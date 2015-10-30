현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Birbirinden güzel ofis sandalye modelleri

Gülen Duran Gülen Duran
Curva 3, FCM Arquitetura FCM Arquitetura Ofis Alanları & Mağazalar
Loading admin actions …

Günün büyük bir kısmının geçtiği ofislerde oturma elemanlarının önemi büyüktür. Özellikle masa başı çalışmalarda kullanılan koltuk bedeninize göre ayarlanabilir olması daha caziptir. Sağlıklı bir şekilde oturamıyorsanız bu bir süre sonra bedende tahribata yol açar ve dolayısıyla çalışma veriminizi etkiler. Uzun süre masadan kalkmayan çalışanlar için günden güne ergonomisi üzerine yeni tasarımlar geliştirilen kolçaklı, ayarlanabilir, tekerlekli büro koltukları tercih edilmelidir. Tabi ofisinizde sadece çalışan için değil müşteriler için de oturma birimleri gereklidir. Bu noktada ofis sandalyelerini de doğru tercih etmek gerekiyor. Ofis dekorasyonunda mobilyaların stili ve uyumu ofisin profesyonel imajına katkı sağlar. Bu sebeple ofislerde kullanılacak sandalyelerin tasarımının yanı sıra konforu da iş bağlantılarınız için kritik detaylar. Müşterilerinizin rahat etmesini istersiniz çünkü. Bunun dışında iş yerlerinde sandalye ihtiyacı ofisin farklı bölümlerinde görünür. Örneğin toplantı odaları da iş yerleri için çok önemli bölümler. Toplantı odasında kullanılan sandalyelerin rahatlığı, ergonomisi de bu nedenle çok önemli. Toplantı sırasında katılımcıların bacağındaki ya da belindeki sızıyı duyması yerine o ana odaklanmasını, fikirleriyle konuya katkıda bulunmasını beklersiniz. O yüzden de sandalyenin rahat olmasına dikkat etmelisiniz ofis sandalyesi alırken. Sandalyeleri seçerken de ofiste kullanacağınız yer ayırt edici oluyor. Toplantı odalarında, daha konforlu olduğu için genellikle kolçaklı modeller tercih edilir. Kol desteğini sağlayan kolçaklar sırtınız, omuzlarınızı destekleyerek bedeninizin yorulmasını ve tutulmaları engeller. Ofis masanızın ön kısmında kullanılan sandalyelerin de kolçaklı olmaması için bir sebep yok tabi ki. Müşteriler özellikle uzun süreler oturmak durumundaysa rahat etmesi önemli. Sandalye alırken sandalyenin yüksekliği, sırt dayama kısmının kavisleri, açısı, oturma kısmının derinliği dikkat etmeniz kriterler. Bu yazıda ofislere uygun sandalye modellerini derledik. Rahat edebileceğiniz modellerin yer aldığı derlemede, çalışma alanınızın dekorasyonu için ilham verecek sandalye örnekleri mevcut. Siz tabi ki görüntüsünü beğendiğiniz modelin rahatlığını da test ettikten sonra çalışma alanınıza dahil edebilirsiniz. Öncelikle yapmak gereken iş yerinizin kimliğini yansıtacak mobilyayı belirleyebilmek, bu yazı da bunun için. Keyifli okumalar!

Özel dizaynlar

Turyap Bayii Konsept Tasarımı, Lab::istanbul Lab::istanbul Ofis Alanları & Mağazalar
Lab::istanbul

Turyap Bayii Konsept Tasarımı

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

Bu örnekte yukarıda da bahsettiğimiz kriterler yer alıyor. Masa başı çalışanın ayarlanabilir koltuğu var, masa önünde de müşteriler için sandalyeler bulunuyor. Şirketlerin kurumsal kimliği önemli olduğu için mobilyalar da bu kimliği belirleyen temel unsurlardır. Sıcak gri tonlarının hakim olduğu mekan modern bir görünüme sahip. Sandalyeler de temelde boşlukları dolu gördüğümüzde dikdörtgen prizma formunda kolçaklı bir model. Bu düz, keskin hatlar ofisin genel karakteriyle örtüşen sadelikte. Sandalyenin ergonomisinden önce tasarımının mekana katkısına önem verilmiş. Ayak ve sırt dayama kısmının tasarımına baktığımızda bu durum anlaşılıyor. Tabi bu tasarımın rahat olmadığı anlamına gelmiyor, sadece ofis masa takımının bir parçası olan sandalyeler kişiye özel ürünler olmadığı için rahatlık ve dizaynı şirketin karakterini yansıtacak şekilde dengelemek gerek.

Sandalyede çalışmak

Escritório ThoMon, Infinitta - arte | design | arquitetura | interiores | vm Infinitta - arte | design | arquitetura | interiores | vm Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Mavi
Infinitta – arte | design | arquitetura | interiores | vm

Infinitta - arte | design | arquitetura | interiores | vm
Infinitta – arte | design | arquitetura | interiores | vm
Infinitta - arte | design | arquitetura | interiores | vm

Günün uzun saatlerinin geçtiği çalışma alanlarında ve özellikle masa başı işlerde oturduğunuz koltuk ya da sandalye çok önemlidir. Genellikle ayarlanabilir modeller tercih ediliyor ancak sizin iş kolunuz, hiç kalkmadan çok uzun saatler çalışmanızı gerektirmiyorsa rahat bir sandalye de tercih edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu sizin çalışma odasında yansıtmak istediğiniz dekorasyona da bağlı biraz. Bu örnekte İskandinav stili yansıtan bir çalışma alanı görüyoruz. Ahşap yüzeylerin olduğu mekanın sıcak bir duygusu var. Böylesi bir dekorasyon içinde ayarlanabilir ofis koltukları bu sandalyeler kadar iyi durur muydu acaba? Sandalyede çalışılmaz diye de ön yargılı olmamak gerekir. Bu örnekteki tasarımın sırt eğimi, minderli oturma kısmı rahat edebileceğiniz çalışma saatlerini vaat ediyor.

Stiller arası

73 // Office Project, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Okullar Ofis Alanları
Escapefromsofa

73 // Office Project

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Ofislerde sadece ayarlanabilir koltukların kullanılmadığını gösteren bir örnek de bu şık ofis dekorasyonundan. Ofisin tasarımına baktığımızda az eşya ile odanın ferah kalmasının sağlandığı görülüyor. Bunu sağlayan en önemli unsur mobilyaların kütleleri. Odada mekanı boğacak kütleye sahip hiç bir eşya yok. En büyük eleman masa, tablasında daha klasik stile yaklaşırken ince metal aksamlı modern ayak tasarımıyla hem hafif bir kütleye hem de şık bir görünüme kavuşuyor. Ofisin genel hatlarındaki eklektik çözümleme mekanın karakterini de belirliyor. Sandalyelerin klasik biçimlere benzemesi, sehpanın minimalist tasarımı stiller arası bu keyifli çalışma alanını oluşturan unsurlar. 

Samimi ortamlar

OFICINAS O&H, Barra de Arquitectura Mexicana Barra de Arquitectura Mexicana Ofis Alanları & Mağazalar Masif Ahşap Ahşap rengi
Barra de Arquitectura Mexicana

Barra de Arquitectura Mexicana
Barra de Arquitectura Mexicana
Barra de Arquitectura Mexicana

Bazı iş kollarında müşterilerinizle daha yakın temasta olmanız, daha samimi bir platformda iletişim kurmanız gerekir. Bu örnekte görülen ofis bu samimiyeti yansıtıyor. Öncelikle müşterinin oturacağı kumaş kaplama kolçaklı sandalyeler müşterinin önemsendiğini hissedeceği konfora ve sıcaklığa sahip. Sandalyelerin konumlandırılışı hem çalışanın hem de müşterinin aynı anda masa yüzeyini kullanabileceğini gösteriyor. Birebir ilişkilerinizin daha sağlıklı ve samimi geçmesi için konukların rahat edeceği sandalyelerle bu tür çözümlemeler gerçekleştirebilirsiniz.

Toplantı odalarında şık tasarımlar

PROMINVEST BANK KIEV VIP BRANCH, MG International Srl MG International Srl Ofis Alanları & Mağazalar
MG International Srl

MG International Srl
MG International Srl
MG International Srl

Toplantı odaları iş yerlerinin önemli bölümleridir. Toplantı odasındaki konforunuza da dikkat etmeniz gerekir. Bu örnekte cam bir seperatörle ayrılan toplantı alanını görmekteyiz. Kalın taşıyıcılarıyla büyük bir kütleye sahip masa mekanın ağırlığını belirliyor. Masayı çevreleyen sandalyeler de masaya zıt olarak daha ince aksamlı ve hafif bir görünüme sahip. Dekorasyona denge getiriyor bu zıt durum. Sandalyelerdeki ayak tasarımları oturduğunuz zaman koltuğun geriye doğru hafif esnemesine yarıyor. Geriye doğru yaslanıp sandalyenin konforuyla tüm dikkatinizi sunuma verebiliyorsunuz.

Alternatif tasarımlar

More Desk Plus, lessmore lessmore Ofis Alanları & Mağazalar
lessmore

lessmore
lessmore
lessmore

Ofisinizin dinamik görünümünü pekiştirmek istiyorsanız kullanacağınız mobilyaların da bu enerjiyi yükseltmesi gerekir. Bu örnekteki dinamik tasarımların malzemesi ağaç kaynaklı. Ahşap konstrüksiyonun ara bölümü mukavvadan oluşuyor. Sandalyenin yan kesitine göre mukavvaların lazer kesimle bir araya getirilerek oturulabilecek mukavemet sağlanan tasarım alternatif yaklaşımıyla da ofisinize gelenleri cezbedecek. Hatta bu fotoğraftaki gibi tüm dekorasyonu aynı malzeme çerçevesinde tasarlayarak fark yaratan bir ofise sahip olabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Farklı toplantı alanları

ПЕРВЫЙ ЭКО-ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ, Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Студия дизайна интерьера Елены Крыловой Ofis Alanları & Mağazalar
Студия дизайна интерьера Елены Крыловой

Студия дизайна интерьера Елены Крыловой
Студия дизайна интерьера Елены Крыловой
Студия дизайна интерьера Елены Крыловой

Geniş pencereleriyle öne çıkan bu mekanda kullanılan toplantı masası dikkat çekiyor. Masanın tablası bilindik formlarda değil, bir virgülü andırıyor. Bu biçim dolayısıyla da masa etrafındaki sandalyelerin simetrik yayılımı söz konusu olamıyor. Ancak bu durumun şöyle bir avantajı var mekanın daha samimi bir şekilde kullanılmasını getiriyor. Kumaş kaplama kolçaklı sandalyelerle de sıcak bir iletişimin zemini oluşmuş mekanda.

Modern biçimler

Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Ofis Alanları & Mağazalar
Portakal mimarlik

Belediye İç Mimari Dekorasyon Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Kamu kurumlarındaki ofis alanlarında standart düzenlemeler olur. Bu örnekte de aynı mekan içinde iki farklı ofis masasının simetrik konumlandırılışı görülüyor. Mobilyaların renkleri ve tasarımları modern sitili yansıtan sadelikte. Masa önündeki sandalyeler de kolçakları ve eğimleriyle sıkça tercih edilen konforlu modellerden.

Renkli alanlar

Showroom, Ampla Ambientes Ampla Ambientes Ofis Alanları & Mağazalar
Ampla Ambientes

Ampla Ambientes
Ampla Ambientes
Ampla Ambientes

Ofiste yapacağınız sunumlar oldukça önemlidir. Sunumunuzu yaparken müşterinin dikkatinin sizden başka yere kaymaması için sandalyelerinizin tam karşılıklı olarak konumlandırılması gerekir. Bu odağı kaybetmemek için ve enerjinizi yükseltmesi için renkli mobilya takımları tercih edebilirsiniz. Brezilya firması AMPLA AMBİENTES'in bu tasarım sandalyeleri ve masası hem enerjik hem konforlu.

Konforlu ofisler

Curva 3, FCM Arquitetura FCM Arquitetura Ofis Alanları & Mağazalar
FCM Arquitetura

FCM Arquitetura
FCM Arquitetura
FCM Arquitetura

Ofislerde masa başı çalışanlar için ayarlanabilir sandalyelerin kullanımının daha konforlu olduğundan bahsetmiştik. Bu örnekte sadece çalışan için değil müşteri için de aynı konfora sahip sandalyeler kullanılmış. Herkesin rahat hissettiği bir ortamda anlaşmak daha kolay değil mi?

Ofis dekorasyonu konusunda daha fazla fikir için Ofis dekorasyon örneklerinden seçmeler başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Gösterişli dekorlar için en şık avize modelleri
Bu ofis sandalyelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler