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Türkiye'den herkese hitap eden 25 mutfak fikri

Özlem K. Özlem K.
Mixed Complex / Flat, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
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Bugün sayfamızda ülkemizden farklı stillere sahip olsalar da herkesin beğenebileceği, genelde sade yapıda ancak son derece işlevsel ve bir o kadar da şık mutfaklardan bir derleme yaptık. Renk ve model konusunda çok aşırıya kaçmayan, sadeliklerinde dolayı zamansız gibi görünen ve bu nedenle de asla demode hale gelmeyecek bu mutfaklar, yeni bir mutfak yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olabilir. Birçok hoş detaya sahip bu mutfaklardan bakalım sizler en çok hangilerini beğeneceksiniz.

1. Kırsal stilin en gösterişli haline sahip, beyaz mutfak

paşalimanı lüks konut, prizma prizma MutfakDolap & Raflar
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Kırsal stilin davetkarlığı bu mutfakta da kendini gösteriyor.

2. Lüks ve elegans görünümün adı: Siyah

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Lüks ve elegan görünümün siyahtan daha iyi sağlayan bir renk olamaz. Adeta bir klasik!

3. Çağdaş stildeki evlere uygun, modernize edilmiş bir kırsal stil

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Kırsal stil modern evlere de kolayca adapte edilebilen, sade bir yapıdadır.

4. Kusursuz kombinasyon: Beyaz, gri ve siyah

은평 뉴타운에 자리잡은 네 가족의 꿈 (서울 은평구 주택), 윤성하우징 윤성하우징 Minimalist Mutfak
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Siyah ve beyaz kontrastını kırmanın en şaşmaz yolu, araya gri sokmakta.

5. Mavi renk ile mutfağa gelen ferah hava

Interior of the kitchen YOUSUPOVA Minimalist Mutfak
YOUSUPOVA

Interior of the kitchen

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Beyaz ağırlıklı bir mutfak, tek bir ünitenin renklendirilmesi ile canlılık kazanabilir.

6. Küçük mekanlar için akıllı çözüm: Açık planlı, yarımada üniteli mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eğer küçük bir eviniz varsa, mutlaka açık planlı bir yaşam alanını tercih etmelisiniz.

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7. Beyazla gelen sadelik: Herkesin beğeneceği mutfak

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bembeyaz mutfaklar şık ve hijyenik görünümleri ile herkesin beğeneceği mutfaklardır.

8. Krem renginin ve ahşap yüzeylerin oluşturduğu sıcak atmosfer

homify Kolonyal Mutfak Ahşap rengi antalya mutfak
homify

homify
homify
homify

Daha yumuşak ve sıcak bir atmosfer için krem tonları ile ahşap da kombine edilebilir.

9. İskandinav stilin sağlam, sade, işlevsel tasarımları

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

İskandinav stil on yıllardır bu özelliklerini koruyor. 

10. Her bir parçası kullanışlı, çağdaş tasarımlar

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Günümüzde mutfak teknolojisinin gelişmesiyle mutfaklar çok daha kullanışlı; ölü alanlara geçit yok!

11. Ultramodern tasarımlarda ahşap yüzey kullanımı

Render Progetti, Simone Battistotti - SB design Simone Battistotti - SB design Modern Mutfak
Simone Battistotti – SB design

Simone Battistotti - SB design
Simone Battistotti – SB design
Simone Battistotti - SB design

Keskin bir yapıya sahip ultramodern çizgiler ahşap kaplama ile ihtiyaç duydukları sıcak görünüme kavuşabilirler.

12. Siyah ve beyazın dengeli birlikteliği

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Siyah ve beyazı dengeli bir şekilde kullanarak muhteşem bir dekor oluşturmak mümkün. Dengeli demek eşit düzeyde renk dağılımı değil, aksine renklerden birini yalnızca detaylarda kullanmak demek.

13. Modern bir mutfağa modern bir masa ve sandalye takımı

​A project in İzmir, Turkiye. (kitchen) - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin mutfağından bir kare. Visage Home Style Modern Mutfak
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. (kitchen) – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin mutfağından bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Mutfağın olmazsa olmazı oturma gruplarında ikonik sandalye tasarımlarını tercih edebilirsiniz. Bu örnekte Hans J. Wegner'in Wishbone sandalyesini görüyoruz. Farklı modeller için ’En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

14. Küçük mutfaklar da şık ve gösterişli olabilir

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Mutfağınızı iyi planlarsanız, şık ve kullanışlı bir alan oluşturabilirsiniz. Bu konuda deneyimli mutfak planlayıcılarından mutlaka yardım almanızı tavsiye ederiz.

15. Bembeyaz bir mutfağın aksesuarlarla renklendirilmesi

Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Mutfak
Kıbrıs Developments

Escape Homes Exclusive

Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments

Bembeyaz bir mutfağa renk katmanın yollarından biri de rengarenk aksesuarlar kullanmak

16. Siyah mutfak için siyah mozaik çalışma tezgahı

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Mutfak
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Mozaik yüzeyler mutfaklara çok yakışıyor!

17. Beyaz ve ahşabın iç açıcı uyumu

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners İskandinav Mutfak
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Hem sade hem de sevimli mutfaklar için beyaz yüzeyleri ahşapla kombine edebilirsiniz.

18. Depolama uzmanı boydan boya dolaplar

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bir duvarınız boyunca zeminden tavana dolaplar tercih ederek depolama alanlarını genişletmek mümkün.

19. Işıl ışıl bir eve simsiyah bir mutfak

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bol bol doğal gün ışığı alan bir alanınız varsa, cesaret ister ancak simsiyah bir mutfak da göz alıcı olacaktır.

20. Banklı yemek masası takımları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yemek masalarında bir tarafta sandalye, diğer tarafta bank kullanmak da hem alan tasarrufu sağlıyor hem de çok güzel görünüyor!

21. İki renkte mutfak üniteleri: Renkli altlar, beyaz üstler

MODERN MUTFAKLAR homify Modern Mutfak Ahşap Kahverengi mutfak
homify

MODERN MUTFAKLAR

homify
homify
homify

Mutfağı geniş göstermek için seçilecek yollardan biri de üst kabinleri duvarla aynı renk yapmaktır.

22. Komple siyah bir mutfak ile bayağıya kaçmadan sıra dışı bir görünüm

MUTFAK Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

MUTFAK

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Yine siyah bir mutfak, yine çarpıcı bir görünüm…

23. Masif ahşaptan kırsal stil bir mutfak: Kaplama değil, gerçek!

EXCLUSIVE , Ada Ahşap Ada Ahşap Klasik Mutfak
Ada Ahşap

EXCLUSIVE

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

İnanılmaz ama gerçek! Günümüzde hala kaliteli masif mutfak üreten firmalar var.

24. Ahşap çalışma tezgahı, seramik mutfak eviyesi

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suya dayanıklı ahşap tezgahlar ve seramik eviyeler kırsal stil mutfaklar için harika bir seçim.

25. Altın sarısı detaylarla gelen zarif ışıltı

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Biraz şatafat istiyor ama bayağılıktan da kaçınıyorsanız, altın ya da gümüş renkli zarif detaylarla güzel bir dekor oluşturabilirsiniz.

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