Oturma odasında feng shui

Hangimiz hayatımızda daha çok barış, huzur ve harmoni olsun istemeyiz ki? Ama bir çoğumuzun ihmal ettiği bir şey, bunu kendi evimizden başlatabileceğimiz gerçeğidir. Derli toplu ve uyumlu bir ev, aynı şekilde derli toplu ve uyumlu bir zihin dünyasının da anahtarı olabilir. Yaşadığınız mekânın ruh halinize ve stres seviyenize etki yapabileceği bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. 6000 yıl önce Çin'de ortaya çıktığına inanılan kadim bir pratik olan feng shui de benzer bir prensipten hareket ediyor. Çince iki kelimenin birleşiminden oluşan bu ilke, yüzeyde feng (rüzgâr) ile shui (su) kavramlarının bir araya gelmesi demek. Bu iki basit unsur hayatın temel unsurları olarak görülüyor ve 'chi' adı verilen pozitif enerjiyi hayatımıza taşıyorlar. Bu pozitif enerjiyle daha uyumlu ve tatminkâr bir yaşam sürmemiz mümkün hale geliyor.
Pratikte ise feng shui, tüm canlı şeylerin sürekli hareket halinde olan doğal bir çevrenin parçaları olduğu anlayışına dayanıyor ve bu parçalar arasında sürekli bir enerji akışı olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla, evlerimizin dekorasyon ve tasarımını buna göre düzenlemek suretiyle daha iyi ve pozitif bir enerji yaratmamız da mümkün hale geliyor.
Bugün sizler için feng shui'ye giriş niyetine, evinizin oturma odasında bu prensipleri nasıl uygulayabileceğinize dair birkaç örnek derledik. İşte Türkiye'deki evler üzerinden, örnekli anlatımla oturma odanıza feng shui'yi sokmanın beş basit yöntemi:
Türkiye'de kimi evlerin oturma odaları nedense bir çıfıt çarşısını andırır, bulduğumuz ya da aldığımız her şeyi yerleştirdiğimiz bu oturma odaları bir süre sonra boğucu birer mekân haline gelirler. Feng shui'de amaç insanın rahatlayabileceği bir ortam yaratmak olduğu için bunun gibi rahatsız edici fazlalıklara da yer yok. Hattâ bu fazlalıkların kaotik ve öfkeli bir enerjiye davetiye çıkardığı ve ev içindeki olası çatışmaları körüklediğine de inanılıyor. Özetle en güzeli sadelik.
Bunun için, sizde olumsuz çağrışımları olan ya da kayıtsız hissettiğiniz mobilya ve süs eşyalarından kurtularak işe başlayabilirsiniz. Bunların yerine mevcut ruh halinizi ve yaşam biçiminizi yansıtan eşyaları seçmelisiniz. Olumlu duygular uyandıran sanat eserleri, ilham verici alıntı ya da fotoğraflar evinizin ve sizin ruh halinize olumlu etkilerde bulunabilecek unsurlardan sadece birkaçı.
Salonunuzda dengeli bir enerji akışı yaratmak için, dengeli bir renk skalasına ihtiyacınız var. Bununla birlikte, feng shui anlayışında her bir renk 5 temel elementten birinin ifadesi olarak değerlendiriliyor. Bu elementler Ateş, Toprak, Metal, Su ve Ahşap. Eğer bu elementlerden birini ve onun temsil ettiği değerleri evinizde vurgulamak istiyorsanız, bu elementle uygun renkleri seçmeniz gerekiyor. Örneğin ateş ve tutku gibi kavramlar için sıcak kırmızı ve turuncuların ağırlıkta olması gerekiyor.
Tabii bu renklerin baskın unsurlar olarak değil küçük vurgular olarak kullanılması ve sırasıyla bolluğu ve beslenmeyi temsil eden Su ya da Toprak gibi elementlerin de unutulmaması gerekiyor. Belki bütün bunlar size masal gibi geliyor olabilir, ama tıpkı sesler ve kokular gibi renklerin de yaşamlarımızı etkilediği artık genel kabul gören bir görüş. Bu bakımdan, oturma odasında dengeli bir renk skalası sadece feng shui açısından değil, estetik anlamda göze hitap eden bir salona sahip olmak açısından da önemli.
Elbette maksimum doğal ışık her türlü ev ve oda için önemli bir gerekliliktir, ama feng shui uzmanları açısından iyi ışıklandırmanın ayrı bir önemi bulunuyor. Özellikle doğal ışığın hem pozitif, hem de ruhu besleyen bir enerji yaydığına inanıldığı için, feng shui prensibiyle döşenmiş evlerde maksimum doğal ışığın eve sokulmasına dikkat edilir. Dışarıda olmayı, doğal dünyayla iletişim içinde bulunmayı herkes ister, ama bunu yapamıyorsanız bile dört duvarın içine dışarıyı olabildiğince davet etmek yaşam kalitenizi yükseltecek bir unsurdur. Aydınlık ve ferah bir oturma odasının ruh halinize yapacağı olumlu katkı da cabası.
Rahat, yumuşak dokulu unsurlar, kokulu mumlar ve tütsüler, sakinleştirici bir müzik gib etkenler bir araya geldiğinde hem bedeniniz, hem zihniniz için teskin edici bir atmosfer oluştururlar. Dolayısıyla, salonunuzu feng shui doğrultusunda düzenleyecekseniz, tüm duyularınıza hitap etmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Ne de olsa feng shui bir anlamda tamamen
denge kavramına dayanan bir yaklaşım.
Oturma odanıza koyacağınız bitki ve çiçekler evinize 'chi' yani pozitif enerji aşılarlar. Örneğin bir bamboo ağacı ya da zambak, evinize sakinleştirici ve doğal bir hava getirebileceği gibi sağlığınız açısından da olumlu etkiler yaratır. Salon çiçeklerinin çok sevildiği ülkemizde feng shui prensiplerinin en çok uygulananı da bu olsa gerek herhalde.