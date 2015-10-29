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Birbirinden güzel ikili koltuk örnekleri

nihal e. nihal e.
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion İskandinav Oturma Odası
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Oturma grupları kimi zaman tek parçadan oluşabileceği gibi sayıca fazla modellere de sahip olabilir. Bilhassa küçük salonlar için kullanılan ikili koltuklarsa kimi başka bir koltukla kimi zaman da sandalye ile tamamlanırlar. Uygun aksesuarlarla beraber dekore ettiğiniz zaman ikili koltuğunuzu tek başına da kullanabilirsiniz. Sadece nasıl bir dekorasyon hayal ettiğinize karar verin. Sizin için derlediğimiz ikili koltuk modellerinin de ilham vermesini umuyoruz

Rustik bir oda

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Rustik stilin ana öğesi ahşap malzeme bu oturma odası dekorasyonunda bolca kullanılmış. Ahşabın ağırlık kazanması için ikili koltuk silikleştirilerek bej renginden seçilmiş. Hem koltuğun üzerindeki duvar rafı hem de yerde bulunan alçak sehpa tasarım olarak uyum içinde görünüyor. Nispeten açık ve sıcak renklerin hakim olduğu odada abajur gibi siyah aksesuarlar dikkat çekici.

Endüstriyel tasarım

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Endüstriyel Oturma Odası
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

Endüstriyel tasarım oturma örneği gördüğümüz dekorasyonda koyu mavi bir ikili koltuk örneği görüyoruz. Gri tuğladan örülme duvar renkli dekorasyon için bir hayli uygun sadelikte bir fon. İkili koltuğun üzerine modern sanat ürünü bir resim asılmış. Koltuk koyu renkli olduğu için daha açık renkli minderler desenli görünümleriyle şıklığı arttırarak dekorasyonu kuvvetlendirmiş.

İskandinav şıklık

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera İskandinav Oturma Odası
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

İkili koltuklar az yer kaplayan mobilyalar olduğundan ötürü, hele de örnekteki gibi alçak boylu bir modele sahipse, koltuğun dayandığı duvarı rengarenk resimlerle süslemek parlak bir fikirdir. İskandinav stil dekorasyon da bu tür aksesuar süslemelerine çok uyan bir tarzdır zaten. Çizgili halısında duvar resimlerine, gül şeklindeki enteresan lambasına dek tüm detaylar yeterince dikkat çekici olduğu için ikili koltuğun sade bir renkten tercih edilmesi doğru bir karar.

İddialı kırmızılar

AI2 Home, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni Asyatik Oturma Odası
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Her zaman iddialı bir renk olagelmiş kırmızı, herkese göre olmasa da küçük oturma odaları için ideal olabilir. Örnekte gördüğümüz salon dekorasyonu küçük bir alana sahip ve tüm duvarları beyaz. Dolayısıyla kırmızı renkli ikili koltuk hiç sırıtmamış. Fakat tek başına kırmızı sakil duracağından başka bir canlı renk olan mavi lambayla tamamlanarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış. 

Mini koltuk takımı

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Clorofilia imzalı mini koltuk takımı küçük evler için ideal bir örnek. Bir adet ikili koltukla bir adet tekli koltuktan oluşan oturma grubu yer kaplamayan tasarımlarıyla kullanışlı parçalar. Tekli koltuk canlı bir sarıya sahipken ikili koltuğun alt kısmı siyah, üst kısmı ise gri renginde. Bu örnekte olduğu gibi ikili koltuğun üzerine sarı bir şal attığınızda dahi iki koltuk arasındaki ahenk ortaya çıkmış oluyor.

Renklerle gelen gösteriş

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Bu oturma odası örneğinde olduğu gibi iki adet baskın renk kullanarak gösterişli bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Karşı karşıya duran iki adet ikili koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan oturma takımı yalnızca renkleriyle değil tasarımlarıyla da dikkat çekiciler. Klasik görünümlü çizgilere modern bir yorum getiren dekorasyon bu anlamda da farklı bir örnek.

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Mor yıllar

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Mor renkli küçük ikili koltuk, bu örnekte olduğu gibi dekore edilirse son derece modern bir mobilya haline gelebiliyor. Tek renk koltukların en önemli öğelerinden biri haline gelen minderler burada da ağırlığını konuşturmuş. İskemle ile beraber kullanılmış mini oturma grubu hem renk seçimiyle hem tasarımıyla konforlu ve pratik görünüyor. Pencere önüne yerleştirilmesi gün ışığından faydalanmak açısından iyi bir seçim.

Sofistike pembeler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir başka modern oturma odası dekorasyonu oldukça iddialı. Küçük bir alana sahip olmasına rağmen her bir parça üzerinde titizlenilmiş. Kapitone dikişli ikili koltuğun oturma kısmı iki renkten oluşuyor ve tekli koltuklarla aynı renkteki mor minderlerle tamamlanarak iki koltuk arasında geçiş sağlamış. Yuvarlak hatlara sahip tekli koltuklarla modern avize klasik çizgilerin günümüze uyarlanışı gibi görünüyor.

Sade, modern, zarif

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Oturma Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Gücünü canlı renklerinden alan oturma odası dekorasyonları olduğu gibi renksiz ancak yine de güçlü durabilen tasarımlar da mevcut. Bu örnek de tarife uyan bir model. Küçük bir çalışması, ortada ikili koltuk ve kalan köşede başka bir eşyası olan dekorasyon, duvar kağıdı kullanımıyla da estetiğini zirveye taşıyor. Sadece koltuğun arkasına gelecek şekilde uygulanmış duvar kağıdı şüphesiz tasarımın eksik parçası işlevi görüyor. Aynı zamanda ikili koltukla aynı renkte olan iki adet duvar lambası dikkatleri koltuğa çekmek için yaratıcı bir fikir.

Farklı parçaları bir araya getirmek

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living İskandinav Oturma Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Stüdyo daireleri andıran bir salon dekorasyonu gördüğümüz örnekte oturma takımın baş unsuru şüphesiz ikili koltuk. Ona bir adet beyaz minderi bulunan siyah sandalye ile başka bir  yuvarlak hatlı modern sandalye eşlik etmiş. Böylece her biri başka tarzda olan farklı bir oturma grubu ortaya çıkmış. Küçük bir daire olduğu için çok sayıda mobilya konulamayacağından devasa aydınlatmalar kullanılarak dikkat çekici bir tasarım elde edilmiş.

Zengin bir dekorasyon

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion İskandinav Oturma Odası
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Açık mutfağı bulunan oturma odası örneğinde her detay ayrı bir zenginlik taşıyor. Sade bir dizaynı olan gri ikili koltuğu canlandırmak için cıvıl cıvıl minderler kullanılmış. Kimisi çiçekli kimisi kuş desenli minderler, sade koltuğun tüm havasını değiştirmiş. Bununla da bitmiyor, her tarafı ayna kaplı kutu şeklindeki iki adet sehpa da dekorasyonu epey kuvvetlendirmiş. Şayet şahane aksesuarlarınız varsa bu örnekteki gibi sade bir koltuk tercih etmek yerinde bir karar olacaktır.

İç açıcı bir balkon

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Daha çok oturma odası dekorasyonları incelememize rağmen kategoriyi geniş tutup teras takımlarına da göz gezdirelim. Resimde göreceğiniz üzere iç kısmında gök mavisi ikili koltuk kullanan dairenin terasında da yine uçuş uçuş mavilikler tercih edilmiş. Teras takımının bir farkı ikili koltukların beyaz demirden bir iskeleti olması. Böylelikle daha hafif ve sportif hale gelen oturma grubu bahçe konseptine de uyumlu hale gelmiş. Son olarak oturma grubunu tamamlayan masaların üzerine yerleştirilen şeffaf küreler tasarımı çok daha şıklaştırdığı söylenebilir.

Deri şıklığı

CASA RP, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto Modern Oturma Odası
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

Birbirine yakın tonların yumuşak etkileşimini gördüğümüz dekorasyon modern ve zarif bir tasarım. Haki rengi büyük koltuğu tamamlayan ikili koltuk deri kumaşıyla kendi farkını ortaya koymuş. Aynı zamanda görüş açısı olarak hemen arkasında kalan ahşap kütüphaneye uyum sağlarcasına soluk turuncudan seçilen ikili koltuk, göz yormayan renk seçimiyle başarılı. Son derece şık büyük lambasını da es geçmeyelim.

Göz yormayan estetik

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Modern Oturma Odası
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Eğer ikili koltuğunuzu ilgi çekici aksesuar veya bu örnekte olduğu gibi bir duvar resmiyle tamamlamak istiyorsanız silik bir mobilya seçmek yerinde bir karar olacaktır. Zira duvar resmi veya aksesuar kendi başına yeterince ilgi çekeceğinden mobilyanın soluklaşması göz yormayan zarif bir görünüm sağlaması sebebiyle işlevsel hale gelir. Bu örnekte olduğu gibi modern bir sehpa ile tamamlarsanız daha da çağdaş görünür.

Minimalist çizgiler

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Çok fazla renk ve çok fazla hareket barındırmayan minimalist stil, karmaşayı sevmeyenler için ideal bir dekorasyon tarzıdır. Tüm duvarları bembeyaz olan bu salon dekorasyonunda kontrast yaratmak amaçlı kullanılan ikili koltuk koyu griden seçilmiş. Koltuğu tamamlayan masa gibi parçalar da göz yormayan renklerden. Ancak sehpaların modern dizaynı biraz olsun estetik bir tasarıma vesile olmuş.

Daha fazla koltuk modeli incelemek için ’En güzel oturma odası takımı örnekleri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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