümkün. Özellikle büyük odalar harici dar ve küçük alanları dekore etmek, bazı pratik yaklaşımlarla oldukça zevkli hale gelebilir. Modern stil çözümlerle sahip olduğunuz küçük odaların dizaynını değiştirebilir, geniş alanlar açabilirsiniz. Duvar kaplamasından, döşeme ve tavan zeminine renk ve dokuların dili oldukça yardımcı olabilir. Fazla göz yormayan eşyalarla birlikte çok gerek görülmeyen eşyaların alınmasına gerek kalmayabilir. Yer döşemesini kaplayan eşyaların boyutu bu durumda önem teşkil edecektir. Döşeme zemininden kazanmak için oluşturulacak duvar dekorları ve dekoratif raf dizaynları ile aksesuar ve gereçlerin göz yoran etkisinden kurtulmak mümkün. Küçük oda tasarımları için mekana derinlik katan örnekleri derlediğimiz yazımızda, ilginizi çekecek fikirler bulabileceğinizi umuyoruz.
Açık duvar zemini renkleri küçük oturma odası alanını daha geniş gösterir, en bilinen yaklaşımlardan biridir ve oldukça işe yarar. Kullanılan mobilya detayları modern çizgiler dizayn edilmiş. Şeffaf sehpa modeli ile açık ve ferah oturma odası dekorasyonu göz alıcı bir şekilde dizayn edilmiş. Beyaz duvar zemini rengini takip eden dekoratif açık raflar ise aksesuarlar, isteğe göre kitaplara ayrılacak alanlar olarak açılabilir. Çok fazla koltuğa gerek kalmadan, özellikle çekirdek ailelerin ihtiyacını karşılayacak ikili koltuk ve sandalye dizaynları birbirinden bağımsız, fakat modern çizgide buluşuyor. Gördüğünüz modern stil oturma odası dizaynı, Portekiz'de bulunan Traço Magenta – Design De Interiores imzası taşıyor.
Duvarları boş bırakmadıkça yer döşemesi zemininden yer kazanabilirsiniz. Özellikle modern stil dizayn edilen raf modelleri ile aksesuar veya kitaplarınızı sergilerken, ekstra yer aramaktan kurtulabilirsiniz. Diğer yandan aynı modern çizgide dizayn edilmiş çalışma masası ve sehpa modelleri ile değerlendirebilir, masa altlarını eşyaları muhafaza ettiğiniz kutularla dekore ederek yerden kazanabilirsiniz. Genç ve çocuklar için küçük oda tasarımlarından biri için seçtiğimiz örnekte, beyaz rengin hakimiyeti ile daha geniş bir alan algısı yaratılmış. Tek köşede aynı modern dili taşıyan masa dizaynı, küçük kardeş için de ayrı bir masa modeli oluştururken, masa altı renkli kutularda gereçlerin muhafaza edilmesiyle değerlendiriliyor.
Küçük oda tasarımları için duvarları değerlendirmek oldukça akılcı bir çözüm olacaktır. Nitekim yer döşemesinde eşya ve aksesuarların kapladığı alan malum. Duvarlar için gömme dolaplarla göz yoran eşyaları kaldırma çözümleri olabildiği gibi, dolap ve açık raf modelleri ile modern çözümler de mevcut. Tek kişilik yatak bazasının bulunduğu küçük oda tasarımı çocukların ilgisini çekebilecek renklerle dizayn edilmiş. Modern stil çocuk odası için küçük alanda çözüm yaklaşımlarını değerlendirmek isteyenlere.
Modern stil çocuk odası tasarımı küçük ve dar alanlarda pratik yaklaşımlara ayrı bir örnek teşkil ediyor. Elbette ki yer döşemesi zemininden alan kazanmak için farklı kotları değerlendirebilirsiniz. Kot farkından faydalanabileceğiniz yapı ile, çocukların oyun ihtiyacını karşılayan, uyku ve dinlenme alanı da teşkil edebilecek tasarımlar yakalamak mümkün. İster yatak alanı için ranza sistemi, isterse oyun alanı oluşturmak için ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanabilirsiniz. Dekoratif duvar kağıtları ile bölgesel alanlara derinlik katabilir, belirleyeceğiniz stile uygun açık renkli duvarlar dekore edebilirsiniz.
Modern stil bir çocuk odası dizaynı için renklerin ahenginden faydalanmak, çocukların renkli dünyalarını sergileyecek duvar dekorları oluşturmak mümkün. Gökyüzü mavisi ya da lacivert gece görünümü yansıtan duvar dekorları, dekoratif duvar kağıtları ile kolaylıkla sağlanabilir. Renklerin ahengini yakalayan dekoratif duvar rafları ile küçük alanlarda eşya ve aksesuarlarınızı muhafaza edebilir, aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Kot farklarını değerlendirerek daha fazla kişinin uyku ihtiyacını karşılayabileceği fikirler uygulanabilir. Eğer ihtiyaç duyulursa 30 cm. kadar yükseklikten devam edilen ahşap kademe üzeri, yer yatağı ile değerlendirilebilir. İstenilirse eski usül yer yatağı kaldırılarak sadece bir oyun alanına dönüştürülebilir. Özellikle yatılı misafirler için de kot farkları ve yer yatağını modern çizgide buluşturarak, eski usüllerle çözebilirsiniz. Tavana monte yatak alanı ise her zaman sabit bir yatak alanı ve oyun alanı olarak değerlendirilebilir. Bununla kalmayıp ahşap kademe mesafesi geniş çekmecelerle değerlendirilebilir. Aynı zamanda duvar girintileri kullanışlı dekoratif raflarla değerlendirilebilir.
Tek kişilik yatak karyolasının bulunduğu yatak odası modeli uyumlu renk tonları ile dizayn edilmiş. İster yavrulu yatak modellerini değerlendirin, ister yatak altını değerlendirebileceğiniz yatak karyolası tercih edin; alanları kontrol etmek küçük fikirlerle mümkün. Küçük yatak odası için ayrıca gömme dolapları da isteğe göre değerlendirebilirsiniz. Açık renkli mobilya tercihleri birbiri ile uyumlu ve içinizi açan bir atmosfer oluşturmanızı sağlıyor. Öte yandan yeşil duvar rengi ve sempatik aslan şeklindeki halı detayı mekana sıcak bir hava katıyor.
Renkli detaylarla estetik bir görünüm kazandırırken, çekmece ve gömme dolaplarla alandan yer kazanabilirsiniz. Küçük oda tasarımları için açık renk tonlarında duvar zeminleri derinlik kazandırırken, renkli mobilya ve eşyalarla odak noktasını mobilyalara çekebilirsiniz. Minikler için birkaç basamakla ulaşabilecekleri yatak altını, benzer dekorasyon dili ile boşlukları çekmecelerle renklendirebilirsiniz.
Duvarlarda boydan boya pencere ve kapı boşlukları, küçük oda tasarımları için derinlik katarken göze hitap eden manzarayı da bonus getirebilir. Özellikle manzaralı cephelerin büyük pencere açıkları ile değerlendirilmesi, küçük oda tasarımlarına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Olduğundan daha geniş bir algı yaratmak için mümkün olabildiğince büyük pencere açıklıklarını değerlendirmek gerekir. Şaffaf yüzeyler ve aynalar da küçük oda tasarımlarına derinlik katacaktır.
Eklektik stil dizayn edilen küçük oda tasarımı, göze hitap eden renk ve dokuları ile oturma grubundan oluşuyor. Birbirinden farklı fakat aynı dili kullanan renklerin dili, canlılık katıyor. Duvar ve yer döşemesi zeminlerini açk renklerde tutarak, canlı ve renkli objeleri odak alabilirsiniz. Dolayısıyla mekana daha fazla derinlik katarken, dar ve küçük oda tasarımı için estetik bir dil de yakalamış olacaksınız.
Çatı arası kat planı dar ve küçük alanlar oluşturması ile bilinir. Eğimli çatı dizaynı ile oldukça daralan ve küçülen alanda şeffaf yüzeylerin derinlik katma özelliğinden faydalanılmış. Genel olarak açık renk tonlarının kullanımının uygun olacağı gibi, çok fazla eşya kullanarak mekanda göz yoran görüntü oluşturmaktan kaçınılmış. Çatı arası asma kat için doğal dokularla ahşap yer döşeme zemin kaplaması estetik bir görüntü oluştururken, mat ve mekanı daraltan etkiden kurtulmak için döşeme zemininde açılan boşluklar dayanıklı şeffaf yüzeylerle kaplanmış. Döşemeyi oluşturan taşıyıcı iskeletten arta kalan boşlukları bu şekilde değerlendirerek, şeffaf yüzeylerle küçük oda tasarımlarını genişletmek mümkün.
Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için, ’Alternatif yaklaşımlarla küçük oda dekorasyonu örnekleri’ yazımızı okuyabilirsiniz.