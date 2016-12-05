Ev yaptırmak isteyenlere fikir verecek 10 müstakil konut

Ev yaptırmadan önce hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu anlamak, biraz araştırma ve keşif yolculuğu gerektirebilir. homify'da ev dekorasyonundan, tasarım fikirleri ve mimariye kadar ilham verebilecek birçok proje ve kaynak bulabilirsiniz. Özellikle apartman yaşamından sıkılanlar için ev sahibi olmak bu zamanda önemli bir ihtiyaç sayılabilir. Ev satın alma yöntemleri yerine, kullanıcı bireylerin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir ev sahibi olmak için kendi evini yaptırmak idealdir. Daha özgün ve size hitap eden stil ya da tarzları uygulayabileceğiniz evler tasarlamak için örnek projelerimizi gözden geçirebilirsiniz. Ev yaptırmak isteyenlere fikir veren 10 müstakil konut projesi derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Konfor sunan bir ev kullanıcı bireylerin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılar. Burada kırma çatısı ve ahşap giydirme cephesi ile dikkat çeken şahane bir ev projesi görmekteyiz. Geniş cam pencereler ile iç mekanlara doğal ışığı muntazam alıyor. Ayrıca ahşabın dokusu ve renkleri natürelliğiyle sıcaklık katıyor.
Beyaz cephesi ve hareketli çatı formuyla öne çıkan evin cephesi içinde bulunduğu atmosferle uyumlu beyaz renge boyanıyor. Natürel dokularla uyum ve ahenk sağlayan bu evin geniş bir bahçesi mevcut. Sürgülü cam kapı sistemleri ile bahçe alanı ile oturma odası alanı bütünleşiyor. Sıcak aylarda konfor sağlayan ferah ve şık iç mekan dizaynı mevcut.
Geniş cam pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan şık bir ev. Ferah iç mekanlarıyla enfes bir doğa manzarasına eşlik ediyor. Böylesi huzur veren modern bir evde yaşamayı birçok insan arzular. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Doğal taş malzeme ile kaplanan enfes bir cephe modeli uygulayabilirsiniz. Adeta masallardaki gibi kale gibi sağlam bir eve sahip olmak, serin ve konfor sunan bir ev projesi tasarlamak isteyebilirsiniz. Giydirme cephede natürel malzemeler kullanarak huzur veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Meyve ağaçları ve renkli çiçeklerle bahçenize baharı getirebilirsiniz.
Soğuk iklimlerin sıcak evlerinde konaklamak isteyenler için şahane bir örnek. Sıcacık iç mekanlarında geniş cam pencerelerden karın yağışını izleyebilir, ahşap evin konforunu yaşayabilirsiniz. Diğerlerinden daha özgün ve fark yaratan tasarım fikirleri arayanlara modern ve şık bir ahşap ev tasarımı.
Evin cephesi ve karşılama sizin hakkınızda ipucu verir. Eğer konuklarınıza şık ve özenli bir karşılama yapmak istiyorsanız, cephe dizaynından peyzaj mimarisine özen göstermelisiniz. Modern ve klasik unsurları bir araya getiren bu projede örnek teşkil edebilecek enfes bir peyzaj mimarisi mevcut.
Doğa ile iç içe olmayı sevenlere şahane bir kır ev modeli. Güneşin doğuşu ve batışı ile huzur veren bu atmosferde yürüyüş yapmak, verandada sıcak içeceklerinizi yudumlamak ve huzur bulmak arzunuz olabilir. Birçok insanın hayallerini süsleyen kır evi konsepti ferah atmosferi ile oldukça ilgi görüyor.
Amerikan tipi müstakil evlerde tipik veranda, beşik çatı formu dikkat çeker. Garajının da bünyesinde dahil olduğu konfor sunan bir ev. Cephe kaplamalarında natürel dokulara yer verilmiş ve sıcak renklerle beyaz duvarların uyumu ön plana çıkıyor. Hayallerinizi süsleyen müstakil ev tipleri için hangi stil ve tarzı uygulayacağınızı bilmek işinizi kolaylaştıracaktır.
Rüyalarınızı süsleyen ev saray gibi bir villa projesi olabilir. O halde klasik stil unsurlara yer evren bu proje ilginizi cezbedebilir. Geniş havuz modeli ile beyaz ve görkemli cephesi ile sizi karşılayan bu ev aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip. Yeşili ve maviyi davet eden bu tasarım, geleneksel izler taşıyan ev projeleri ile ilgilenenlerin hayallerini süsleyebilir.
Modern stil öğelerle tasarlanan ışıl ışıl bir cephe ve davetkar bir giriş görmekteyiz. Peyzaj mimarisine özen gösterilen bir projenin bahçe dizaynı ve dekorasyonu konfor sağlayacaktır. Davetkar bir giriş için şık ışıklandırma unsurları oldukça etkileyici bir manzara oluşturur. Işıl ışıl cephesi ile modern mimari estetiğini bir araya getiren bu proje aradığınız nitelikleri taşıyabilir.
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