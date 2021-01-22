Prefabrik evler: Satın almadan önce mutlaka bilmeniz gereken 7 şey!

Kolay tasarımı ve kısa süre de inşa edilebilir olması nedeniyle tercih edilen prefabrik evler aynı zamanda ekonomik oldukları içinde sizlere avantaj sağlar. Dilerseniz müstakil ev olarak dilerseniz villa tipi prefabrik ev modellerini tercih ederek hayal ettiğiniz modern ve fonksiyonel eve sahip olabilirsiniz. Günümüzde çelik konstrüksiyon prefabrik ev modelleri yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Çelik konstrüksiyon evlere sahip olup yorum yapanları incelediğinizde genel olarak olarak çelik konstrüksiyon prefabrik ev yorum konularının maliyet avantajı, kısa sürede inşa edilmesi, statik açıdan sağlamlık konuları olduğunu görebilirsiniz. İnşaat malzemeleri açısından çok avantajlı olan çelik konstrüksiyon evler aynı zamanda villa prefabrik modeller içinde maliyet avantajı sağlıyor.
Çağımız artık prefabrik evlerin çağı. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan prefabrik evler, önceden atölyelerde imal edilmiş yapılara verilan addır ve modüler ev olarak da anılırlar. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen prefabrik evler çeşitli nedenlerle birçok insan tarafından tercih edilmektedirler. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması, depreme olan dayanıklılıkları ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etkendir. Üstelik fiyatları betonarme yapılara oranla zaman/maliyet açısından çok daha makul olabilmektedir.
Prefabrik yapıların birçok farklı modeli bulunmaktadır. Hem malzeme hem de dış görünüş açısından onlarca farklı prefabrik ev modeli bulunabilmektedir. Dolayısıyla kişisel beğenilerinize uygun, monte edileceklerin bölgenin mimarisiyle uyumlu, farklı stillerde prefabrik evler bulmak mümkün.
Diyelim ki bir arazi ya da arsa satın aldınız ve buraya bir ev dikmek istiyorsunuz. Prefabrik evler ise yukarıda sayldğımız özellikleri nedeniyle aklınıza ilk gelen yapı tipi. Öncelikle doğru bir karar verdiğinizi söyleyebiliriz. Hangi evi alacağınıza son kararınızı vermeden önce ise, bu yazımızda sıraladığımız özellikleri gözden geçirmenizi ve nihai kararınızı buna göre vermenizi tavsiye ederiz.
Prefabrik villa tasarımı yaparken modern tasarımlardan yararlanabilirsiniz. Birbirinden bağımsız yaşam alanları şeklinde tasarlanmış bir villa ile muhteşem bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.
Prefabrike v modellerinin vazgeçilmez detayları arasında yer alan verandalar yeterli ölçüler olduğunda muhteşem dinlenme alanları olacaktır. Maliyet oluşturmayan ve size yaşam alanı yaratan veranda detaylarını atlamamalısınız.
Prefabrik ev tasarımı yapılırken en önemli detay katmanlar arası tasarımlardır. eğer ev yağım teknikleri hakkında bilginiz yetersiz ise bir profesyonelle çalışmalı veya '' Ev yapım maliyetleri ve yapım teknikleri hakkında mutlaka bilmeniz gereken 7 şey '' yazımıza mutlaka göz atmalısınız.
Prefabrik evlerin komple ahşap türleri ve çelik konstrüksiyon üzerine beton olan türleri bulunmaktadır. Ayrıca hemen her türlü mimari stile sahip, değişik modeller bulmak da mümkün.
Ahşap evler hoşunuza gidiyorsa, Şimdi ahşap evler çok moda başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bugün en çok tercih edilen prefabrik yapıların başında çelik konstrüksiyon evler geliyor. Çelik evler olarak da anılan bu prefabrik türünün en önemli özelliği hafif, dayanıklı ve sağlam olması. Bu prefabrik yapılar çelik bir iskelete beton paneller eklenerek üretilirler ve çeliğin gerilme mukavemeti betona göre çok daha fazla olduğu için, özellikle deprem gibi doğal afetlerde geleneksel betonarme yapılara göre çok daha yüksek dayanıklılığa sahiptir. Ayrıca çelik evlerde gelecekte herhangi bir değişiklik olması gerektiğinde, çelik kullanarak güçlendirme çok daha kolay olacaktır, ancak betonda bu mümkün değildir.
Akla gelen ilk sorulardan biri de maliyet olacaktır. Prefabrik evler pahalı mıdır? Hayır. Prefabrik ev özellikleri arasında en öne çıkanlardan biri de oldukça ekonomik olmaları. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, prefabrik bir ev kendisiyle aynı özellikleri taşıyan (boyut, oda sayısı, iç aksam kalitesi) betonarme evlere göre daha %50'ye kadar daha ucuz olabilmektedir. Atölyelerde imal edilmeleri ve bu nedenle hava şartları, insan hataları vs gibi engellere takılmamaları yapım sürelerini muazzam düzeyde azaltarak bir yapının bir – iki hafta içerisinde üretilmelerini sağlar.
Betonarme bir evi inşa etmek hava şartları ve bütçe problemi yoksa, inşaatın farklı aşamalarını gerçekleştrien ustaların organizasyonu iyi yapılırsa en az 90 gün sürmektedir. Bu rakam her şeyin optimum olduğu, hiçbir engelin çıkmadığı, tüm organizasyonun kusursuzca işlediği bir durum için söz konusu; yani neredeyse bir hayal. Oysa prefabrik evler parçalar halinde atölyelerde üretilir, tıpkı bir fabrika gibi, işleyiş ve teslim tarihi hemen her zaman problemsizdir.
Tıpkı betonarme evler gibi, prefabrik evlerin de bakıma ihtiyacı olacaktır. Zaten prefabrik evler üreten inşaat şirketleri ev için en az iki yıl garanti verecektir. Yapı belirli bir standartta olduğu için sürpriz problemler çıkarma olaslığı oldukça düşüktür. Yine de, yıpranmaları en aza indirmek, gerektiğinde ise ufak tamiratları yapmak elbette gerekli olabilir.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, prefabrik evler farklı mimari stillere sahip olabilmektedirler. Dolayısı ile eskisi gibi
tipik prefabrik ev olarak görülen evler artık söz konusu değil. Prefabrik evi rustik bir kulübe şeklinde de bulabilirsiniz, ultramodern, minimalist bir şekilde de. Karar beğenilerinize kalmış.
Türkiye'de en çok tercih edilen mimari stiller genellikle modern bir mimari stile sahip tek katlı prefabrik evler oluyor. Bu düzayak prefabrik modeller söz konusu olduğunda da seçebileceğimiz oldukça fazla ve sıradışı model bulunuyor.
Çok katlı prefabrik evler de daha geniş ev seçenekleri arayanlar için oldukça ideal. Yine çağdaş ve ezber bozan tasarımlardan geleneksel mimari modellere kadar pek çok farklı iki katlı prefabrik villa seçeneği bulabilirsiniz.
Tıpkı evler gibi bugün havuz yaptırmak isteyenler için de prefabrik havuz seçenekleri bulunuyor ve farklı prefabrik villa modelleri ve prefabrik bir havuz ile çok daha ekonomik, pratik ve hızlı bir şekilde arazinizde havuzlu bir villaya sahip olabilirsiniz.
Günümüzde nasıl ki kaliteli prefabrik bir evi betonarme evden ayırt edemiyorsak, prefabrik evlerin iç mekanlarını da diğer evlerden ayırt edebilmek imkansızdır. Tam teşekküllü prefabrik evlerin içinin nasıl olacağı tamamen sizin dekorasyonunuza kalmıştır.
Prefabrik bir evin ömrü yapının türüne ve yıllar boyunca yapılacak bakımına bağlı olarak, 50 yıl ila 100 yıl arasındadır. Oldukça uzun ömürlere sahip olan bu yapılar uygun maliyetleri göz önüne alınırsa, oldukça rantabl yapılardır.
Arazinize ev yaptırmayı planlıyorsanız Müstakil ev yaptırmak ne kadara mal olur? başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi öneriyoruz.