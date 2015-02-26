Oturma odasında feng shui

Hangimiz hayatımızda daha çok barış, huzur ve harmoni olsun istemeyiz ki? Ama bir çoğumuzun ihmal ettiği bir şey, bunu kendi evimizden başlatabileceğimiz gerçeğidir. Derli toplu ve uyumlu bir ev, aynı şekilde derli toplu ve uyumlu bir zihin dünyasının da anahtarı olabilir. Yaşadığınız mekânın ruh halinize ve stres seviyenize etki yapabileceği bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. 6000 yıl önce Çin'de ortaya çıktığına inanılan kadim bir pratik olan feng shui de benzer bir prensipten hareket ediyor. Çince iki kelimenin birleşiminden oluşan bu ilke, yüzeyde feng (rüzgâr) ile shui (su) kavramlarının bir araya gelmesi demek. Bu iki basit unsur hayatın temel unsurları olarak görülüyor ve 'chi' adı verilen pozitif enerjiyi hayatımıza taşıyorlar. Bu pozitif enerjiyle daha uyumlu ve tatminkâr bir yaşam sürmemiz mümkün hale geliyor.

Pratikte ise feng shui, tüm canlı şeylerin sürekli hareket halinde olan doğal bir çevrenin parçaları olduğu anlayışına dayanıyor ve bu parçalar arasında sürekli bir enerji akışı olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla, evlerimizin dekorasyon ve tasarımını buna göre düzenlemek suretiyle daha iyi ve pozitif bir enerji yaratmamız da mümkün hale geliyor.

Bugün sizler için feng shui'ye giriş niyetine, evinizin oturma odasında bu prensipleri nasıl uygulayabileceğinize dair birkaç örnek derledik. İşte Türkiye'deki evler üzerinden, örnekli anlatımla oturma odanıza feng shui'yi sokmanın beş basit yöntemi: