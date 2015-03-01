Meksika'da hayallere yaraşan 5 ev

Bu sayfalarda zaman zaman hayallerimizi süsleyecek evleri sizlerle buluşturuyoruz. Dünyanın her yerinde iklime, coğrafyaya, koşullara ve tabii kültüre göre farklılık gösteren tasarım modelleriyle bir bakanın bir daha bakmaktan kendini alamadığı estetik harikası, içinde yaşayan için mutluluk kaynağı olan tasarım dehası evler var. Bu defa biraz uzaklara, Meksika'ya doğru yol alalım. İşte Meksika'da konumlanmış muhteşem evler.
Casa Narigua isimli bu ev projesi, Meksika'nın kuzeyinde bulunan Nuevo León eyaletinde konumlanmış. Heybetli Sierra Madre Oriental sıra dağlarıyla çevrili bu bölgede keşfedilmeyi bekleyen bir sürü geniş ormanlık alan mevcut. İşte bu uçsuz bucaksız ormanlardan biri bu görkemli evin hemen önünde uzanıyor. Doğanın içinden adeta bir doğa olayı gibi çıkarcasına tasarlanmış bu ev, hem ormanla, coğrafyayla, bitki örtüsüyle bir olmuş, yerel mekânın dokusunu bozmadan dizayn edilmiş; hem de modern hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve sakinlerine rahat ve konforlu bir hayat yaşatacak kadar gelişmiş. Üstelik orman dokusu, konumunun eşsizliği ve işlevselliğinin yanı sıra estetik olarak da göz alıyor. Ormana bakan yan cephe boyunca uzanan seyir alanları ormanın manzarasını izlemeyi sağlamıyor adeta ormanı evin içine taşıyor. Evin yapıldığı malzemeyse hem doğal, hem sağlam, hem dayanıklı, hem de modern malzemelrden özenle seçilmiş.
Doğanın lüksle birleşmesinin bir diğer örneği de adeta denizin içindeki Meksika kasabası Punta de Mita'dan bu heybetiyle göz kamaştıran ev. Aslında bu mekâna ev demek hafif kalıyor, büyüklüğüyle, lüksüyle, havuzuyla, görkemli mimarisiyle, denizle ve yeşille iç içe oluşuyla adeta bir rüyalar ülkesi gibi. Ev toplam altı yatak odası, yedi banyo, inanılmaz büyüklükte sıradışı şekilli bir havuz, nefes kesen bir okyanus manzarasına sahip. Modern insanın çağdaş tatilleri için ihtiyacı olan her şey var bu evde.
Meksika'nın başkenti ve en büyük şehri olan Meksiko'daki bu zengin, gösterişli ve lüks ev, her ne kadar büyüklüğü ve alan genişliğiyle göz doldursa da içinde tek bir ailenin yaşaması için planlanmış ve tasarlanmış. Yalnızca evin konumunun bir hayli merkezi olması değil aynı zamanda modern tasarımıyla da Meksiko'nun en güzel evlerinden biri olma özelliğine sahip. Saray gibi konforlu olan bu evin en önemli ve göz alıcı özelliğiyse resimde de görebileceğiniz üzere, geniş, ferah, renkli ve gösterişli pencere dizaynları. Evin ön cephesinin tamamı boydan boya camla kaplanmış ve bu evin zaten büyük olan yaşam alanlarının çok daha geniş bir görünüme ve ferahlığa kavuşmasına neden olmuş. Evin dışarıdan bakınca büyüleyici bir görünüme sahip olmasını sağlayan bahçe tasarımı ve doğal aydınlatmasıyla bu muhteşem güzelliğin cabası.
Bu etkileyici ev projesi de yine Meksika'nın başkenti Meksiko'dan. Evin tasarımının en önemli özelliği elbette saydamlık ve açıklık. Aydınlatmasından genişliğine, tasarımından bahçe düzenlemesine kadar her bir detayıyla hayranlık uyanıran konut yerden tavana kadar boydan boya uzanan pencereleri, açık yaşam alanları ve evin mimarisiyle kusursuz bir uyum içindeki bahçesiyle hayallerinizi süslemeye aday.
Meksika'nın kalbindeki San Luis Potosí eyaletinde bulunan bu son evin tasarımıysa iç mekânlarla dış mekânların uyumu özenle sağlanarak oluşturulmuş ve doğal taş, kızıl-kahve tonlarında ahşap ve cam malzemelerin bir harmanı iki yaşam alanında da ağırlıklı ve orantılı bir şekilde kullanılmış. L şeklinde konumlanan bu evde de ferahlığı ve açıklığı sağlayan boydan boya pencereler ön planda.