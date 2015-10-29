Birbirinden güzel ikili koltuk örnekleri

Gücünü canlı renklerinden alan oturma odası dekorasyonları olduğu gibi renksiz ancak yine de güçlü durabilen tasarımlar da mevcut. Bu örnek de tarife uyan bir model. Küçük bir çalışması, ortada ikili koltuk ve kalan köşede başka bir eşyası olan dekorasyon, duvar kağıdı kullanımıyla da estetiğini zirveye taşıyor. Sadece koltuğun arkasına gelecek şekilde uygulanmış duvar kağıdı şüphesiz tasarımın eksik parçası işlevi görüyor. Aynı zamanda ikili koltukla aynı renkte olan iki adet duvar lambası dikkatleri koltuğa çekmek için yaratıcı bir fikir.