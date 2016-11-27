Daha güzel bir mutfak için yapabileceğiniz 7 şey

Ev dekorasyonu için kolları sıvayan herkes bilir ki, tasarım ve tadilat sırasında en çok uğraştıracak kısım mutfak dekorasyonu olacaktır. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati dinlenmeleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu planlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Dekorasyonunuzu kendiniz planlamayı düşünüyorsanız tasarımınızı daha kullanışlı ve güzel hale getirecek önerileri ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Birbirinden güzel bu tasarımları incelemeden dizayna başlamayın.

Eğer mutfağınızın mimari özellikleri dilediğiniz gibi bir dekorasyona elverişli değilse küçük mutfaklar için fikirler bulabileceğiniz “12 metrekareden küçük 6 harika mutfak” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.