Işıklandırmanın estetik halleri: Klasik avizeler

Ağır, heybetli, gösterişli ve azametli olmayan ama neşeli, sade, şık, zarif, modern ve çağdaş olan avizelerin de mümkün olduğunun en güzel örneği olan bu avize kelebek detayları ve bir gelinliği andıran renkleriyle huzurlu bir ortam yaratıyor ve gözlerinizi şenlendiriyor. Klasikten biraz olsun uzaklaşan modern bir yaşam alanı için kusursuz bir seçim. Beyaz ağırlıklı şık ve çağdaş bir oturma odası tasarımını da, sıcak renklerle bezenmiş canlı bir yatak odası dizaynına da uyum sağlayabilecek şahane bir detay olan bu aydınlatma öğesi mekânların, insanlar üzerindeki psikolojik etkisine öncelik veren Leyla Doğrular Simpson tarafından tasarlanmış bir Aykuthall Architectural Interiors ürünü.