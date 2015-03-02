Çeşme'de baştan çıkarıcı bir villa

Akıllara durgunluk verecek güzellikte bir denize sahip, Çeşme'nin en güzel koylarından birisi olan Ayayorgi koyundaki Aialoft projesinden bir villayı ziyaret ediyoruz bu defa. Unlimited Design tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu proje altı adet villadan oluşuyor; resimlerini gördüğümüz bu muhteşem villa da diğerleri gibi açık mutfağı, geniş salonu, üç yatak odası ve üç banyosuyla 180 metrekarelik ferah, estetik, lüks ve konforlu bir kapalı yaşam alanına sahip. Villanın açık alanında ise 65 metrekarelik yüzme havuzu, 70 metrekarelik teras ve açık otopark yer alıyor. Gelin bu rüyalardan fırlamış şahane konutun yaşam alanlarında bir tur atalım.