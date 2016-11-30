​Bir ayda inşa edilen şahane prefabrik ev

Doğa ile çevrelenmiş bir eve sahip olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Özellikle şehir merkezine yakın bir yerde oturuyorsanız daha da şanslısınızdır. Bugün bu tarife uygun olarak Brezilya’ya uzanıyor ve Kali Mimarlık tarafından yapılmış prefabrik bir yapıyı inceliyoruz. Metal bir yapıya sahip prefabrik ev sadece bir ayda inşa edildi. Bulunduğu arazi bakımından da oldukça şanslı, çünkü nehir manzarasını görüyor.
Basit ve iyi tasarlanmış projede düz ve hassas çizgiler, hacimli ve geniş sürgülü cam kapı üzerinden kendini belli ediyor. Bu sayede bina çevresindeki manzaradan daha iyi verim sağlamak mümkün hale gelmiş. Prefabrik yapısından dolayı dik dört şeklindeki evin neredeyse üç yani cam kapılarla kaplı. Yazlık bir yer olmasından ötürü bu açıklık sorun teşkil etmiyor. Aksine açık havadan bolca yararlanılır.
Yazının başında başında belirttiğimiz üzere evin en güzel özelliği nefis doğa ortamı ve nehir manzarasına eşlik etmesidir. Üstelik nehir dışında prefabrik evin havuzu da bulunuyor. Yapının keskin çizgilerine tezat olarak havuz dalgalı ve esnek bir şekilde ilerliyor. Güneşlenmek için kullanılan şezlonglar dışında açık alanda oturmak için bir şemsiye ile masa takımı ihmal edilmemiş.
Şimdi de içeriye göz atıyoruz. Binanın içi rahat bir atmosfere sahip, bu da oldukça dinlendirici. Geniş cam duvarlar sayesinde evi içi oldukça ferah. Çünkü doğal aydınlatmadan optimum yararlanılabiliyor ve böylece dekorasyon daha sıcak görünüyor.
Prefabrik evin içi açık yaşam planına göre tasarlandı. Yani mutfak, salon ve yemek odası gibi sosyal alanlar iç içe bulunuyor. Dekorasyona baktığımızda düz çizgiler ve geniş dolapları minimalist stile uyuyor.
Yemek odasını gösteren başka bir kesitte tüm aile ve konuklar için büyük ve zarif masa takımı seçilmiş. Cam duvarlar sayesinde tüm odalar şahane bir manzaraya bakıyor. Mobilya detaylarına gelince… Ahşaptan yapılma yemek masasını camdan yapılma ayakları var. Bir tarafında kum renkli sandalyeler kullanılırken cama yakın tarafta ise kapitone dikişli geniş bir bank konulmuş.
Mobilyalar sade, düz ve keskin hatlara sahip. Koyu gri kanepe yumuşak ve konforlu görünüyor. Kanepeyi tamamlayan tekli koltuklar ise siyah deri kumaşla kaplanmış. Ayakları ise metalik. Ortada bulunan geniş sehpa beyaz renkli. Halı kullanılmayarak açık tonlu zemin boş bırakılmış. Beyaz duvarda televizyonu görebiliyoruz. Salon dekorasyonu da genel olarak minimalist ve siyah beyaz ağırlıklı.
Geniş mutfak dolapları ve tezgah ile mutfağın çağdaş bir tarzı ve zevkli detayları mevcut. Salonda siyah beyaz hakimiyeti vardı, mutfakta da metal ve koyu gri granit ağırlığını basıyor. Keskin çizgiler geometri mutfakta da kendini göstermiş.
Bu projede her bir ayrıntının üzerinde titizlikle çalışılmış, buna aydınlatma da dahil. Havanın karardığı bir saatte çekilen fotoğrafta evin aydınlatma sisteminin nasıl kusursuz olduğu daha iyi seçilebiliyor.
Evin ön cephesinden çekilen resimlerde fark edilmese de yandan bakıldığında göz alıcı nehir manzarasını net olarak görebiliyorsunuz. Böyle şahane bir manzaraya karşı lüks ve konforlu evinizde barbekü yapıp sevdiklerinizi davet ettiğinizi hayal edin şimdi.
Nötr renklerde dekorasyon her zaman güvenilir bir seçimdir. Bu durumda beyaz, siyah, gri ve bej kombinasyonu zarif ve zevkli bir atmosfer yaratmış diyebiliriz.
Binanın genelindeki geometri ve düz çizgiler ve diğer binada da kendini göstermiş. Her iki bina mükemmel manzarayı paylaşıyor.
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