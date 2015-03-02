Işıklandırmanın estetik halleri: Klasik avizeler

Yaşam alanlarımızın tasarımlarında en önde gelen önemli detaylardan biri elbette ışıklandırma ve aydınlatmada kullanılan malzemelerdir. Bir evin, bir iş yerinin hatta bir sokağın dokusunu, havasını değiştiren, tasarımının güzelliğini ortaya çıkaran ana öğe aydınlatmadır. Mekânla uyumuna göre alanın estetiğini katlayan aydınlatma malzemelerinin en gösterişli hallerinin de avizeler olduğunu söyleyebiliriz. Klasik avizelerin bulunduğu odaya kattığı doku yaşam alanını bir saraya çevirmeye yeter. İşte bu tarz etkileyici avizelerden örnekler…
Görkemiyle göz dolduran, adeta bir saray için tasarlanmış olan bu klasik avize İstanbul Büyükçekmece’de 13.000 metrekarelik aydınlatma showroomu ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük aydınlatma mağazalarından biri olan Highlight Aydınlatma'nın şahane ürünlerinden biri. Adeta onlarca mum ışığıyla ışıklandırılmış bir oda yaratmak için dizayn edilmiş bu zarafet ve zenginlik harmanı eser görkemli yaşam alanı tasarımlarıyla birleştiğinde karşı konulmaz bir cazibe yaratıyor.
Odanın merkezi haline gelmiş göz alıcı bir şömine, sade ve estetik bir oturma odası tasarımı ve bu harika manzarayı taçlandıran, mekânın tılsımı bir avize. Koltuklarının renginden şömine taşlarının dokusuna kadar, rengiyle, büyüklüğüyle, şekliyle ve duruşuyla odadaki her bir detayla uyum içindeki bu avize de dünyaca ünlü marka Schonbek tasarımı bir Highlight Aydınlatma ürünü. Her ne kadar odanın bütülüğündeki yeri tartışılamaz olsa da, bu sadelikle şıklığın birleştiği odadan ayırdığınızda da, tek başına harikalar yaratan bir tasarım örneği niteliğinde.
Siyahın altın rengiyle o mükemmel ve görkemli uyumunu gözler önüne seren bu elit ve gösterişli yemek odası dizaynı Asortie Mobilya Dekorasyon'a ait. Odanın adeta bir pastanın kreması gibi olmazsa olmazıysa altın rengiyle ve odanın diğer özelliklerini boğmadan tüm tasarımla uyum içinde mekânı güzelleştiren yıldızıysa elbette modern ve klasiği bünyesinde harmanlayan bu avize.
Yenilikçi tasarımıyla göz dolduran bu etkileyici yatak odası, İnan Aydoğan Interiors tasarımı büyük ve heybetli bir avizeyle taçlanmış. Yatağından dolabına, perdelerinden yer karosuna kadar her şeyiyle gösterişli olduğu kadar bir sanat eseri olan bu tasarım dehası yatak odası, yatağın canlı renklerini tamamlayan yumuşak renkleri ve asla küçük bir detay olarak kaybolmasına fırsat vermeyecek genişliğiyle adeta odanın odak noktası haline gelmiş. Sanat ve mimarinin birleşiminin en iyi örneklerinden biri olan bu sıradışı tasarımlı yatak odasını klasik dokunuşuyla şahlandırmış.
Bir diğer yemek odası tasarımıyla mükemmel bir uyum sağlayan aydınlatma örneği de resimde görülen bu avize. Klasiğin asla yanılmadığını kanıtlayan bu dizaynda sıcak renklerin ağırlığı avizedeki sanatsal dokunuşla birleşince ortaya yüksek bütçeli dönem filmlerinin yemek salonlarından bir sahne çıkıyor adeta. Hakan Helvacıoğlu tasarımı bu yemek odasının merkezinde avize yok, ama avize olmasaydı yemek odasının bu kadar büyüleyici olamayacağı da aşikâr. Işıklandırmanın ve ışıklandırma öğelerinin iç mimaride ne kadar etkili olduğunun somut bir kanıtı.
Ağır, heybetli, gösterişli ve azametli olmayan ama neşeli, sade, şık, zarif, modern ve çağdaş olan avizelerin de mümkün olduğunun en güzel örneği olan bu avize kelebek detayları ve bir gelinliği andıran renkleriyle huzurlu bir ortam yaratıyor ve gözlerinizi şenlendiriyor. Klasikten biraz olsun uzaklaşan modern bir yaşam alanı için kusursuz bir seçim. Beyaz ağırlıklı şık ve çağdaş bir oturma odası tasarımını da, sıcak renklerle bezenmiş canlı bir yatak odası dizaynına da uyum sağlayabilecek şahane bir detay olan bu aydınlatma öğesi mekânların, insanlar üzerindeki psikolojik etkisine öncelik veren Leyla Doğrular Simpson tarafından tasarlanmış bir Aykuthall Architectural Interiors ürünü.