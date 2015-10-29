Pratik fikirlerle küçük oda tasarımları

Çatı arası kat planı dar ve küçük alanlar oluşturması ile bilinir. Eğimli çatı dizaynı ile oldukça daralan ve küçülen alanda şeffaf yüzeylerin derinlik katma özelliğinden faydalanılmış. Genel olarak açık renk tonlarının kullanımının uygun olacağı gibi, çok fazla eşya kullanarak mekanda göz yoran görüntü oluşturmaktan kaçınılmış. Çatı arası asma kat için doğal dokularla ahşap yer döşeme zemin kaplaması estetik bir görüntü oluştururken, mat ve mekanı daraltan etkiden kurtulmak için döşeme zemininde açılan boşluklar dayanıklı şeffaf yüzeylerle kaplanmış. Döşemeyi oluşturan taşıyıcı iskeletten arta kalan boşlukları bu şekilde değerlendirerek, şeffaf yüzeylerle küçük oda tasarımlarını genişletmek mümkün.

Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için, ’Alternatif yaklaşımlarla küçük oda dekorasyonu örnekleri’ yazımızı okuyabilirsiniz.