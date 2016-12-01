Türkiye'deki evlerden 11 göz kamaştırıcı salon fikri

Origami Mobilya imzalı salon diğer örneklere göre daha küçük olmakla birlikte geniş pencereleri sayesinde bir hayli aydınlık. Küçük mekanları daraltmamak için koyu tonlar yerine açık tonlar tercih edilmeli. Bu salonda da duvarlar ve koltuk bembeyaz. Ancak bu salonun renksiz ve sönük olduğu anlamına gelmiyor. Duvardaki her biri farklı renk ve boyutlardaki aynalar ve de pembe-turkuaz renkli tabureler odaya neşe katmış.