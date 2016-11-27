Türkiye'den herkese hitap eden 25 mutfak fikri

Bugün sayfamızda ülkemizden farklı stillere sahip olsalar da herkesin beğenebileceği, genelde sade yapıda ancak son derece işlevsel ve bir o kadar da şık mutfaklardan bir derleme yaptık. Renk ve model konusunda çok aşırıya kaçmayan, sadeliklerinde dolayı zamansız gibi görünen ve bu nedenle de asla demode hale gelmeyecek bu mutfaklar, yeni bir mutfak yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olabilir. Birçok hoş detaya sahip bu mutfaklardan bakalım sizler en çok hangilerini beğeneceksiniz.
Kırsal stilin davetkarlığı bu mutfakta da kendini gösteriyor.
Lüks ve elegan görünümün siyahtan daha iyi sağlayan bir renk olamaz. Adeta bir klasik!
Kırsal stil modern evlere de kolayca adapte edilebilen, sade bir yapıdadır.
Siyah ve beyaz kontrastını kırmanın en şaşmaz yolu, araya gri sokmakta.
Beyaz ağırlıklı bir mutfak, tek bir ünitenin renklendirilmesi ile canlılık kazanabilir.
Eğer küçük bir eviniz varsa, mutlaka açık planlı bir yaşam alanını tercih etmelisiniz.
Bembeyaz mutfaklar şık ve hijyenik görünümleri ile herkesin beğeneceği mutfaklardır.
Daha yumuşak ve sıcak bir atmosfer için krem tonları ile ahşap da kombine edilebilir.
İskandinav stil on yıllardır bu özelliklerini koruyor.
Günümüzde mutfak teknolojisinin gelişmesiyle mutfaklar çok daha kullanışlı; ölü alanlara geçit yok!
Keskin bir yapıya sahip ultramodern çizgiler ahşap kaplama ile ihtiyaç duydukları sıcak görünüme kavuşabilirler.
Siyah ve beyazı dengeli bir şekilde kullanarak muhteşem bir dekor oluşturmak mümkün. Dengeli demek eşit düzeyde renk dağılımı değil, aksine renklerden birini yalnızca detaylarda kullanmak demek.
Mutfağın olmazsa olmazı oturma gruplarında ikonik sandalye tasarımlarını tercih edebilirsiniz. Bu örnekte Hans J. Wegner'in Wishbone sandalyesini görüyoruz. Farklı modeller için ’En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Mutfağınızı iyi planlarsanız, şık ve kullanışlı bir alan oluşturabilirsiniz. Bu konuda deneyimli mutfak planlayıcılarından mutlaka yardım almanızı tavsiye ederiz.
Bembeyaz bir mutfağa renk katmanın yollarından biri de rengarenk aksesuarlar kullanmak
Mozaik yüzeyler mutfaklara çok yakışıyor!
Hem sade hem de sevimli mutfaklar için beyaz yüzeyleri ahşapla kombine edebilirsiniz.
Bir duvarınız boyunca zeminden tavana dolaplar tercih ederek depolama alanlarını genişletmek mümkün.
Bol bol doğal gün ışığı alan bir alanınız varsa, cesaret ister ancak simsiyah bir mutfak da göz alıcı olacaktır.
Yemek masalarında bir tarafta sandalye, diğer tarafta bank kullanmak da hem alan tasarrufu sağlıyor hem de çok güzel görünüyor!
Mutfağı geniş göstermek için seçilecek yollardan biri de üst kabinleri duvarla aynı renk yapmaktır.
Yine siyah bir mutfak, yine çarpıcı bir görünüm…
İnanılmaz ama gerçek! Günümüzde hala kaliteli masif mutfak üreten firmalar var.
Suya dayanıklı ahşap tezgahlar ve seramik eviyeler kırsal stil mutfaklar için harika bir seçim.
Biraz şatafat istiyor ama bayağılıktan da kaçınıyorsanız, altın ya da gümüş renkli zarif detaylarla güzel bir dekor oluşturabilirsiniz.