Yatak odanızı favori mekanınız yapacak 8 öneri

İmkanınız olduğu sürece, yatak odanızdan hiç çıkmak istemiyor musunuz? Özellikle home-ofis çalışanların en büyük keyiflerinden biri, bütün günü yatak odasında geçirebilmektir. Eğer siz de yatak odanızda uzun saatler geçirmeyi seviyorsanız dekorasyonunuzun bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek özellikte olması gerekir. Peki size her konuda konfor ve fonksiyonellik sağlayacak bir yatak odası dekorasyonu nasıl olmalıdır? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere örnek alabileceğiniz birbirinden güzel yatak odası tasarımları sunacağız. İlham verecek fikirlerle birlikte sunacağımız öneriler çok işinize yarayabilir.
Yatak odası dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “45 kullanışlı dekorasyon fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kullanışlı ve ergonomik bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak için işe yataklarla başlamak gerekir. Yatağın kalitesi, kumaşı, yumuşaklığı ve modeli olduğu kadar konumu da önemlidir. Odanın içerisine doğru konumlanmış bir yatak hem ışıktan daha iyi faydalanır hem de daha ergonomiktir. Yatağın üç tarafının açık olması daha rahat bir kullanım sağladığı gibi uyku sırasında duvara çarpmanızı da önler. Eğer odanızın güzel manzarası varsa yatağı pencereye karşı konumlandırmakta da yarar var.
Yatakta çalışmak hem vücut anatomisi için hem de zihinsel hazırlık ve hafıza açısından pek tavsiye edilmez. Buna rağmen vaktinizin bir kısmını yatakta çalışarak geçirmek istiyorsanız buna uygun olarak tasarlanan sehpalardan bir tane edinmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca yumuşak ve konforlu bir yatak başlığı ve sırtınıza koyacağınız bir yastık da oturma pozisyonunuzu daha konforlu hale getirir.
Elektronik eşyalarınızı, atıştırmalıklarınızı, kitaplarınızı ve çalışma lambanızı baş ucunuzda tutmanızı sağlayan bir yatak modeli sizi daha rahat hissettirir. Eğer yatakta film izlemeyi seviyorsanız bu tip modeller hayalinizi süsleyecek. Ayrıca dekorasyonda kullanacağınız mobilyaların modüler, fonksiyonel, doğal ve sağlıklı malzemelerden imal edilmiş olmasına da özen göstermelisiniz.
Hem uyku saatleri için hem de çalışma ve dinlenme saatleri için odanın ışığı son derece önemlidir. Bu nedenle hem doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanan bir dekorasyon hem de alternatif aydınlatma kaynakları bulundurmanızı tavsiye ederiz. Geniş pencereler ve tavan lambasına ek olarak seçeceğiniz abajur ve lambaderler size yardımcı olabilir. Aydınlatma konusunda daha detaylı fikir almak için aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Yatak odanızda geçireceğiniz vakitten kayif almak istiyorsanız odanın konforu kadar temizliği de önemli olacaktır. Yatağınızın konforlu ve geniş olması tekstil ürünlerinizin doğal kumaşlardan üretilmiş ve temiz olması son derece önemlidir. Ayrıca odanın iyi havalandırılmış olmasına, ısısının uygun olmasına ve en doğru şekilde aydınlatılmış olmasına da dikkat etmelisiniz.
Metal ve ferforje eşyalar iyi bakılmadığı zaman problem yaratabiliyorlar. Bu nedenle kalitesinden emin olmadığınız sürece yatak odanızda metal eşyalar bulundurmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Kullanacağınız malzemelerin doğal ve bakımı kolay ürünlerden olması size daha kullanışlı bir dekorasyon kazandıracaktır.
Odanın atmosferi ve manzarası da orada vakit geçirmek isteyip istememenizi etkileyebilir. İyi bir atmosfer için hoş kokular, temiz eşyalar, hafif ve harmonik bir müzik, ambiyans ışıklandırmaları ve ilgi alanlarınızı yansıtan aksesuarlar işe yarayacaktır. Mümkünse güzel bir manzarası olan bir odayı yatak odası olarak seçmenizi de önemle tavsiye ederiz. Bahçeye açılan geniş cam kapıları olan bir yatak odası cennet gibi bir manzara sunabilir.
Yatak odasında parlak beyaz ışık, aşırı şatafat ve agresif renk kombinasyonları gibi gözü yoran detaylardan kaçınmak gerekir. Özellikle yatak odasını çalışma alanı olarak da kullanıyorsanız bu ayrıntılara dikkat etmeniz gerekecek. Bu dekorasyondaki duvar kağıdı gibi, illüzyon görüntüsü veren desenler pek sağlıklı bir seçim sayılmaz. Daha sade ve nötr kombinasyonları tavsiye ederiz.