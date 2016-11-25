Çatı yenilemesi ve bakımı: Başlamadan önce gözden geçirmeniz gerekenler!

Bahçeli ve çatılı bir evde yaşamak hayalleri süsleyecek kadar güzel olsa da çatı bakımı ve yenilemesi zor ve hassas bir iştir. Bu nedenle çatılı bir ev almak ya da çatınızı yenilemek istiyorsanız çatı hakkında bilmeniz gereken önemli detayları bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere çatı yenilemesi ve bakımı hakkında önemli birkaç bilgiyi birbirinden güzel çatı yenileme projeleri eşliğinde sunacağız.

Sağlam ve kaliteli malzemelerden üretilmiş bir çatı eviniz için sayısız önemli fonksiyonu üstlenir. Bu nedenle çatı tadilatı, bakımı ve yenilemesinin deneyimli ve uzman ekipler tarafından yapılması son derece önemlidir. Çatıdan en iyi performansı alabilmek için, bakım ve tadilatlarının, sertifikalı ve garantili malzemeler kullanan ve bütün prosedürleri takip eden uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Daha detaylı bilgi almak ve fikir danışmak için Homify çatı ustalarına danışabilirsiniz. Farklı çatı modelleri bulmak isterseniz “Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.