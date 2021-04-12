Canlı tasarımlarla içinizi açan koltuk renkleri

Salon dekorasyonun belli başlı mobilyalarından biri olan koltuklar fark tarz ve modelleriyle sizlerin beğenisine sunuluyor. Ev dekore ederken bazen bir konsept belirleyerek bazen de odanın boyutuna göre oluşturduğumuz dizaynda en öne çıkan unsur şüphesiz oturma grubu. Dolayısıyla seçtiğimiz koltuk renk ve modelleri dekorasyonun önemli bir ayağı hale geliyor.

Koltuk tasarımı için yüzlerce seçenek olsa da bu yazıda daha ziyade koltuk renklerini işleyeceğiz. Zira koltukları tasarımından stiline dek pek çok kategoriye ayırabileceğiniz gibi renklerine göre de seçim yapabilirsiniz. Üstelik oturma odanızı dilediğiniz stilde döşerken o stilin renkli modellerini de görmüş olacaksınız. Koltuk modelleri ve renkleri için yüzlerce alternatif bulunmakla birlikte desenli koltuk örneklerine de göz atacağız. Hayalini kurduğunuz oturma odası dekorasyonu şayet dinamik ve iç açıcı bir modelde ise renkli koltuklar sizin için ideal bir seçenek. İşte profesyonel iç mimarlar tarafından dizayn edilen, en güzel koltuk renkleri ile iç açıcı oturma odası dekorasyonları…

(Daha fazla koltuk modelleri ve renkleri üzerine örnek incelemek için ’Modern ve şık mobilya takımı örnekleri’ yazımıza göz atabilirsiniz.)