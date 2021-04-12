Canlı tasarımlarla içinizi açan koltuk renkleri

Salon dekorasyonun belli başlı mobilyalarından biri olan koltuklar fark tarz ve modelleriyle sizlerin beğenisine sunuluyor. Ev dekore ederken bazen bir konsept belirleyerek bazen de odanın boyutuna göre oluşturduğumuz dizaynda en öne çıkan unsur şüphesiz oturma grubu. Dolayısıyla seçtiğimiz koltuk renk ve modelleri dekorasyonun önemli bir ayağı hale geliyor.
Koltuk tasarımı için yüzlerce seçenek olsa da bu yazıda daha ziyade koltuk renklerini işleyeceğiz. Zira koltukları tasarımından stiline dek pek çok kategoriye ayırabileceğiniz gibi renklerine göre de seçim yapabilirsiniz. Üstelik oturma odanızı dilediğiniz stilde döşerken o stilin renkli modellerini de görmüş olacaksınız. Koltuk modelleri ve renkleri için yüzlerce alternatif bulunmakla birlikte desenli koltuk örneklerine de göz atacağız. Hayalini kurduğunuz oturma odası dekorasyonu şayet dinamik ve iç açıcı bir modelde ise renkli koltuklar sizin için ideal bir seçenek. İşte profesyonel iç mimarlar tarafından dizayn edilen, en güzel koltuk renkleri ile iç açıcı oturma odası dekorasyonları…
(Daha fazla koltuk modelleri ve renkleri üzerine örnek incelemek için ’Modern ve şık mobilya takımı örnekleri’ yazımıza göz atabilirsiniz.)
Koltuk renklerinden az rastlanılan bir model olan lacivert koltuklara göz atıyoruz. Koyuluğundan ötürü şık ve ağırbaşlı bir niteliği de bulunan laciverti kadifeyle birleştirmek şüphesiz şıklığı zirveye taşımış. Nispeten alçak boylu olarak tasarlanmış koltuklar enine doğru genişleyen bir model. Genellikle iç kısımda kullanılan kapitone bu tasarımda kenarlarda bulunuyor. Gümüş renkli ilginç bir masayla tamamlanan takım hem farklı hem de şık.
Bahar konseptli oturma grubunun koltuk renkleri şeker pembesinden. Bahar esintisi taşımasının sebebi pembe rengi değil, aynı zamanda çiçek deseniyle de desteklenmesi. İki adet geniş koltuğu pembeden diğer iki adet tekli koltuğu ise çiçek deseniyle kaplı koltuk takımı insanın içini açan bir tasarım kuşkusuz. Koltuk renklerinin dengesini de gözeterek böylesi bir takıma artık başka bir renk eklemek sırıtabilir. Bu sebepten lamba ve sehpa gibi parçalar beyazdan seçilerek göz yormayan bir dekorasyon kotarılmış.
İki adet büyük koltuktan oluşan oturma grubu enteresan ve sıra dışı masalarıyla beraber son derece modern bir tasarım haline gelmiş. Koltukların renkleri gök mavisinden oluşuyor. Açık bir renk kullanılmasına rağmen gayet canlı duran takım, baskın bir renk taşıdığı için ahşapla tamamlanmış. Her ne kadar bu örnekte yer zemini dumanlı mermerden oluşsa da bu takımı sehpa malzemesinden ötürü ahşap zeminlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Bir başka bahar havası estiren oturma grubu yine modern bir tasarım. Koltuk renkleri olarak fıstık yeşiliyle beyaz kullanılan takımda rengarenk küçük desenler bir o kadar dikkat çekici. Adeta sulu boya izlenimi veren desenler hem odayı daha çağdaş gösteriyor hem de baharı çağrıştıran bir görünümü var. Perdelerde de bolca kullanılan bu minik desenler çok yoğun olduğu için büyük koltukların renklerinde daha sade ama varlığını hissettiren renkler tercih edilmiş.
Oturma takımı oluşturulurken koltuk renklerini tek renkten seçmek yerine iki rengi bir arada kullanmak çok sık tercih edilen bir yöntem. Tüm koltukların aynı renkten seçildiği örnekler de bir hayli mevcut. Ancak iki rengin bir arada kullanımı hem renk dengesi açısından hem de aşırıya kaçmamak bakımından işlevsel bir fikir. Mesela bu örnekte tekli koltuklarda baskın bir pembe kullanılmış. Fakat dekorasyonun tamamında baskınlık tercih edilmemiş besbelli. Bu sebepten büyük koltuğu ve sehpayı beyazdan seçerek hem renkli hem de göz yormayan bir tasarım elde edilebilmiş.
Koltuk renklerini seçerken tek bir renk üzerinde yoğunlaşabileceğiniz gibi örnekte gördüğünüz üzere birden fazla baskın rengi bir arada kullanabilirsiniz. Şüphesiz ikincisi birinci seçeneğe göre daha meşakkatlidir. Zira baskın renkleri bir arada kullanmak karmaşaya sebep olabilir. Ancak doğru tercihler ve modern bir tasarımla bu sorunun da üstesinden gelebilirsiniz. İddialı olmak için biraz risk almak şart. İki renkli koltuklar ve kontrast oluşturan renk kombinasyonları çok daha sıradışı yaşam alanları yaratır.
Eklektik stil bir oturma odası dekorasyonu gördüğümüz resimde koltuk renkleri sarı ve beyazdan oluşmakta. Nispeten küçük bir oda olan örnekte tavandaki işlemelerle duvarlardaki süslemeler ilgi çekici. Duvar rengi olarak da koyu turkuaz seçilmiş. Bu durumda göz karmaşası yapmayan sarı beyazlar koltuk renkleri için ideal bir tercih denebilir. Minderlerle de uyum sağlanmış.
Koltuk renkleri olarak çok canlı modeller görmüş olsak da bu örnekteki kadar yaratıcı model az bulunur. Hem renk kullanımıyla hem de çizgileriyle fark yaratan modelin her bir oturma alanı başka bir renkten oluşuyor. Pembeler, morlar ve turkuazların birbirine karıştığı dekorasyonda halı olarak alacalı bir kilim seçmek yerinde bir tercih. Hepsi birbirinden canlı renklere sahip oturma grubu hem iddialı hem de neşeli. Bu örnekteki gibi üç renkli koltuklar da, daha yalın bir kombinasyona sahip iki renkli koltuklar da sıradışı bir ev dekorasyonu isteyenler için ideal.
Yeşilin en karizmatik tonlarından biri berjerin turuncu rengi ve kırlentlerdeki hardal sarısıyla bir araya geldiğinde oldukça sofistike ve göz alıcı bir dekorasyon oluşturmuş, değil mi?
İskandinav stil döşenmiş oturma odasında çok fazla koltuk kullanılmayarak mini bir koltuk tercih edilmiş. Koltuk rengi siyah olan modeli aksesuarlarla zenginleştirme yoluna gidilmiş. En başta beyaz üstüne rengarenk puantiyeleri olan minder koltuğun tüm havasını değiştirmiş. Koltuk ayaklarıyla hemen hemen aynı tondan yapılan ahşap sehpa da dekorasyon uyumu açısından görevini ifa etmiş. Gül şeklindeki beyaz aydınlatması da göz dolduran tasarım Dwarf imzalı
Akdeniz stil bir oturma odası örneğinde evin mimari özellikleri bir hayli dikkat çekici. Zira taş duvarlara beyaza boyanmış ahşap çatı eşlik ediyor. Dokusu sebebiyle zengin detaylı dekorasyon örneğinde odanın epey geniş olduğunu fark ediyoruz. Ancak bizim konumuz koltuk renkleri olduğundan oturma grubuna odaklanalım. Büyük koltuğu toz pembe üzerine ince beyaz çizgilerle kaplı koltuk kumaşı renk ve çizgi deseniyle odanın genel havasına uyan bir tasarım. Geniş koltuğa eşlik eden tekli koltukların rengi ise soluk bej tonları denilebilir. Hem tarz hem renk olarak farklı modellere sahip koltuklar soft bir görünüme sahip olduğu için sakil gözükmeden de bir arada bulunabiliyor.
Şimdi ise bir hayli çarpıcı görünümlü bir oturma grubuyla devam ediyoruz. Canlı bir turuncuya sahip duvar rengine uyumlu takım bulmak biraz zorlayabilir. Tasarımcısı bu sorunu gri renkli geniş köşe koltuğu, duvarla aynı renkte minderlerle beraber kullanarak aşmış. Ancak bu haliyle iddialı görünmeyen dekorasyonu yeşil yaprak desenlerine sahip iki adet sıra dışı tekli koltukla tamamlamış. Koltuk renkleri olarak düz kullanılmış pek çok model gördük. Desenli koltuklar ise daha az yer verdiğimiz bir modeldi. Fakat bu örnekteki gibi güçlü desen kullanımı dümdüz renk kullanmaktan daha başarılı hiç şüphesiz.
Koltuk renklerini örneklerle tanıtırken aynı zamanda farklı stil koltukları da derlemeye çalışıyoruz. Böylece hangi stile ne tür renkler gidiyor fikir de edinmiş oluyoruz. Son örneğimizde ise minimalist stil döşenmiş bir oturma odası dekorasyonu görüyoruz. Minimalist stilde tahmin edeceğiniz üzere çok fazla birbirinin üzerine bindirilmiş renk bulunmuyor. Daha ziyade beyaz renk kullanımı hakim. Yahut odanın tamamı beyazken ikinci bir renk kullanılıyor. Bu örnekte de tüm ev beyaz renge sahip olduğundan koltuk takımını renklendirmeye karar vermişler. Zemin dokusu da çizgili ahşaptan yapılma olduğu için koltuk modeli yine göz yormayan bir renkten tercih edilmiş. Uçuş uçuş bir mor hem gözü yormayan hem de dozunda bir renk müdahalesi için ideal bir seçim.
En güzel koltuk renkleri arasından pek çok farklı renk tonunu tercih edebilirsiniz ancak seçimleriniz renk tonlarıyla da sınırlı değil elbette. Desenler de koltuk ve kanepe seçimlerinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu örnek dekorasyonda duvardaki yatak çizgilere dikey çizgili ve canlı renkli bir berjer eşlik ediyor.
Daha yalın ve minimalist koltuk renk ve modelleri arıyorsanız bkz: Kırık beyaz tonlarını ev dekorasyonlarında kullanmanın 10 şık örneği