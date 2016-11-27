Türkiye'den herkese hitap eden 25 mutfak fikri

Bugün sayfamızda ülkemizden farklı stillere sahip olsalar da herkesin beğenebileceği, genelde sade yapıda ancak son derece işlevsel ve bir o kadar da şık mutfaklardan bir derleme yaptık. Renk ve model konusunda çok aşırıya kaçmayan, sadeliklerinde dolayı zamansız gibi görünen ve bu nedenle de asla demode hale gelmeyecek bu mutfaklar, yeni bir mutfak yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olabilir. Birçok hoş detaya sahip bu mutfaklardan bakalım sizler en çok hangilerini beğeneceksiniz.