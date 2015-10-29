Birbirinden güzel ev çatı modelleri

Hayatımızı geçirdiğimiz, dekorasyonları ile evlerimiz sadece iç dizaynları ile değil dış dekorasyon ve çatı modelleri ile de dekoratif ve görsel olmalıdır. Ev modelleri ile çatı modelleri birbirleri ile farklılık gösterse de dekorasyon bütünlüğüne ve dış estetiği uyumlu olmak zorundadır. Ev modelleri yapılış tarzlarına, mimarilerine, bulundukları bölgelere göre ahşap evler, betonarme, taş evleri yığma evler, çelik konstrüksiyon evler ve bu malzemelerin bir birleri ile kombinasyonu ile yapılan evler olarak çeşitlilik arz eder. Bu ev modellerinin tamamın da mimari özelliklerine düz çatı, üçgen çatı, bindirme çatı, ahşap düz veya üçgen çatı, kilise çatısı, teras çatı, bahçe çatı modelleri ile ev mimarisini tamamlar. Evinizin çatısı bu çatı modellerinden biri ise özel bir dekorasyon ile hem çatı katı olarak kullanabilir hem de hem de düz bir çatı ise teras çatı veya teras bahçe olarak dizayn edebilir ve kullanabilirsiniz.

Ev çatısı modelleri yaparken veya imkanınız var ise proje aşamasında tasarlarken dikkat etmeniz gereken evin yapısına ve bulunduğu bölgenin özelliklerine göre çatı modeli tasarlamak ve uygulamasının nasıl olacağı konusunda üç boyutlu çizimler ile modelleme yaparak evin durumunu ve çatının ev üzerinde duruşunu görmelisiniz. Ev çatı modelleri tasarlanırken dikkat edilmesi gereken dekoratif olduğu kadar binaya bindirdiği yük ve statik hesaplarda katmış olduğu ekstra ağırlık miktarıdır. Ev çatı modelleri ister betonarme olsun ister bindirme ahşap çatı modeli olsun ister çelik konstrüksiyon çatı modeli olsun hepsinin statik hesapları yapılmalı ve evin yapısına, bulunduğu bölgeye uyumlu olmalı ev içerisinde istediğiniz alanlar yaratmalı ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermelidir. İhtiyaçlarınıza cevap veren ev çatı modelleri aynı zamanda evin dış görünüşünü görsel hale getirmeli, evinizi estetik bir görünüme kavuşturmalıdır.

Ev çatı modelleri, ile dekorasyon yapmak oldukça zor olmasına rağmen yapılacak olan çatı modeli düz ise ahşap ile kaplayıp ahşap üzerine teras şeklinde dekore ederek istenilen dekorasyon yapılabilir. Eğer tasarlanan çatı üçgen çatı modeli ise bu çatıların kaplamalarını estetik tuğla modelleri, renkli ve aykırı renklerde tuğlalar ve oluklu trapezler ile kaplayarak farklı, aykırı bir çatı tasarımı yapmış olursunuz. Dekoratif bir çatı modeli oluşturmak istiyorsanız teras bahçe veya çatı üzeri farklı çatı katları, bir biri üzerine bindirilmiş düz ve üçgen çatılar şeklinde çatı tasarımı yapabilir ve dekorasyonunuzu daha kolay yapılabilir hale getirebilirsiniz. ev çatı modellerini tasarlarken veya yeniden dekore ederken kullanılacak malzemelere de dikkat edilmesi gereklidir. Betonarme bir binaya ahşap bir çatı yapamaz, ahşap veya kütüklerden yapılmış bir evi de betonarme bir çatı ile birleştiremezsiniz. Bu nedenle her malzemeye uygun bir çatı malzemesi seçmeli ve çatınızı oluşturmalısınız. Çatı karkası ve iskeleti yapıldıktan sonra üzerini hafif olması için ahşap levhalar ile kaplayarak yalıtıma hazır hale getirmelisiniz. Yalıtım yapılan çatının üzerine dizeceğiniz tuğla veya türevleri için istediğiniz desenlere sahip tuğlalar seçebilir ve zevkinize uygun renklere boyatabilirsiniz. Tuğla diziliminden sonra çatınız tamamlanmış olacaktır.

Çatı modelleri tercihi ve çatı dekorasyonları çok önemlidir.Çatılar evi gösteren, görselleştiren mekanlar olduğu gibi evin içinde hacim oluşturan ve dekorasyon için önemli alanlardır. Ev çatı modeli için çatı tasarımlarına ve çevrenizdeki evlerin çatı modellerine bakarak veya homify ev modellerini inceleyerek yüzlerce ev modeli ve ev çatı modeli içinden istediğiniz çatı modelini yapabilir ve dekorasyonunuza zenginlik katabilirsiniz.