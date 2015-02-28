Önce & Sonra: Atölyeden, eve ve çayhaneye muhteşem bir dönüşüm

Homify'da Önce & Sonra başlıklı yazılarda incelediğimiz restorasyon ve renovasyon projeleri büyük ilgi uyandırıyor. Bu nedenle biz de dünyanın dört bir yanından bu tip projeleri bulup, sizinle paylaşmak için özel bir çaba harcıyoruz. Bugün dünyanın uzak bir noktasına, Japonya'ya gidiyoruz ve bir fabrikanın, hem ev hem de çayhane olarak kullanılacak bir mekana dönüşümüne şahit olacağız.
Japonya kalabalık bir nüfusa ve küçük bir yüzölçümüne sahip bir ülke. Bu nedenle evler ve işyerleri genelde küçük oluyor. Yazımızın konusu bina da küçük bir alana oturuyor ancak beş katlı olarak inşa edilmiş. TOFU Mimarlık Şirketi tarafından tarafından gerçekleştirilen renovasyon sonrası bina hem mesken, hem de çayhane olarak kullanılacak. Japon kültüründe çayın önemini biliyoruz. İnsanların çay içmek için özenle tasarlanmış mekanlar tercih etmesi de normal.
Resimde binanın ilk katının eski halini görüyorsunuz. İnsanda her haliyle eski duygusu uyandırıyor. Her arafı beyaza boyanmış mekan temizlikten çok soğuk bir etki uyandırıyor. Dükkanın dışından yukarı çıkan merdiven burada açıkta görünüyor. Ancak hiç de estetik bir görüntü oluşturmuyor. Yer tasarrufu sağlamak amacıyla merdiven altını da kullanabilmek için bu şekilde bırakıldı. Tofu Mimarlık bu görüntüden hiç memnun kalmamış olacak ki renovasyon da yer kaybetme pahasına merdiveni kapatmayı tercih etmişler. Zemin çıplak beton. Bu da renovasyon sonrası değişecek unsurlardan biri. Ana girişte ise eski model alüminyum kepenk kullanılmış.
Sondan bir önceki fotoğrafta da göreceğiniz mesken olarak kullanılacak üçüncü kattan bir başka görüntü. Fotoğrafın çekildiği bölüm oturma ve çalışma odası olarak kulanılırken, ileriye uzanan bölüm evin mutfağı olarak kullanılıyor.
Az önce gördüğümüz bölüm diğer tarafından böyle görünüyordu. Mekana merdiveni gizlemek için eklenen duvar gibi bazı duvarların da yıkılması gerekmiş. İç tarafa geçmeyi sağlayan kapı ve duvarın yıkılması düşünülmüş. Geriye doğru bu şekilde uzanan mekanın hiç penceresi olmaması da olumsuz bir durumdu.
Buranın az önce gördüğünüz yer olduğuna inanabiliyor musunuz? Birinci kat çayhane olarak kullanılacak. Müşterilerin karşılandığı bölümdeki masanın üzerinde çeşitli çiçeklerle sıcak bir hava yaratılmış. Çayhane bölümüyle giriş bölümü kızaklı bir kapıyla bölünmüş. Merdiven altını gizlemek için sol tarafa bir duvar örülmüş. Giriş mekanını daraltsa da merdivenin kötü görüntüsünü kapatmış. Ana giriş cam kapıya dönüştürülmüş ve mekana gün ışığı girmesi sağlanmış. Böylece tüm mekan daha havadar bir alana dönüşmüş.
Bir önceki resimde gördüğünüz duvar yıkılmış. İç tarafta kalan bölme de yıkılmış ve o kısım çayhanaeye dönüştürülmüş. Ön kısımda mutfak adası görünümü bir tezgah ve lavabo kullanılmış. Yan duvara sabitlenen dolap genel atmosfere uygun biçimde beyaz seçilmiş. Mekanın ışıklandırmasının da çok başarılı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz.
Giriş bölümündeki tezgaha kurulacak çay setinde yapılacak çeşit çeşit Japon çayları, bahçeye bakan bu bölümde yerde içilecek. Bu sonradan açılan bölümde pencereler de kullanılmış. Afiyet olsun.
Üçüncü kat, çayhanenin sahibinin yaşadığı kat olarak işlev görecek. İç kısımda görülen oturma odası pencereden giren gün ışığıyla son derece aydınlık. Çok fazla eşyaya boğulmamış. Bu taraf ise evin mutfağı olarak tsarlanmış. Evin her yerine beyaz renk hakim. Böylece küçük ev daha ferah bir görünüm kazanmış.