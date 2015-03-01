Meksika'da hayallere yaraşan 5 ev

Meksika'nın başkenti ve en büyük şehri olan Meksiko'daki bu zengin, gösterişli ve lüks ev, her ne kadar büyüklüğü ve alan genişliğiyle göz doldursa da içinde tek bir ailenin yaşaması için planlanmış ve tasarlanmış. Yalnızca evin konumunun bir hayli merkezi olması değil aynı zamanda modern tasarımıyla da Meksiko'nun en güzel evlerinden biri olma özelliğine sahip. Saray gibi konforlu olan bu evin en önemli ve göz alıcı özelliğiyse resimde de görebileceğiniz üzere, geniş, ferah, renkli ve gösterişli pencere dizaynları. Evin ön cephesinin tamamı boydan boya camla kaplanmış ve bu evin zaten büyük olan yaşam alanlarının çok daha geniş bir görünüme ve ferahlığa kavuşmasına neden olmuş. Evin dışarıdan bakınca büyüleyici bir görünüme sahip olmasını sağlayan bahçe tasarımı ve doğal aydınlatmasıyla bu muhteşem güzelliğin cabası.