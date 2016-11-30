​Bir ayda inşa edilen şahane prefabrik ev

Doğa ile çevrelenmiş bir eve sahip olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Özellikle şehir merkezine yakın bir yerde oturuyorsanız daha da şanslısınızdır. Bugün bu tarife uygun olarak Brezilya’ya uzanıyor ve Kali Mimarlık tarafından yapılmış prefabrik bir yapıyı inceliyoruz. Metal bir yapıya sahip prefabrik ev sadece bir ayda inşa edildi. Bulunduğu arazi bakımından da oldukça şanslı, çünkü nehir manzarasını görüyor.