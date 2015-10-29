Birbirinden güzel ev çatı modelleri

Hayatımızı geçirdiğimiz, dekorasyonları ile evlerimiz sadece iç dizaynları ile değil dış dekorasyon ve çatı modelleri ile de dekoratif ve görsel olmalıdır. Ev modelleri ile çatı modelleri birbirleri ile farklılık gösterse de dekorasyon bütünlüğüne ve dış estetiği uyumlu olmak zorundadır. Ev modelleri yapılış tarzlarına, mimarilerine, bulundukları bölgelere göre ahşap evler, betonarme, taş evleri yığma evler, çelik konstrüksiyon evler ve bu malzemelerin bir birleri ile kombinasyonu ile yapılan evler olarak çeşitlilik arz eder. Bu ev modellerinin tamamın da mimari özelliklerine düz çatı, üçgen çatı, bindirme çatı, ahşap düz veya üçgen çatı, kilise çatısı, teras çatı, bahçe çatı modelleri ile ev mimarisini tamamlar. Evinizin çatısı bu çatı modellerinden biri ise özel bir dekorasyon ile hem çatı katı olarak kullanabilir hem de hem de düz bir çatı ise teras çatı veya teras bahçe olarak dizayn edebilir ve kullanabilirsiniz.
Ev çatısı modelleri yaparken veya imkanınız var ise proje aşamasında tasarlarken dikkat etmeniz gereken evin yapısına ve bulunduğu bölgenin özelliklerine göre çatı modeli tasarlamak ve uygulamasının nasıl olacağı konusunda üç boyutlu çizimler ile modelleme yaparak evin durumunu ve çatının ev üzerinde duruşunu görmelisiniz. Ev çatı modelleri tasarlanırken dikkat edilmesi gereken dekoratif olduğu kadar binaya bindirdiği yük ve statik hesaplarda katmış olduğu ekstra ağırlık miktarıdır. Ev çatı modelleri ister betonarme olsun ister bindirme ahşap çatı modeli olsun ister çelik konstrüksiyon çatı modeli olsun hepsinin statik hesapları yapılmalı ve evin yapısına, bulunduğu bölgeye uyumlu olmalı ev içerisinde istediğiniz alanlar yaratmalı ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermelidir. İhtiyaçlarınıza cevap veren ev çatı modelleri aynı zamanda evin dış görünüşünü görsel hale getirmeli, evinizi estetik bir görünüme kavuşturmalıdır.
Ev çatı modelleri, ile dekorasyon yapmak oldukça zor olmasına rağmen yapılacak olan çatı modeli düz ise ahşap ile kaplayıp ahşap üzerine teras şeklinde dekore ederek istenilen dekorasyon yapılabilir. Eğer tasarlanan çatı üçgen çatı modeli ise bu çatıların kaplamalarını estetik tuğla modelleri, renkli ve aykırı renklerde tuğlalar ve oluklu trapezler ile kaplayarak farklı, aykırı bir çatı tasarımı yapmış olursunuz. Dekoratif bir çatı modeli oluşturmak istiyorsanız teras bahçe veya çatı üzeri farklı çatı katları, bir biri üzerine bindirilmiş düz ve üçgen çatılar şeklinde çatı tasarımı yapabilir ve dekorasyonunuzu daha kolay yapılabilir hale getirebilirsiniz. ev çatı modellerini tasarlarken veya yeniden dekore ederken kullanılacak malzemelere de dikkat edilmesi gereklidir. Betonarme bir binaya ahşap bir çatı yapamaz, ahşap veya kütüklerden yapılmış bir evi de betonarme bir çatı ile birleştiremezsiniz. Bu nedenle her malzemeye uygun bir çatı malzemesi seçmeli ve çatınızı oluşturmalısınız. Çatı karkası ve iskeleti yapıldıktan sonra üzerini hafif olması için ahşap levhalar ile kaplayarak yalıtıma hazır hale getirmelisiniz. Yalıtım yapılan çatının üzerine dizeceğiniz tuğla veya türevleri için istediğiniz desenlere sahip tuğlalar seçebilir ve zevkinize uygun renklere boyatabilirsiniz. Tuğla diziliminden sonra çatınız tamamlanmış olacaktır.
Çatı modelleri tercihi ve çatı dekorasyonları çok önemlidir.Çatılar evi gösteren, görselleştiren mekanlar olduğu gibi evin içinde hacim oluşturan ve dekorasyon için önemli alanlardır. Ev çatı modeli için çatı tasarımlarına ve çevrenizdeki evlerin çatı modellerine bakarak veya homify ev modellerini inceleyerek yüzlerce ev modeli ve ev çatı modeli içinden istediğiniz çatı modelini yapabilir ve dekorasyonunuza zenginlik katabilirsiniz.
Evinizi estetik bir şekilde tasarlayıp verandanızı hoş bir şekilde dekore etikten sonra çatı modelinizi de estetik çatı malzemeleri ile kaplayarak hem farklı bir çatı modelin ehem de kendi içinde uyumlu bir dekorasyon ile görsel bir ev modeline sahip olabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir çatı modeli uygulayarak içinize sinen ve zevkinize uygun bir çatı modeli yapabilirsiniz.
Evinizin dekoratif bir çatıya sahip olmasını istiyorsanız resimdeki gibi dekoratif ve estetik bir ev çatı modelini tercih edebilir ve evinize görsellik ve zarafet kazandırabilirsiniz. Hem düz bir çatı hem de üçgen bir çatı modeli ile harmanlanarak iki adet çatı katı oluşturulmuş ve evinize farklı bir hava katmıştır.
Evinizin çatısı düz çatı modeli olarak tasarlanmışsa örnek resimdeki gibi kat kat olan düz çatı modelini kullanabilir ve renklerini farklı farklı seçerek hem görsel bir çatı modeli yapmış olursunuz hem de canlı renklere sahip bir çatı modeliniz olmuş olur.
Ahşap bir ev modeliniz vara ve evin bütün duvarları ahşaptan yapılmış ise resimdeki gibi örnek bir kilise çatı modelini ahşaptan uygulayabilir ve evinizin ahşap estetiğini korumuş olursunuz. Bu sayede özel bir ev çatı modeli uygulaması yapmış olup evinizin görselliğini artırmış olursunuz.
Güzel bir yazlığınız veya hoş bir doğaya sahip bir eviniz var ise özel bir çatı tasarımı yaptırarak resimdeki gibi özel bir mimariye sahip görsel bir çatı tasarımı yapabilir ve özel bir ev çatı modeline sahip olabilirsiniz. Yarım kilise çatı modeli ile cam duvarların birleşimi ile estetik bir çatı modeli ortaya çıkarabilirsiniz.
Evinizin çatısını istediğiniz de üçgen çatı modeli olarak yapabilirsiniz ancak kullanılabilir çatı katı alanları istiyorsanız kilise çatı modeli uygulayarak daha yüksek bir çatı modeli yapabilir ve kullanılabilir çatı katına sahip olarak evinizin iç hacmini genişletebilirsiniz.
Evinizin çatısını yaşayan bir çatı olarak dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi çatı yalıtımı çok kaliteli yapılmış bir çatı bahçesi dekore edebilir ve çatılarınızı yaşayan çatılar şeklinde dekore ederek çatı bahçenize sahip olabilirsiniz.
Evinizin içinde yeterli alan bulamadığınız için terasları kullanan ve teraslardan vazgeçemeyenlerdenseniz resimdeki gibi bir çatı modelini ahşap malzemelerden yaparak hem estetik bir ahşap çatıya hem de kullanabileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz. İsteğiniz dahilinde terasınıza özel bir havuz yaparak havuz keyfi de yapabilirisiniz.
Bu çatı tipleri özellikle ev önünde oluşturulan oturum alanları için tasarlanan varenda çatı modelleridir. Sizlerde evlerinizin önünde varenda var ise örnek resimdeki gibi eğimli düz bir çatı modeli uygulayarak güzel bir çatı modeli sahibi olabilirsiniz.
Evinizin üzerine bahçe gibi yem yeşil bir alan oluşturmak için düz bir betonarme çatı tasarlayarak resimdeki gibi yem yeşil insanın içini açan özel bir çatı yapıp yaşayan ve renk bütünlüğüne sahip kendinden görsel bir çatı modeli sahibi olabilirsiniz. Benzer bir dekorasyon ve çatı modeli yapabilirsiniz.
Çatı deninde akla hep ya üçgen yada düz çatı modelleri gelmektedir. Eğer aykırı bir kişiliğiniz var ise farklı bir geometrik şekle sahip resimdeki gibi Hindistan da yaygın olarak kullanılan çatı modelini uygulayarak hem farklı hem de renkli bir çatı modeli sahibi olursunuz.
Betonarme veya ahşap çatılardan sıkıldıysanız sizlere örnek resimdeki gibi bir cam çatı modeli önerebilirim. Çelik konstürüksiyonların etrafının ve çatısının cam ile kaplanması ile elde edilen ve estetik bir dekorasyona sahip cam çatı modelleri ile evlerinizi daha aydınlık daha ferah hale getirebilirsiniz.