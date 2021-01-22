Prefabrik evler: Satın almadan önce mutlaka bilmeniz gereken 7 şey!

Kolay tasarımı ve kısa süre de inşa edilebilir olması nedeniyle tercih edilen prefabrik evler aynı zamanda ekonomik oldukları içinde sizlere avantaj sağlar. Dilerseniz müstakil ev olarak dilerseniz villa tipi prefabrik ev modellerini tercih ederek hayal ettiğiniz modern ve fonksiyonel eve sahip olabilirsiniz. Günümüzde çelik konstrüksiyon prefabrik ev modelleri yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Çelik konstrüksiyon evlere sahip olup yorum yapanları incelediğinizde genel olarak olarak çelik konstrüksiyon prefabrik ev yorum konularının maliyet avantajı, kısa sürede inşa edilmesi, statik açıdan sağlamlık konuları olduğunu görebilirsiniz. İnşaat malzemeleri açısından çok avantajlı olan çelik konstrüksiyon evler aynı zamanda villa prefabrik modeller içinde maliyet avantajı sağlıyor.

Çağımız artık prefabrik evlerin çağı. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan prefabrik evler, önceden atölyelerde imal edilmiş yapılara verilan addır ve modüler ev olarak da anılırlar. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen prefabrik evler çeşitli nedenlerle birçok insan tarafından tercih edilmektedirler. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması, depreme olan dayanıklılıkları ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etkendir. Üstelik fiyatları betonarme yapılara oranla zaman/maliyet açısından çok daha makul olabilmektedir.

Prefabrik yapıların birçok farklı modeli bulunmaktadır. Hem malzeme hem de dış görünüş açısından onlarca farklı prefabrik ev modeli bulunabilmektedir. Dolayısıyla kişisel beğenilerinize uygun, monte edileceklerin bölgenin mimarisiyle uyumlu, farklı stillerde prefabrik evler bulmak mümkün.

Diyelim ki bir arazi ya da arsa satın aldınız ve buraya bir ev dikmek istiyorsunuz. Prefabrik evler ise yukarıda sayldğımız özellikleri nedeniyle aklınıza ilk gelen yapı tipi. Öncelikle doğru bir karar verdiğinizi söyleyebiliriz. Hangi evi alacağınıza son kararınızı vermeden önce ise, bu yazımızda sıraladığımız özellikleri gözden geçirmenizi ve nihai kararınızı buna göre vermenizi tavsiye ederiz.