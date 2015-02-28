Önce & Sonra: Atölyeden, eve ve çayhaneye muhteşem bir dönüşüm

Homify'da Önce & Sonra başlıklı yazılarda incelediğimiz restorasyon ve renovasyon projeleri büyük ilgi uyandırıyor. Bu nedenle biz de dünyanın dört bir yanından bu tip projeleri bulup, sizinle paylaşmak için özel bir çaba harcıyoruz. Bugün dünyanın uzak bir noktasına, Japonya'ya gidiyoruz ve bir fabrikanın, hem ev hem de çayhane olarak kullanılacak bir mekana dönüşümüne şahit olacağız.

Japonya kalabalık bir nüfusa ve küçük bir yüzölçümüne sahip bir ülke. Bu nedenle evler ve işyerleri genelde küçük oluyor. Yazımızın konusu bina da küçük bir alana oturuyor ancak beş katlı olarak inşa edilmiş. TOFU Mimarlık Şirketi tarafından tarafından gerçekleştirilen renovasyon sonrası bina hem mesken, hem de çayhane olarak kullanılacak. Japon kültüründe çayın önemini biliyoruz. İnsanların çay içmek için özenle tasarlanmış mekanlar tercih etmesi de normal.