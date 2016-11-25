Çatı yenilemesi ve bakımı: Başlamadan önce gözden geçirmeniz gerekenler!

Bahçeli ve çatılı bir evde yaşamak hayalleri süsleyecek kadar güzel olsa da çatı bakımı ve yenilemesi zor ve hassas bir iştir. Bu nedenle çatılı bir ev almak ya da çatınızı yenilemek istiyorsanız çatı hakkında bilmeniz gereken önemli detayları bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere çatı yenilemesi ve bakımı hakkında önemli birkaç bilgiyi birbirinden güzel çatı yenileme projeleri eşliğinde sunacağız.
Sağlam ve kaliteli malzemelerden üretilmiş bir çatı eviniz için sayısız önemli fonksiyonu üstlenir. Bu nedenle çatı tadilatı, bakımı ve yenilemesinin deneyimli ve uzman ekipler tarafından yapılması son derece önemlidir. Çatıdan en iyi performansı alabilmek için, bakım ve tadilatlarının, sertifikalı ve garantili malzemeler kullanan ve bütün prosedürleri takip eden uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Daha detaylı bilgi almak ve fikir danışmak için Homify çatı ustalarına danışabilirsiniz. Farklı çatı modelleri bulmak isterseniz “Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Çatı müstakil bir yapının en önemli parçalarındandır. Evin şiddetli hava koşulları ve güneş gibi faktörlerden korunmasını sağlayan yapı olduğundan izolasyonu son derece önemlidir. Kışın sıcak yazın serin tutan malzemelerden üretilmiş katmanlara sahip olması gerekir. Ayrıca nem ve sızıntıyı ve buna bağlı oluşabilecek küfü engelleyebilecek sağlamlıkta olması da önemlidir. Çatının izolasyon katmanlarının sızıntılara karşı yüzde yüz etkili olması, döşemesinin ise havalandırılabilir olması gerekir. Çatınızın bütün bu özellikleri sağladığından emin olmak için mutlaka işin uzmanlarına danışmalısınız.
Çatı yenilemesi ya da tadilatı için kolları sıvadıysanız ilk adımınız izolasyon olmalı. Tahmin edersiniz ki, ısı ve su yalıtımı tartışmasız en önemli adımdır. Çatı döşemesini, rengini, stilini seçmeden önce taban katmanlarını yaptırmalı ve bu adımda en iyi izolasyon çözümlerini uyguladığınızdan emin olmalısınız. Alt tabakada kullanılan membran katman hem tavana nefes aldıran hem de sızıntıları önleyen bir katmandır bu nedenle kullanılan malzemenin kalitesi çok önemlidir. Ayrıca seçeceğiniz malzemelerin doğal ve ekolojik olmasına özen göstererek daha doğru bir karar vermiş olabilirsiniz.
Çatının izolasyon ve membran katmanlarını en iyi şekilde seçtikten sonra döşemesinde biraz daha ekonomik çözümlere yönelerek tasarruf etme şansınız var. Ancak yine de seçeceğiniz döşeme malzemesinin alt tabakanın bakım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmasına özen göstermek gerekir. Çatı kaplamanızı seçerken en şiddetli hava şartlarına dayanabilecek sağlamlıkta seçerseniz daha uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Seçiminizde evin coğrafi konumunu, çatının eğim özelliklerini ve bölgenin yağış, iklim özelliklerini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çatınız ne kadar sağlam olursa evin ısı dengesini sağlamak o kadar kolay olur ayrıca nem ve rutubet gibi eşyalarınıza, duvarlarınıza zarar verecek etkilerden de kurtulmuş olursunuz. Renk ve model seçimi yaparken de dış cephenizin özelliklerini dikkate almalısınız.
Çatı kaplamasında seçeceğiniz malzeme sadece evinizin değil evin bulunduğu çevrenin yüzünü tamamen değiştirebilir. Bu nedenle tarihi yapıların bulunduğu alanlarda sokağın karakterini etkilemeyecek özellikte seçimler yapılmalıdır. Eski binanın özelliklerini yansıtacak renk ve malzemeler seçmekte yarar var.
Taş yapılı ve alüminyum kaplama çatılı bu kır evinin bütün cepheleri açıkta bulunduğu için oldukça yıpranmış. Estetik ve koruma özellikleri tamamen korunan yeni bir çatı ve taş dış cephe kaplaması ile adeta yeniden hayat kazanan evin yeni haline bir göz atın. İki yeni çatı penceresi ile ferahlayan çatı katının yanı sıra yenilenen çatı döşemesi ile daha güçlü bir izolasyon sağlanmış.
Normandiya'da bulunan bu evin çatısı tamamen sökülmüş ve yeniden inşa edilmiş. Ev, sert iklim şartlarına maruz kalan bir bölgede bulunduğundan çatı eğimi yüksek planlanmış. Bu sayede kar çatı kaplamasının üzerinde ağırlık oluşturmadan doğrudan aşağı inebiliyor. Yeniden yapılandırma sırasında çatı eğimi yüksek tutulduğu gibi metal strüktürlerle çatı güçlendirilmiş. Alçıpan tavan ile iki katlı tavan oluşturularak ısıyı muhafaza eden bir sistem de kullanılmış.
Kaliteli bir çatı ve sağlam bir izolasyon faturalarınızda ciddi düşüş sağlayabilir. Tavan ve duvarlarda iyi bir ısı yalıtımı, ısı kaybını engelleyebileceğinden enerji tüketimini % 45'e kadar düşürebilir. Bu da elektrik ve doğal gaz faturanız için küçük bir rahatlama sağlayacaktır.
Malzemeleri sağlam ve aşınmamış bir çatı evi çok daha bakımlı ve temiz gösterecektir. Aynı zamanda çatı ve dış cephe görüntüsü binanın sağlık durumunun da göstergesidir. Bu nedenle çatı ve dış cephe bakımına özen göstermek gerekir.
Çatının ve dolayısıyla da evin mükemmel bir şekilde muhafaza edilebilmesi için kötü şartlara karşı birkaç önlem ve düzenli bakım yeterli olacaktır. En detaylı bakım prosedürü bile tadilattan daha kolay olacağı için herhangi bir sorunla karşılaşmayı beklemeden düzenli bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.