Mutfak zemin kaplama ve farklı mutfak zeminleri

Mutfaklar özellikle ev hanımlarının çokça zaman geçirdiği bölümlerden biri. Mutfak yaptırırken en önem verilen unsur dolaplar ve tezgah oluyor. Ev sahipleri için farklı renk ve dokularda, farklı ağaçlardan yapılmış mutfak dolapları ya da mermer, granit gibi farklı malzemelerden yapılmış mutfak tezgahları arasında seçim yapmak zorlaşıyor. Daha sonrasında ise elektrikli mutfak cihazları geliyor. Buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi… İnoks mu, siyah mı, ankastre mi? Bu konuda da bir sürü seçenek mevcut. Küçük mutfak aletleri ve mutfak araç gereçleri konusunda da seçenekler sonsuz.
Peki ya mutfağın zemini? Genel olarak mutfaklarda halı ya da kilim kullanılmıyor. Böyle olunca da mutfak zemini için kullanılan malzeme önem kazanıyor. Mermer, ahşap, marley, seramik ya da taş. Bu konuda da çok fazla seçenek olsa da Türkiye'deki evlerde genelde ahşap tercih ediliyor. Ancak bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkma farklı zemin malzemeleri kullanılan mutfakları mercek altına almaya karar verdik.
Gelin hep birlikte göz atalım.
Mermer mutfaklarda çok fazla tercih edilen bir malzeme değil. Genelde banyo, tuvalate ve merdivenlerde kullanılıyor. Ancak bu mutfakta mermerin mutfağa da çok yakışabileceğine yakınen şahit oluyoruz.
2009 yılında kurulan Escapefromsofa tasarım stüdyosunun imzasını taşıyan bu mutfakta olağanüstü bir atmosfer yaratılmış. Mermer konusunda İtalya önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye'de ise Afyon bölgesi çeşitli renk ve biçimlerde mermerleriyle tanınıyor.
Mermerde de çok sayıda renk ve doku seçeneği mevcut. Beyazın hakim olduğu bu mutfakta tercih edilen gri mermer inoks elektrikli cihazlarla da uyum sağlamış.
Hakan Helvacıoğlu'nun elinden çıkan bu mutfakta bir nebze retro etkisi hakim. Mutfak dolaplarından avizelere kadar gözlemlenebilen bu etki yer karolarında da göze çarpıyor. Tercih edilen karolar seksenli yııllarınd trend boyutlarını hatırlatıyor.
Bu mutfakta kullanılan malzeme eskiden kullanılan marley malzemeye benzer bir malzeme. Hoş desenleriyle ince karolar şeklinde tabana uygulanan bu malzeme hem ısı yalıtımı, hem de ses yalıtımı sağlıyor. Hande Köksal'ın elinden çıkmış bu mutfakta tercih edilen malzeme, duvarlar için tercih edilen karolarla ilginç bir kompozisyon oluşturmuş. Genelde yer için kullanılan karoların duvarda kullanılması değişik bir hava katmış.
İzmir merkezli Tarkan Oktay Mimarlık'ın imzasını taşıyan bu mutfakta seramik karo ve laminant bir arada kullanılmış. Açık planlı mutfağın, mutfak kısmında parlak büyük yer karoları kullanılırken, salon kısmında laminant tercih edilmiş. İki malzemenin birlikteliği ilk etapta kulağa pek mümkün görünmese de bu uygulamada birbirleriyle hiç de uyumsuz olmadıklarını görebiliyoruz.
Homify'da faaliyet gösteren Hataylı uzmanlarımızdan olan Deça Mimarlık bu mutfak tasarımında bizi adeta Victoria dönemi İngiliz mutfaklarına götürüyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de yapılan evlerde de sıkça tercih edilen desenli taşlar mutfağa çok hoş bir hava katardı. Bu desenli taşlar örnek alınarak üretilen mutfak karoları bize nostaljiyi yaşatırken, uygulamayı da kolaylaştırıyor. Mutfağın genel havasında da bir Victoria dönemi mutfağı hissine kapılıyoruz. Bu zemin tercihi bu hissi güçlendirmiş.
Mutfak zeminlerinde en sık kullanılan malzemelerden biri de seramik. Ülke genelinde onlarca büyük çaplı seramik fabrikası faaliyet gösteriyor. Bu fabrikaların her biri farklı boyutlarda, farklı desen ve dokularda çok çeşitli seramikler üretiyor. Antalya merkezli Mimoza Mimarlık bu mutfak tasarımında beyaz zemin üzeride siyah diyagonal çizgilerin olduğu parlak yüzeyli yer karoları kullanmayı tercih etmiş. Çok da iyi etmiş. Çünkü parlak yüzeyli mobilyalarla son derece uyumlu bir kompozisyon çıkmış ortaya.
Bu mutfakta ise bembeyaz yer karoları tercih edilmiş. Her tarafı beyaz olan mutfağa sonsuzluk etkisi verilmiş. Mobilyaları Eskişehir merkezli Arte Fabro tarafından tasarlanan mutfak küçük omasına rağmen beyazın etkisiyle oldukça geniş görünüyor