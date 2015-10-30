Birbirinden güzel ofis sandalye modelleri

Günün büyük bir kısmının geçtiği ofislerde oturma elemanlarının önemi büyüktür. Özellikle masa başı çalışmalarda kullanılan koltuk bedeninize göre ayarlanabilir olması daha caziptir. Sağlıklı bir şekilde oturamıyorsanız bu bir süre sonra bedende tahribata yol açar ve dolayısıyla çalışma veriminizi etkiler. Uzun süre masadan kalkmayan çalışanlar için günden güne ergonomisi üzerine yeni tasarımlar geliştirilen kolçaklı, ayarlanabilir, tekerlekli büro koltukları tercih edilmelidir. Tabi ofisinizde sadece çalışan için değil müşteriler için de oturma birimleri gereklidir. Bu noktada ofis sandalyelerini de doğru tercih etmek gerekiyor. Ofis dekorasyonunda mobilyaların stili ve uyumu ofisin profesyonel imajına katkı sağlar. Bu sebeple ofislerde kullanılacak sandalyelerin tasarımının yanı sıra konforu da iş bağlantılarınız için kritik detaylar. Müşterilerinizin rahat etmesini istersiniz çünkü. Bunun dışında iş yerlerinde sandalye ihtiyacı ofisin farklı bölümlerinde görünür. Örneğin toplantı odaları da iş yerleri için çok önemli bölümler. Toplantı odasında kullanılan sandalyelerin rahatlığı, ergonomisi de bu nedenle çok önemli. Toplantı sırasında katılımcıların bacağındaki ya da belindeki sızıyı duyması yerine o ana odaklanmasını, fikirleriyle konuya katkıda bulunmasını beklersiniz. O yüzden de sandalyenin rahat olmasına dikkat etmelisiniz ofis sandalyesi alırken. Sandalyeleri seçerken de ofiste kullanacağınız yer ayırt edici oluyor. Toplantı odalarında, daha konforlu olduğu için genellikle kolçaklı modeller tercih edilir. Kol desteğini sağlayan kolçaklar sırtınız, omuzlarınızı destekleyerek bedeninizin yorulmasını ve tutulmaları engeller. Ofis masanızın ön kısmında kullanılan sandalyelerin de kolçaklı olmaması için bir sebep yok tabi ki. Müşteriler özellikle uzun süreler oturmak durumundaysa rahat etmesi önemli. Sandalye alırken sandalyenin yüksekliği, sırt dayama kısmının kavisleri, açısı, oturma kısmının derinliği dikkat etmeniz kriterler. Bu yazıda ofislere uygun sandalye modellerini derledik. Rahat edebileceğiniz modellerin yer aldığı derlemede, çalışma alanınızın dekorasyonu için ilham verecek sandalye örnekleri mevcut. Siz tabi ki görüntüsünü beğendiğiniz modelin rahatlığını da test ettikten sonra çalışma alanınıza dahil edebilirsiniz. Öncelikle yapmak gereken iş yerinizin kimliğini yansıtacak mobilyayı belirleyebilmek, bu yazı da bunun için. Keyifli okumalar!
Bu örnekte yukarıda da bahsettiğimiz kriterler yer alıyor. Masa başı çalışanın ayarlanabilir koltuğu var, masa önünde de müşteriler için sandalyeler bulunuyor. Şirketlerin kurumsal kimliği önemli olduğu için mobilyalar da bu kimliği belirleyen temel unsurlardır. Sıcak gri tonlarının hakim olduğu mekan modern bir görünüme sahip. Sandalyeler de temelde boşlukları dolu gördüğümüzde dikdörtgen prizma formunda kolçaklı bir model. Bu düz, keskin hatlar ofisin genel karakteriyle örtüşen sadelikte. Sandalyenin ergonomisinden önce tasarımının mekana katkısına önem verilmiş. Ayak ve sırt dayama kısmının tasarımına baktığımızda bu durum anlaşılıyor. Tabi bu tasarımın rahat olmadığı anlamına gelmiyor, sadece ofis masa takımının bir parçası olan sandalyeler kişiye özel ürünler olmadığı için rahatlık ve dizaynı şirketin karakterini yansıtacak şekilde dengelemek gerek.
Günün uzun saatlerinin geçtiği çalışma alanlarında ve özellikle masa başı işlerde oturduğunuz koltuk ya da sandalye çok önemlidir. Genellikle ayarlanabilir modeller tercih ediliyor ancak sizin iş kolunuz, hiç kalkmadan çok uzun saatler çalışmanızı gerektirmiyorsa rahat bir sandalye de tercih edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu sizin çalışma odasında yansıtmak istediğiniz dekorasyona da bağlı biraz. Bu örnekte İskandinav stili yansıtan bir çalışma alanı görüyoruz. Ahşap yüzeylerin olduğu mekanın sıcak bir duygusu var. Böylesi bir dekorasyon içinde ayarlanabilir ofis koltukları bu sandalyeler kadar iyi durur muydu acaba? Sandalyede çalışılmaz diye de ön yargılı olmamak gerekir. Bu örnekteki tasarımın sırt eğimi, minderli oturma kısmı rahat edebileceğiniz çalışma saatlerini vaat ediyor.
Ofislerde sadece ayarlanabilir koltukların kullanılmadığını gösteren bir örnek de bu şık ofis dekorasyonundan. Ofisin tasarımına baktığımızda az eşya ile odanın ferah kalmasının sağlandığı görülüyor. Bunu sağlayan en önemli unsur mobilyaların kütleleri. Odada mekanı boğacak kütleye sahip hiç bir eşya yok. En büyük eleman masa, tablasında daha klasik stile yaklaşırken ince metal aksamlı modern ayak tasarımıyla hem hafif bir kütleye hem de şık bir görünüme kavuşuyor. Ofisin genel hatlarındaki eklektik çözümleme mekanın karakterini de belirliyor. Sandalyelerin klasik biçimlere benzemesi, sehpanın minimalist tasarımı stiller arası bu keyifli çalışma alanını oluşturan unsurlar.
Bazı iş kollarında müşterilerinizle daha yakın temasta olmanız, daha samimi bir platformda iletişim kurmanız gerekir. Bu örnekte görülen ofis bu samimiyeti yansıtıyor. Öncelikle müşterinin oturacağı kumaş kaplama kolçaklı sandalyeler müşterinin önemsendiğini hissedeceği konfora ve sıcaklığa sahip. Sandalyelerin konumlandırılışı hem çalışanın hem de müşterinin aynı anda masa yüzeyini kullanabileceğini gösteriyor. Birebir ilişkilerinizin daha sağlıklı ve samimi geçmesi için konukların rahat edeceği sandalyelerle bu tür çözümlemeler gerçekleştirebilirsiniz.
Toplantı odaları iş yerlerinin önemli bölümleridir. Toplantı odasındaki konforunuza da dikkat etmeniz gerekir. Bu örnekte cam bir seperatörle ayrılan toplantı alanını görmekteyiz. Kalın taşıyıcılarıyla büyük bir kütleye sahip masa mekanın ağırlığını belirliyor. Masayı çevreleyen sandalyeler de masaya zıt olarak daha ince aksamlı ve hafif bir görünüme sahip. Dekorasyona denge getiriyor bu zıt durum. Sandalyelerdeki ayak tasarımları oturduğunuz zaman koltuğun geriye doğru hafif esnemesine yarıyor. Geriye doğru yaslanıp sandalyenin konforuyla tüm dikkatinizi sunuma verebiliyorsunuz.
Ofisinizin dinamik görünümünü pekiştirmek istiyorsanız kullanacağınız mobilyaların da bu enerjiyi yükseltmesi gerekir. Bu örnekteki dinamik tasarımların malzemesi ağaç kaynaklı. Ahşap konstrüksiyonun ara bölümü mukavvadan oluşuyor. Sandalyenin yan kesitine göre mukavvaların lazer kesimle bir araya getirilerek oturulabilecek mukavemet sağlanan tasarım alternatif yaklaşımıyla da ofisinize gelenleri cezbedecek. Hatta bu fotoğraftaki gibi tüm dekorasyonu aynı malzeme çerçevesinde tasarlayarak fark yaratan bir ofise sahip olabilirsiniz.
Geniş pencereleriyle öne çıkan bu mekanda kullanılan toplantı masası dikkat çekiyor. Masanın tablası bilindik formlarda değil, bir virgülü andırıyor. Bu biçim dolayısıyla da masa etrafındaki sandalyelerin simetrik yayılımı söz konusu olamıyor. Ancak bu durumun şöyle bir avantajı var mekanın daha samimi bir şekilde kullanılmasını getiriyor. Kumaş kaplama kolçaklı sandalyelerle de sıcak bir iletişimin zemini oluşmuş mekanda.
Kamu kurumlarındaki ofis alanlarında standart düzenlemeler olur. Bu örnekte de aynı mekan içinde iki farklı ofis masasının simetrik konumlandırılışı görülüyor. Mobilyaların renkleri ve tasarımları modern sitili yansıtan sadelikte. Masa önündeki sandalyeler de kolçakları ve eğimleriyle sıkça tercih edilen konforlu modellerden.
Ofiste yapacağınız sunumlar oldukça önemlidir. Sunumunuzu yaparken müşterinin dikkatinin sizden başka yere kaymaması için sandalyelerinizin tam karşılıklı olarak konumlandırılması gerekir. Bu odağı kaybetmemek için ve enerjinizi yükseltmesi için renkli mobilya takımları tercih edebilirsiniz. Brezilya firması AMPLA AMBİENTES'in bu tasarım sandalyeleri ve masası hem enerjik hem konforlu.
Ofislerde masa başı çalışanlar için ayarlanabilir sandalyelerin kullanımının daha konforlu olduğundan bahsetmiştik. Bu örnekte sadece çalışan için değil müşteri için de aynı konfora sahip sandalyeler kullanılmış. Herkesin rahat hissettiği bir ortamda anlaşmak daha kolay değil mi?
Ofis dekorasyonu konusunda daha fazla fikir için Ofis dekorasyon örneklerinden seçmeler başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.