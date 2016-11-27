Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir

Bahçe ve teras dekorasyonları yapılırken minimal bütçe sınırları içinde kalıp çok şık dekorasyonlar yapmak ve terasımızı güçlendirmek için farklı tasarımlara imza atmanız gereklidir. Özellikle bahar ve yaz aylarında kullanılan bahçeler ve teraslar daha çok kullanıldıkları için daha şık fikirler geliştirerek profesyonel teraslara ve bahçe dekorasyonlarına imza atabilirsiniz. Bütçelerinizde çok az yer kaplayacak şekilde yapacağınız yeni fikirlere dayalı aksesuarlar ile peyzaj mimarlarına ihtiyaç duymadan teraslarınızı ve bahçelerinizi güçlendirmiş olursunuz. Her türlü malzeme ve aydınlatma kullanarak yapacağınız estetik tasarımlar ve aksesuar revizeleri ile evinizin güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Homify teras dekorasyon fikirleri içinde yer alan fikirleri birebir kopyalayarak herkesin özeneceği tasarımlara da imza atabilirsiniz.
Paletler montajı ve demontajı çok kolay olan ahşaplar oldukları için evlerinizde kolaylıkla demonte hale getirip istediğiniz tasarımlara uygun mobilyalar yapabilirsiniz. Bu sayede çok minimal bir bütçe ayırarak teraslarınızda, bahçelerinizde doğal ve şık mobilyalara sahip olabilirsiniz. Renklendirme işlemi için istediğiniz renkler ve genel dekorasyon ile uyumlu renkler seçmeniz yerinde olacaktır.g
Bahçenizi sulamak için kullandığınız hortumları kullanarak hem şık tasarımlar yapabilirsiniz hem de bahçe hortumlarını muhafaza edecek yer arama derdinden kurtulmuş olursunuz. Hortum askılığı olarak kullanacağını geyik boynuzu motifi için metal çubukları bükerek bahçenizde çok ilgi çekici bir motif oluşturabilirsiniz.
Bahçe süsleri olarak satılan hayvan figürlerinden oluşan süs aksesuarları tercih edebilirsiniz. Bahçenizde veya terasınızda ölçeklendirilmiş somut süs aksesuarları kullanarak şık ve terasınıza cazibe katan bir tasarıma imza atabilirsiniz.
Özellikle terasların yeşil alanlar haline getirilmesi için tercih edilen duvar saksıları hem terasınıza hem balkonunuza hem de bahçenize renk katacaktır. Örnek tasarımlar ve uygulaması gibi benzer uygulamalar yaparak evinizde farklı bir hava estirebilirsiniz.
Evinizde, bahçenizde, terasınızda çağdaş ve modern kuş yuvaları tasarlayarak doğal bir ekoloji oluşturacağınız gibi evinizde de renk katmış olacaksınız. Örnek tasarımları birebir kullanabileceğiniz gibi farklı tasarımlara da imza atabilirsiniz.
Bahçelerinizde romantik dakikalar geçirmek ve şık bir bahçeye sahip olmak için kendi hayal gücünüzle tasarlayacağınız şömineleri tercih edebileceğiniz gibi modern ve çağdaş tasarımlar ile yapılmış olan tasarımları da kullanabilirsiniz. Bu tasarımları kullanarak bir kadeh şarabı şömine başında yudumlayabilirsiniz.
Bahçe dekorasyonları için profesyonel peyzaj mimarlarına çuval dolusu para ödemeden kendi fikirleriniz ışığında yapabilirsiniz. Örnek bahçe peyzajını revize ederek veya kendi bahçenizin ölçülerine göre değiştirerek uygulayabilir ve bahçenin tadını çıkarabilirsiniz.
Teraslar ve küçük bahçeler için en önemli etken dekorasyon için uygun etkenlere sahip olmamasıdır. Bu nedenle küçük bir alanda şık bir teras veya bahçe düzenlemesi yapacaksanız örnek uygulamayı birebir kopyalamalısınız. Bu sayede para harcamadan veya çok uygun maliyetlere bu ölçülerde veya biraz aha büyük bir bahçeye sahip olabilirsiniz.
Bahçelerinizde yer kotunda yerleştireceğiniz aydınlatmalar kullandığınızda akşam karanlığında gözlerinizi alamayacağınız muhteşem bir bahçe dekorasyonuna sahip olursunuz. Aydınlatmalar yerine çok sık ayaklı bahçe mumlukları tercih ederek bahçenizin ve terasınızın ışıl ışıl göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Terasınız için sade ve minimalist bir dekorasyon düşünürseniz resimd eyer alan şık ve sade teras düzenlemesini evinizde uygulayabilirsiniz. Basit formda bir masa ve sandalye takımından oluşan tasarım ahşaplar ile deseklenmiş ve doğallık en üst seviyeye çıkarılmış.