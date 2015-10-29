Birbirinden güzel ikili koltuk örnekleri

Oturma grupları kimi zaman tek parçadan oluşabileceği gibi sayıca fazla modellere de sahip olabilir. Bilhassa küçük salonlar için kullanılan ikili koltuklarsa kimi başka bir koltukla kimi zaman da sandalye ile tamamlanırlar. Uygun aksesuarlarla beraber dekore ettiğiniz zaman ikili koltuğunuzu tek başına da kullanabilirsiniz. Sadece nasıl bir dekorasyon hayal ettiğinize karar verin. Sizin için derlediğimiz ikili koltuk modellerinin de ilham vermesini umuyoruz
Rustik stilin ana öğesi ahşap malzeme bu oturma odası dekorasyonunda bolca kullanılmış. Ahşabın ağırlık kazanması için ikili koltuk silikleştirilerek bej renginden seçilmiş. Hem koltuğun üzerindeki duvar rafı hem de yerde bulunan alçak sehpa tasarım olarak uyum içinde görünüyor. Nispeten açık ve sıcak renklerin hakim olduğu odada abajur gibi siyah aksesuarlar dikkat çekici.
Endüstriyel tasarım oturma örneği gördüğümüz dekorasyonda koyu mavi bir ikili koltuk örneği görüyoruz. Gri tuğladan örülme duvar renkli dekorasyon için bir hayli uygun sadelikte bir fon. İkili koltuğun üzerine modern sanat ürünü bir resim asılmış. Koltuk koyu renkli olduğu için daha açık renkli minderler desenli görünümleriyle şıklığı arttırarak dekorasyonu kuvvetlendirmiş.
İkili koltuklar az yer kaplayan mobilyalar olduğundan ötürü, hele de örnekteki gibi alçak boylu bir modele sahipse, koltuğun dayandığı duvarı rengarenk resimlerle süslemek parlak bir fikirdir. İskandinav stil dekorasyon da bu tür aksesuar süslemelerine çok uyan bir tarzdır zaten. Çizgili halısında duvar resimlerine, gül şeklindeki enteresan lambasına dek tüm detaylar yeterince dikkat çekici olduğu için ikili koltuğun sade bir renkten tercih edilmesi doğru bir karar.
Her zaman iddialı bir renk olagelmiş kırmızı, herkese göre olmasa da küçük oturma odaları için ideal olabilir. Örnekte gördüğümüz salon dekorasyonu küçük bir alana sahip ve tüm duvarları beyaz. Dolayısıyla kırmızı renkli ikili koltuk hiç sırıtmamış. Fakat tek başına kırmızı sakil duracağından başka bir canlı renk olan mavi lambayla tamamlanarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış.
Clorofilia imzalı mini koltuk takımı küçük evler için ideal bir örnek. Bir adet ikili koltukla bir adet tekli koltuktan oluşan oturma grubu yer kaplamayan tasarımlarıyla kullanışlı parçalar. Tekli koltuk canlı bir sarıya sahipken ikili koltuğun alt kısmı siyah, üst kısmı ise gri renginde. Bu örnekte olduğu gibi ikili koltuğun üzerine sarı bir şal attığınızda dahi iki koltuk arasındaki ahenk ortaya çıkmış oluyor.
Bu oturma odası örneğinde olduğu gibi iki adet baskın renk kullanarak gösterişli bir oturma grubuna sahip olabilirsiniz. Karşı karşıya duran iki adet ikili koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan oturma takımı yalnızca renkleriyle değil tasarımlarıyla da dikkat çekiciler. Klasik görünümlü çizgilere modern bir yorum getiren dekorasyon bu anlamda da farklı bir örnek.
Mor renkli küçük ikili koltuk, bu örnekte olduğu gibi dekore edilirse son derece modern bir mobilya haline gelebiliyor. Tek renk koltukların en önemli öğelerinden biri haline gelen minderler burada da ağırlığını konuşturmuş. İskemle ile beraber kullanılmış mini oturma grubu hem renk seçimiyle hem tasarımıyla konforlu ve pratik görünüyor. Pencere önüne yerleştirilmesi gün ışığından faydalanmak açısından iyi bir seçim.
Bir başka modern oturma odası dekorasyonu oldukça iddialı. Küçük bir alana sahip olmasına rağmen her bir parça üzerinde titizlenilmiş. Kapitone dikişli ikili koltuğun oturma kısmı iki renkten oluşuyor ve tekli koltuklarla aynı renkteki mor minderlerle tamamlanarak iki koltuk arasında geçiş sağlamış. Yuvarlak hatlara sahip tekli koltuklarla modern avize klasik çizgilerin günümüze uyarlanışı gibi görünüyor.
Gücünü canlı renklerinden alan oturma odası dekorasyonları olduğu gibi renksiz ancak yine de güçlü durabilen tasarımlar da mevcut. Bu örnek de tarife uyan bir model. Küçük bir çalışması, ortada ikili koltuk ve kalan köşede başka bir eşyası olan dekorasyon, duvar kağıdı kullanımıyla da estetiğini zirveye taşıyor. Sadece koltuğun arkasına gelecek şekilde uygulanmış duvar kağıdı şüphesiz tasarımın eksik parçası işlevi görüyor. Aynı zamanda ikili koltukla aynı renkte olan iki adet duvar lambası dikkatleri koltuğa çekmek için yaratıcı bir fikir.
Stüdyo daireleri andıran bir salon dekorasyonu gördüğümüz örnekte oturma takımın baş unsuru şüphesiz ikili koltuk. Ona bir adet beyaz minderi bulunan siyah sandalye ile başka bir yuvarlak hatlı modern sandalye eşlik etmiş. Böylece her biri başka tarzda olan farklı bir oturma grubu ortaya çıkmış. Küçük bir daire olduğu için çok sayıda mobilya konulamayacağından devasa aydınlatmalar kullanılarak dikkat çekici bir tasarım elde edilmiş.
Açık mutfağı bulunan oturma odası örneğinde her detay ayrı bir zenginlik taşıyor. Sade bir dizaynı olan gri ikili koltuğu canlandırmak için cıvıl cıvıl minderler kullanılmış. Kimisi çiçekli kimisi kuş desenli minderler, sade koltuğun tüm havasını değiştirmiş. Bununla da bitmiyor, her tarafı ayna kaplı kutu şeklindeki iki adet sehpa da dekorasyonu epey kuvvetlendirmiş. Şayet şahane aksesuarlarınız varsa bu örnekteki gibi sade bir koltuk tercih etmek yerinde bir karar olacaktır.
Daha çok oturma odası dekorasyonları incelememize rağmen kategoriyi geniş tutup teras takımlarına da göz gezdirelim. Resimde göreceğiniz üzere iç kısmında gök mavisi ikili koltuk kullanan dairenin terasında da yine uçuş uçuş mavilikler tercih edilmiş. Teras takımının bir farkı ikili koltukların beyaz demirden bir iskeleti olması. Böylelikle daha hafif ve sportif hale gelen oturma grubu bahçe konseptine de uyumlu hale gelmiş. Son olarak oturma grubunu tamamlayan masaların üzerine yerleştirilen şeffaf küreler tasarımı çok daha şıklaştırdığı söylenebilir.
Birbirine yakın tonların yumuşak etkileşimini gördüğümüz dekorasyon modern ve zarif bir tasarım. Haki rengi büyük koltuğu tamamlayan ikili koltuk deri kumaşıyla kendi farkını ortaya koymuş. Aynı zamanda görüş açısı olarak hemen arkasında kalan ahşap kütüphaneye uyum sağlarcasına soluk turuncudan seçilen ikili koltuk, göz yormayan renk seçimiyle başarılı. Son derece şık büyük lambasını da es geçmeyelim.
Eğer ikili koltuğunuzu ilgi çekici aksesuar veya bu örnekte olduğu gibi bir duvar resmiyle tamamlamak istiyorsanız silik bir mobilya seçmek yerinde bir karar olacaktır. Zira duvar resmi veya aksesuar kendi başına yeterince ilgi çekeceğinden mobilyanın soluklaşması göz yormayan zarif bir görünüm sağlaması sebebiyle işlevsel hale gelir. Bu örnekte olduğu gibi modern bir sehpa ile tamamlarsanız daha da çağdaş görünür.
Çok fazla renk ve çok fazla hareket barındırmayan minimalist stil, karmaşayı sevmeyenler için ideal bir dekorasyon tarzıdır. Tüm duvarları bembeyaz olan bu salon dekorasyonunda kontrast yaratmak amaçlı kullanılan ikili koltuk koyu griden seçilmiş. Koltuğu tamamlayan masa gibi parçalar da göz yormayan renklerden. Ancak sehpaların modern dizaynı biraz olsun estetik bir tasarıma vesile olmuş.
Daha fazla koltuk modeli incelemek için ’En güzel oturma odası takımı örnekleri’ başlığına göz atabilirsiniz.