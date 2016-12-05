Ev yaptırmak isteyenlere fikir verecek 10 müstakil konut

Modern stil öğelerle tasarlanan ışıl ışıl bir cephe ve davetkar bir giriş görmekteyiz. Peyzaj mimarisine özen gösterilen bir projenin bahçe dizaynı ve dekorasyonu konfor sağlayacaktır. Davetkar bir giriş için şık ışıklandırma unsurları oldukça etkileyici bir manzara oluşturur. Işıl ışıl cephesi ile modern mimari estetiğini bir araya getiren bu proje aradığınız nitelikleri taşıyabilir.

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