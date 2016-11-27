Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir

Bahçe ve teras dekorasyonları yapılırken minimal bütçe sınırları içinde kalıp çok şık dekorasyonlar yapmak ve terasımızı güçlendirmek için farklı tasarımlara imza atmanız gereklidir. Özellikle bahar ve yaz aylarında kullanılan bahçeler ve teraslar daha çok kullanıldıkları için daha şık fikirler geliştirerek profesyonel teraslara ve bahçe dekorasyonlarına imza atabilirsiniz. Bütçelerinizde çok az yer kaplayacak şekilde yapacağınız yeni fikirlere dayalı aksesuarlar ile peyzaj mimarlarına ihtiyaç duymadan teraslarınızı ve bahçelerinizi güçlendirmiş olursunuz. Her türlü malzeme ve aydınlatma kullanarak yapacağınız estetik tasarımlar ve aksesuar revizeleri ile evinizin güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Homify teras dekorasyon fikirleri içinde yer alan fikirleri birebir kopyalayarak herkesin özeneceği tasarımlara da imza atabilirsiniz.