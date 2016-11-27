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Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir

umit atdağ umit atdağ
Japanese Style Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Asyatik Bahçe
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Bahçe ve teras dekorasyonları yapılırken minimal bütçe sınırları içinde kalıp çok şık dekorasyonlar yapmak  ve terasımızı güçlendirmek için farklı tasarımlara imza atmanız gereklidir.  Özellikle bahar ve yaz aylarında  kullanılan bahçeler ve teraslar  daha çok kullanıldıkları için   daha şık fikirler geliştirerek  profesyonel teraslara ve bahçe dekorasyonlarına imza atabilirsiniz. Bütçelerinizde çok az yer kaplayacak şekilde yapacağınız yeni fikirlere dayalı   aksesuarlar ile peyzaj mimarlarına ihtiyaç duymadan teraslarınızı ve bahçelerinizi güçlendirmiş olursunuz. Her türlü malzeme ve aydınlatma kullanarak yapacağınız  estetik tasarımlar ve aksesuar revizeleri ile evinizin güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Homify teras  dekorasyon fikirleri içinde yer alan fikirleri birebir kopyalayarak herkesin özeneceği tasarımlara da imza atabilirsiniz.

Eski paletleri kullanın

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk BahçeMobilyalar
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

Paletler montajı ve demontajı çok kolay olan ahşaplar oldukları için evlerinizde kolaylıkla demonte hale getirip istediğiniz tasarımlara uygun mobilyalar yapabilirsiniz. Bu sayede çok minimal bir bütçe ayırarak teraslarınızda, bahçelerinizde doğal ve şık mobilyalara sahip olabilirsiniz. Renklendirme işlemi için istediğiniz renkler ve genel dekorasyon ile uyumlu renkler seçmeniz yerinde olacaktır.g

Hortumlarla tasarımlar yapın

Products, Garden Glory Garden Glory BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
Garden Glory

Bahçenizi sulamak için kullandığınız hortumları kullanarak hem şık tasarımlar yapabilirsiniz hem de bahçe hortumlarını muhafaza edecek yer arama derdinden kurtulmuş olursunuz. Hortum askılığı olarak kullanacağını geyik boynuzu  motifi için  metal çubukları bükerek bahçenizde çok ilgi çekici bir motif oluşturabilirsiniz.

Somut süs aksesuarları

Dekoration in Beton - Zement Optik in Wohnbereich und Garten, G. Wurm GmbH + Co. KG G. Wurm GmbH + Co. KG BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
G. Wurm GmbH + Co. KG

G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG

Bahçe süsleri olarak satılan hayvan figürlerinden oluşan süs aksesuarları  tercih edebilirsiniz. Bahçenizde veya terasınızda ölçeklendirilmiş somut süs aksesuarları kullanarak şık ve terasınıza cazibe katan bir tasarıma imza atabilirsiniz.

Duvar saksıları

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Özellikle terasların yeşil alanlar haline getirilmesi için tercih edilen duvar saksıları hem terasınıza hem balkonunuza hem de bahçenize renk katacaktır.  Örnek tasarımlar ve uygulaması gibi benzer uygulamalar yaparak evinizde farklı bir hava estirebilirsiniz.

Kuş yuvaları

Lifestyle, Eva Solo Eva Solo BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Eva Solo

Lifestyle

Eva Solo
Eva Solo
Eva Solo

Evinizde, bahçenizde, terasınızda çağdaş ve modern kuş yuvaları tasarlayarak doğal bir ekoloji oluşturacağınız gibi  evinizde de  renk katmış olacaksınız. Örnek tasarımları birebir kullanabileceğiniz gibi  farklı tasarımlara da imza atabilirsiniz.

Modern şömineler

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Bahçelerinizde romantik dakikalar geçirmek ve şık bir bahçeye sahip olmak için kendi hayal gücünüzle tasarlayacağınız şömineleri tercih edebileceğiniz gibi modern ve çağdaş tasarımlar ile yapılmış olan tasarımları da kullanabilirsiniz. Bu tasarımları kullanarak bir kadeh şarabı şömine başında yudumlayabilirsiniz.

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Bahçe peyzajı

Japanese Style Garden Unique Landscapes Asyatik Bahçe
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Bahçe dekorasyonları için profesyonel peyzaj mimarlarına çuval dolusu para ödemeden kendi fikirleriniz ışığında yapabilirsiniz. Örnek  bahçe peyzajını revize ederek veya kendi bahçenizin ölçülerine göre değiştirerek uygulayabilir ve bahçenin  tadını çıkarabilirsiniz.

Küçük alanların dekoratif düzenlemesi

Slim & Subtle Rear Garden homify Modern Bahçe
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Teraslar ve küçük bahçeler için en önemli etken dekorasyon için uygun etkenlere sahip olmamasıdır. Bu nedenle küçük bir alanda şık bir teras veya bahçe düzenlemesi yapacaksanız örnek uygulamayı birebir kopyalamalısınız. Bu sayede para harcamadan veya çok uygun maliyetlere  bu ölçülerde veya biraz aha büyük bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

Bahçe mumlukları

Garden Party Lantern Hen and Hammock BahçeIşıklandırma
Hen and Hammock

Garden Party Lantern

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Bahçelerinizde yer kotunda yerleştireceğiniz aydınlatmalar kullandığınızda akşam karanlığında gözlerinizi alamayacağınız muhteşem bir bahçe dekorasyonuna sahip olursunuz. Aydınlatmalar yerine çok sık ayaklı bahçe mumlukları tercih ederek bahçenizin ve terasınızın ışıl ışıl göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Sade tasarımlar

Grasnden, London, Scenario Architecture Scenario Architecture Modern Balkon, Veranda & Teras
Scenario Architecture

Grasnden, London

Scenario Architecture
Scenario Architecture
Scenario Architecture

Terasınız için sade ve minimalist  bir dekorasyon düşünürseniz resimd eyer alan şık ve sade teras düzenlemesini evinizde uygulayabilirsiniz. Basit formda bir masa ve sandalye takımından oluşan tasarım ahşaplar ile deseklenmiş ve doğallık en üst seviyeye çıkarılmış.

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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

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