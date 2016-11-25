12 metrekareden küçük 6 harika mutfak

Dar iç mekânlar ve küçük hacimler hepimizin ortak sorunu. Stüdyo tipi küçük bir dairede tek başına yaşayan biri de, dört ya da beş yatak odalı, birkaç banyolu büyük bir müstakil evde yaşayan biri de mutlaka yer darlığından şikayet eder. Çünkü insan için rahatlığın ve konforun hiçbir sınırı yoktur, tıpkı zenginliğin sınırı olmadığı gibi. Bir başka deyişle evinizin, yatak odanızın, mutfağınızın ya da bahçenizin ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunun aslında bir önemi yoktur. Önemli olan elinizdeki alanı nasıl kullandığınız, mevcut olanla neler yapabildiğinizdir. Bu yazımızın konusu oluşturan ve tamamı on iki metrekareden daha küçük olan mutfaklar, elimizdeki imkânlar kısıtlı olsa da nasıl harika işler çıkarabileceğimizi çok iyi gösteren örnekler. Bu örnekler aslında yalnızca mutfaklar için değil, aklınıza gelebilecek her türlü iç ve dış mekân için de geçerli olabilir. Çünkü doğru değerlendirdiğiniz takdirde küçük bir ev, küçük bir oturma odası veya yatak odası, küçük bir bahçe ya da teras, bunların hepsi harika yaşam alanlarına dönüşebilir ve size rahat bir alan sağlayabilir. Unutmayın, eviniz ya da mutfağınız şu anda olduğunun iki katı kadar geniş olsaydı da altı ay sonra yine de gözünüze dar gelmeye başlayacaktı. Bu yüzden bahane üretmeyi bırakın ve elinizdeki malzemeyle neler yapabileceğinizi gösterin.
Bir mekânın küçüklüğüyle baş etmek için bazen onu bir parça daha küçültmek gerekebilir. Yanlış okumadınız, daha doğrusu biz yanlış yazmadık. Küçük bir mekânı olduğu gibi bırakırsanız onun küçüklüğü çok daha fazla göze batar. Ama bazı küçük müdahalelerle bir yanılsama yaratabilirsiniz ve bu yanılsama siz de dahil olmak üzere herkes üzerinde işe yarayacaktır. Bu mutfakta yapay köşelerden ve aynalardan yararlanarak çok hoş bir ilüzyon yaratılmış ve sonuç gerçekten başarılı. Aynı fikri başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Örneğin size küçük gelen bir oturma odasını bir kanepe ya da kitaplıkla iki parça halinde kullanarak nasıl gözünüze daha büyük görünmeye başlayacağını bizzat deneyerek görebilirsiniz.
İyi bir tasarım, iddialı bir tarz, çarpıcı renkler ve kaliteli bir işçilik; tüm bunlar küçük bir mekânın kusurlarını gizleyerek olduğundan daha güzel görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz anahtar fikirlerin yalnızca birkaçı. Bu mutfakta oldukça iddialı ve endüstriyel bir çizgiden esinlenen bir tarz oluşturulmul. Ahşap, metal ve göz alıcı renklerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkarılan bu stil, mutfağın boyutlarını tamamen unutturmayı başarıyor.
Yalın ve rahatlatıcı bir dekorasyon hemen her türden ev ve yine hemen her oda için genellikle iyi bir seçenektir. Bu türden bir dekorasyonla yanılma şansınız oldukça düşüktür. Ancak sadeliği ve minimalizmi gerektiği zaman kusur kapatıcı ve alan genişletici olarak da kullanabilirsiniz. Beyazın ve akıcı bir tasarımın gücüne dayanan bu minimal mutfak tasarımı bu konuda iyi bir örnek teşkil ediyor.
Gerek doğal gerekse de yapay aydınlatmanın önemine pek çok yazımızda değindik ve değinmeye de devam edeceğiz. Çünkü doğru ve kaliteli bir aydınlatma yaşam kalitemize ve sağlığımıza doğrudan etki eden önemli bir parametredir. Aydınlatmayı kalite çizgisinin ötesinde bir estetiğe taşımayı başardığınızda ise, bu örnekteki gibi muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Son derece basit görünen bir tasarım ve renklerin doğru buluşmasıyla bu küçük mutfağın yarattığı duygular gerçekten dikkate değer.
Hemen hepimizin kafasında bir mutfakta olması gerekenler gibi bir ezber vardır. Üstelik bu ezber çoğu zaman tencere, tava, çatal, bıçak, bardak ve benzeri mutfak eşyasıyla sınırlı değildir. Mutfak dolaplarının, duvarların, tezgâhın nasıl olması gerektiğini kafamızın bir köşesinde biliriz. Ama aslında bu ezberin hiçbir hükmü yoktur. Üstelik kafanızdaki tasarımı sahada uygulamak her zaman mümkün değildir. Bu ezber bozan küçük mutfak, genç ve modern bir mutfak tasarımı nasıl olmalıdır sorusuna oldukça başarılı ve ezber bozan bir yanıt veriyor.
Geniş cam kapılarla bağlı bulunduğu oturma odasından zarif bir tarzda ayrılmış bu küçük mutfak, hem kapalı hem de açık sayılabilecek yapısı ile oturma odasının genişliğinden ve kapalı bir mutfağın rahatlığından aynı anda yararlanmayı başarıyor.