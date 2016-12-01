Türkiye'deki evlerden 11 göz kamaştırıcı salon fikri

Bazen bir halı bazen de bir lamba ile özgünleşebilen, her biri birbirinden iddialı 11 yaratıcı salon örneğinin tamamı ülkemizden.
Nihle İç Mimarlık tasarımı salon oldukça geniş olup yemek odası ve salon bir arada bulunuyor. Kapitoneli beyaz kanepe çok şık. Yemek takımının sandalyeleri de koltukla aynı modelde ve uyumlu. Hem yemek masasında hem salonda bulunan ilginç lambalar ise salonun odak noktası.
İkinci örnek Engel & Völkers imzasını taşıyan bir yazlık evden. Cam duvarlarıyla muhteşem bir manzaraya bakan salonda büyük koltuk cama doğru yerleştirilmiş. Yazlık evlere uygun olarak açık renkli döşenmiş salonda kütükten yapılma orta sehpa tüm bakışları üzerine çekiyor.
Feng Shui Akademisi’nin Feng Shui felsefesine dekore ettiği bir başka salon örneği adeta bir tablo gibi. Canlı mavi modern koltuğu tamamlayan yine mavi minderler üzerinde kırmızı ve koyu mor yastıklar ilgi çekici. Bununla da bitmiyor tabii; kullanılan ayna gibi aksesuarlardan renkli halılara dek tüm eşyalar titizlikle seçilmiş.
Sırada Yücel Partnes tasarımı bir oturma odası var. eğer salonunuzda koyu tonlar kullanmayı tercih ettiyseniz dikkatleri halı üzerinde toplayabilirsiniz. Resimde tercih edilen siyah beyaz halı hem renkleri hem desen seçimiyle mekana çağdaşlık katıyor.
Origami Mobilya imzalı salon diğer örneklere göre daha küçük olmakla birlikte geniş pencereleri sayesinde bir hayli aydınlık. Küçük mekanları daraltmamak için koyu tonlar yerine açık tonlar tercih edilmeli. Bu salonda da duvarlar ve koltuk bembeyaz. Ancak bu salonun renksiz ve sönük olduğu anlamına gelmiyor. Duvardaki her biri farklı renk ve boyutlardaki aynalar ve de pembe-turkuaz renkli tabureler odaya neşe katmış.
Ysk Tadilat tasarımı bu örnek ise stiliyle diğer örneklerden keskin biçimde ayrılıyor. Çünkü sahip olduğu tarzı çok iyi yansıtmış. Geniş bir alana sahip olmasına rağmen az ve öz eşya seçimi, göz alıcı beyazlığıyla minimalist tarzın başarılı bir örneğini meydana getirmiş tasarımcılar.
Voltaj Tasarım geniş bir salonun bir duvar köşesine baskın maviler uygulayarak o köşeyi salonun gerisinden ayırmayı başarmış. Gri renkli duvara yakın tondaki L şeklindeki koltuk son derece konforlu görüyor. Koltuğu tamamlayan dört parçadan oluşan masa ise duvardaki deniz resmiyle aynı mavilikte.
Modern dekorasyonuyla etkileyici hale gelen bu salon örneği ise Decora tasarımı. Salonda üç gruptan oluşan mobilya grubu var. Odanın gerisinde kalan yemek takımı, pencere önündeki tekli koltuk takımı ve son olarak karşılıklı yerleştirilen iki adet kanepe. Birisi klasik chesterfield deri kanepe, diğer ise yine aynı modelde fakat oldukça desenli bir başka koltuk. Klasik bir deri kanepeyi böylesi sıra dışı bir koltukla kombinlemek cesaret istiyor.
CC Investments imzalı bu salon çağdaş tarzı ve tavana dek uzanan pencereleriyle son derece ferah ve cazip. Abartılı olmayan ancak kendine özgü detaylarıyla göz alıcı hale oturma odası bir hayli büyük. Salonun geniş koltuklarından birinin arkasına yerleştirilen ahşap konsol ise merdivenle uyum sağlıyor.
Asortie Mobilya Dekorasyon tasarımı oturma odası örneği modern salon modellerinden keskin bir şekilde ayrılarak klasiğin doruklarına erişiyor. Deri kanepe şıklığını bir üst seviyeye çıkartarak koltuk kenarlarına altın işlemeler eklenmiş.
Son örneğimiz F12 Photography imzalı modern ve dinamik bir salon. Kıpkırmızı koltukları, masası ve televizyon konsoluyla tüm bakışları üzerine çeken tasarım iddialı olmayı sevenler için.
Ülkemizden daha fazla salon örneği görmek isterseniz ’Türkiye'den 10 çarpıcı salon’ başlığına bakabilirsiniz.