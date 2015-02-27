Mutfak zemin kaplama ve farklı mutfak zeminleri

Mutfaklar özellikle ev hanımlarının çokça zaman geçirdiği bölümlerden biri. Mutfak yaptırırken en önem verilen unsur dolaplar ve tezgah oluyor. Ev sahipleri için farklı renk ve dokularda, farklı ağaçlardan yapılmış mutfak dolapları ya da mermer, granit gibi farklı malzemelerden yapılmış mutfak tezgahları arasında seçim yapmak zorlaşıyor. Daha sonrasında ise elektrikli mutfak cihazları geliyor. Buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi… İnoks mu, siyah mı, ankastre mi? Bu konuda da bir sürü seçenek mevcut. Küçük mutfak aletleri ve mutfak araç gereçleri konusunda da seçenekler sonsuz.

Peki ya mutfağın zemini? Genel olarak mutfaklarda halı ya da kilim kullanılmıyor. Böyle olunca da mutfak zemini için kullanılan malzeme önem kazanıyor. Mermer, ahşap, marley, seramik ya da taş. Bu konuda da çok fazla seçenek olsa da Türkiye'deki evlerde genelde ahşap tercih ediliyor. Ancak bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkma farklı zemin malzemeleri kullanılan mutfakları mercek altına almaya karar verdik.

Gelin hep birlikte göz atalım.