Türkiye'den büro ve ofis mimarisi örnekleri

Modern Türkiye'nin tarihini aynı zamanda mimari yapıların değişimi ve işlevselliklerinin nasıl tanımlandığı üzerinden okumak da mümkün. Üstyapıda başlayan tepeden inme değişimlerin altyapıya yansıma biçimlerindeki sakatlıklar, köylü bir toplumun yukarıdan başlayan Batı tipi bir dönüşüme direnmesi ve önce ithal ikameye, daha sonra ise ucuz işgücüne dayalı hızlı büyümeye yaslanan bir ekonominin yarattığı değişimleri, iş dünyası için tasarlanan mimari yapılarda da görmek mümkün. İşhanı kültürünün egemen olduğu, kapalı bir örgütlenmeden plazalara geçiş esnasında mimari tarihine tersinden girecek birçok anomali ile karşılaşmış olsak da, neyse ki burada birkaç örneğini sergileyeceğimiz gibi, taze, özgün ve iki ucun arasında hem estetik kaygılara sahip, hem de dengeli bir mimari yaklaşım da mümkün olabiliyor. İşte Türkiye'nin halen devam eden sancılı değişim sürecinde hem mimari, hem kültürel açıdan ilginç yaklaşımlar sunan büro ve ofis binalarından birkaç örnek.