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Yatak odanızı favori mekanınız yapacak 8 öneri

Homify Homify
Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Yatak Odası
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İmkanınız olduğu sürece, yatak odanızdan hiç çıkmak istemiyor musunuz? Özellikle home-ofis çalışanların en büyük keyiflerinden biri, bütün günü yatak odasında geçirebilmektir. Eğer siz de yatak odanızda uzun saatler geçirmeyi seviyorsanız dekorasyonunuzun bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek özellikte olması gerekir. Peki size her konuda konfor ve fonksiyonellik sağlayacak bir yatak odası dekorasyonu nasıl olmalıdır? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere örnek alabileceğiniz birbirinden güzel yatak odası tasarımları sunacağız. İlham verecek fikirlerle birlikte sunacağımız öneriler çok işinize yarayabilir.

Yatak odası dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “45 kullanışlı dekorasyon fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

1. Yatağın doğru konumu

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Yatak Odası
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Kullanışlı ve ergonomik bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak için işe yataklarla başlamak gerekir. Yatağın kalitesi, kumaşı, yumuşaklığı ve modeli olduğu kadar konumu da önemlidir. Odanın içerisine doğru konumlanmış bir yatak hem ışıktan daha iyi faydalanır hem de daha ergonomiktir. Yatağın üç tarafının açık olması daha rahat bir kullanım sağladığı gibi uyku sırasında duvara çarpmanızı da önler. Eğer odanızın güzel manzarası varsa yatağı pencereye karşı konumlandırmakta da yarar var.    

2. Yatakta çalışmak için uygun eşyalar

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Tropikal Yatak Odası
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Yatakta çalışmak hem vücut anatomisi için hem de zihinsel hazırlık ve hafıza açısından pek tavsiye edilmez. Buna rağmen vaktinizin bir kısmını yatakta çalışarak geçirmek istiyorsanız buna uygun olarak tasarlanan sehpalardan bir tane edinmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca yumuşak ve konforlu bir yatak başlığı ve sırtınıza koyacağınız bir yastık da oturma pozisyonunuzu daha konforlu hale getirir.  

3. İhtiyacınız olan her şeyi uzanma mesafenizde tutabilen mobilyalar

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Yatak Odası
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Elektronik eşyalarınızı, atıştırmalıklarınızı, kitaplarınızı ve çalışma lambanızı baş ucunuzda tutmanızı sağlayan bir yatak modeli sizi daha rahat hissettirir. Eğer yatakta film izlemeyi seviyorsanız bu tip modeller hayalinizi süsleyecek. Ayrıca dekorasyonda kullanacağınız mobilyaların modüler, fonksiyonel, doğal ve sağlıklı malzemelerden imal edilmiş olmasına da özen göstermelisiniz.

4. Doğru ışık

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Kırsal Yatak Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Hem uyku saatleri için hem de çalışma ve dinlenme saatleri için odanın ışığı son derece önemlidir. Bu nedenle hem doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanan bir dekorasyon hem de alternatif aydınlatma kaynakları bulundurmanızı tavsiye ederiz. Geniş pencereler ve tavan lambasına ek olarak seçeceğiniz abajur ve lambaderler size yardımcı olabilir. Aydınlatma konusunda daha detaylı fikir almak için aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz. 

5. Konforlu ve temiz bir yatak

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci Modern Yatak Odası
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Yatak odanızda geçireceğiniz vakitten kayif almak istiyorsanız odanın konforu kadar temizliği de önemli olacaktır. Yatağınızın konforlu ve geniş olması tekstil ürünlerinizin doğal kumaşlardan üretilmiş ve temiz olması son derece önemlidir. Ayrıca odanın iyi havalandırılmış olmasına, ısısının uygun olmasına ve en doğru şekilde aydınlatılmış olmasına da dikkat etmelisiniz.  

6. En iyi kalitede olmadıkları sürece metal eşyalardan kaçının

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Yatak Odası
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Metal ve ferforje eşyalar iyi bakılmadığı zaman problem yaratabiliyorlar. Bu nedenle kalitesinden emin olmadığınız sürece yatak odanızda metal eşyalar bulundurmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Kullanacağınız malzemelerin doğal ve bakımı kolay ürünlerden olması size daha kullanışlı bir dekorasyon kazandıracaktır.  

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7. Rahat bir atmosfer ve iç açıcı bir manzara

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Yatak Odası
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Odanın atmosferi ve manzarası da orada vakit geçirmek isteyip istememenizi etkileyebilir. İyi bir atmosfer için hoş kokular, temiz eşyalar, hafif ve harmonik bir müzik, ambiyans ışıklandırmaları ve ilgi alanlarınızı yansıtan aksesuarlar işe yarayacaktır. Mümkünse güzel bir manzarası olan bir odayı yatak odası olarak seçmenizi de önemle tavsiye ederiz. Bahçeye açılan geniş cam kapıları olan bir yatak odası cennet gibi bir manzara sunabilir.     

8. Göz alan, agresif kombinasyonlardan kaçının

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasında parlak beyaz ışık, aşırı şatafat ve agresif renk kombinasyonları gibi gözü yoran detaylardan kaçınmak gerekir. Özellikle yatak odasını çalışma alanı olarak da kullanıyorsanız bu ayrıntılara dikkat etmeniz gerekecek. Bu dekorasyondaki duvar kağıdı gibi, illüzyon görüntüsü veren desenler pek sağlıklı bir seçim sayılmaz. Daha sade ve nötr kombinasyonları tavsiye ederiz.  

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