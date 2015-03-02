Çeşme'de baştan çıkarıcı bir villa

Akıllara durgunluk verecek güzellikte bir denize sahip, Çeşme'nin en güzel koylarından birisi olan Ayayorgi koyundaki Aialoft projesinden bir villayı ziyaret ediyoruz bu defa. Unlimited Design tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu proje altı adet villadan oluşuyor; resimlerini gördüğümüz bu muhteşem villa da diğerleri gibi açık mutfağı, geniş salonu, üç yatak odası ve üç banyosuyla 180 metrekarelik ferah, estetik, lüks ve konforlu bir kapalı yaşam alanına sahip. Villanın açık alanında ise 65 metrekarelik yüzme havuzu, 70 metrekarelik teras ve açık otopark yer alıyor. Gelin bu rüyalardan fırlamış şahane konutun yaşam alanlarında bir tur atalım.
Villanın dışarıdan görünümü bir evden ziyade sanat eserini andırıyor. Renk olarak grinin tonları tercih edilmiş ve böylelikle konuta hem dingin, hem ağırbaşlı, hem de asil bir atmosfer yaratılmış olan bu dizaynın en dikkat çekici özelliği evin iki cephesinde boydan boya uzanan yüksek camları ve köşeli mimarinin sıradışı uygulaması. Evin yapısındaki Thermowood ahşap kullanımıysa betonun yaratacağı soğuk ve sıradan görünümü bozarak evin eşsiz bir mimariye kavuşmasını sağlamış. Tavan yüksekliğiyse evin havadar yapısının ferahlığını arttırıyor.
Villanın en dikkat çekici bir diğer özelliğiyse verandanın doğrudan havuza açılması. Alıştığımız havuz yapılanmasından çok daha farklı ve göz alıcı olan bu dizayn, evin iç mekânına açılan boydan boya camlar sayesinde de havuzun adeta iç yaşam alanlarıyla birleşmesini ve böylece içeriyle dışarı arasında kusursuz bir bütünlük sağlanmasına sebep oluyor.
Gri tonları evin iç mekânlarında da hakimiyetini sürdürüyor ve yaşam alanları da dış cephedeki asaletini ve modernliğini koruyor. Zeminde kullanılan Kalesinterflex seramiği bu çağdaş mimariye zarafet katan ince detaylardan biri. Oturma odasında bulunan düğmeli koltuk, aralıklı merdivenler, sürgülü kapıyla verandaya açılan cam, verandadaki sade ve şık oturma grubu ve beyaz sandalyelerle kombinlenmiş ahşam yemek masası ve diğer ayrıntıların her biri mükemmel bir uyum içinde modern iç mimarinin öne çıkan örneklerinden biri olma başarısına erişmiş.
Oturma alanının bir başka açısında göz alıcı ayrıntıların her köşede bulunduğunu fark ediyoruz. Yüksek tavandan yere kadar uzanan yumuşak açık renkli perdeler adate zarafetin bir simgesi niteliğinde. Çizgili berjer ve yer döşemesiyle bütünleşmiş halıysa tasarımı yıldızlaştıran detaylardan.
Mutfak kısmına geçtiğimizde gözümüze ilk çarpan şey fayansların zarifliği. Ahşap yemek ünitesi ve gri tonuyla ahşabın harmanlandığı taburelerse evin bütününe siyaret etmiş modern havayı kalıcılaştırıyor.
Açık mutfağın konumlanışı hem mutfağın hem de oturma alanının olabildiğine geniş ve ferah kullanımına olanak veriyor. Evin çift cephesindeki boydan boya uzanan pencereler mutfak alanına da salon alanına da eşsiz ve sonsuz bir manzara sağlıyor.
Modern ve şık tasarım yatak odasında da etkisini sürdürmeye devam ediyor elbette. Bu sade ve beyaz ağırlıklı mekânı sıkıcılıktan kurtaran ahşap baza ve yatak başlığı yerdeki parkelerin rengiyle uyumlanarak odaya çağdaş olduğu kadar karakterli bir hava da katmış. Ahşap malzemenin doğallığı ve bu doğallıktan gelen huzur hissi yatak odasının keyifli bir dinlenme yerine dönüşmesini sağlamış. Bu odadaki uyku kalitesinin düşük olmayacağından adınız gibi emin olabilirsiniz.
Banyo tasarımıysa, adeta şiir gibi. Çift lavabo ve çift aynayla sağlanan çiftler için yaratılmış banyo ünitesi Türkiye'de görmeye pek de alışık olduğumuz bir tasarım olmasa da, hem fonksiyonellik hem de simetrinin mükemmelliğinin verdiği estetik deha açısından öne çıkıyor. Tavandan sarkan ampüllerin avizesiz, özel bir kablo tasarımıyla açıkta durmasıysa iç mimarinin ince zekasını ortaya koyan detaylardan biri. Mimar bu olabildiğince sade, yalın, şık ve zarif tabloya gösterişli bir aydınlatma öğesi ekleyip onun bu sakin büyüsünü bozmak istememiş ve böylelikle ortaya harika bir sadelik ışıltısı çıkarmış.