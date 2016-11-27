Daha güzel bir mutfak için yapabileceğiniz 7 şey

Ev dekorasyonu için kolları sıvayan herkes bilir ki, tasarım ve tadilat sırasında en çok uğraştıracak kısım mutfak dekorasyonu olacaktır. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati dinlenmeleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu planlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Dekorasyonunuzu kendiniz planlamayı düşünüyorsanız tasarımınızı daha kullanışlı ve güzel hale getirecek önerileri ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Birbirinden güzel bu tasarımları incelemeden dizayna başlamayın.
Eğer mutfağınızın mimari özellikleri dilediğiniz gibi bir dekorasyona elverişli değilse küçük mutfaklar için fikirler bulabileceğiniz “12 metrekareden küçük 6 harika mutfak” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mutfakları daha güzel ve ferah bir hale getirmenin etkili bir yolu da bitkilendirmedir. Bitkilendirme çözümleri arasında, yemeklerinize lezzet katmak için de kullanabileceğiniz aromatik saksı bitkilerini ve mutfağınıza ferahlık katmak için kullanabileceğiniz canlı çiçekleri değerlendirebilirsiniz. Birkaç dal canlı ve renkli çiçek mutfağınızı daha güzel gösterebilir aynı zamanda taze kokularla ferahlık sağlar.
Mutfağınızda hangi stili ve renk dengesini sağlamış olursanız olun alın taşlarında farklı bir yol izleyebilirsiniz. Örneğin bu tasarımda, beyaz rengin ana unsur olarak seçildiği bir dekorasyona, desenli bir tezgah arkası eklenerek şık ve modern bir görüntü oluşturulmuş. Siz de alın taşlarında farklı renk ve desenler seçerek mutfağınıza canlılık kazandırabilirsiniz.
Hangi oda için olursa olsun duvar dekorasyonu mekanın görüntüsünü tamamen değiştirebilir. Özellikle tuğla ve taş gibi doğal ve rustik hava kazandıran malzemelerle oluşturulmuş duvar dekorasyonları son yıllarda oldukça popüler. Siz de mutfağınıza modern ve şık bir duvar dekorasyonu kazandırmak istiyorsanız bu örnekteki gibi tuğla duvar kaplamalarını deneyebilirsiniz.
Rustik stilin en sevilen özelliklerinden biri olan desenli karo ve seramikleri her stilde otantik bir hava oluşturmak için kullanabilirsiniz. Zeminde, masada, duvarlarda, tezgahta ve alın taşında kullanabileceğiniz desenli karo ve seramikler dekorasyonunuzu güzelleştirmenin iyi bir yoludur.
Mutfak dekorasyonunu daha kullanışlı hale getirmenin en etkili yolu depolama alanlarından geçiyor. Mutfağınızda ne kadar çok sayıda ve kullanışlı depolama alanı varsa mutfağınız o kadar düzenli ve şık görünecektir. Depolama alanlarının çokluğu kadar işlevsel olması da önemlidir. Örneğin büyük bir kiler dolabın bu örnekteki gibi farklı raf, çekmece ve bölmelere ayrılmış olması ona büyük ölçüde fonksiyonellik kazandıracaktır. Siz de geniş kiler dolaplarınızı tel ve hasır sepetler, çekmece ve raflarla kolayca daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarına muhteşem bir doğallık kazandıran masif ahşap malzemeler şıklık ve güzellik sağlamanın en iyi yollarından biridir. Masa, tezgah, dolap ve zeminde kullanabileceğiniz masif ahşap malzeme mutfağınıza hem natürel bir görüntü hem farklı bir stil hem de güzellik kazandırır.
Eğer mutfağınız bir balkon ya da verandaya açılıyorsa, kapıları mutlaka olabildiğince geniş ve cam malzemeden yaptırmaya özen gösterin. Böylece mutfak dekorasyonunuzu açık hava ile buluşturabilir ve göz alıcı bir ferahlık sağlayabilirsiniz. Hem mutfağın manzarasını hem de aydınlatmasını etkileyecek bu yöntemi dekorasyonunuz sırasında mutlaka göz önünde bulundurun.