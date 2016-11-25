12 metrekareden küçük 6 harika mutfak

Dar iç mekânlar ve küçük hacimler hepimizin ortak sorunu. Stüdyo tipi küçük bir dairede tek başına yaşayan biri de, dört ya da beş yatak odalı, birkaç banyolu büyük bir müstakil evde yaşayan biri de mutlaka yer darlığından şikayet eder. Çünkü insan için rahatlığın ve konforun hiçbir sınırı yoktur, tıpkı zenginliğin sınırı olmadığı gibi. Bir başka deyişle evinizin, yatak odanızın, mutfağınızın ya da bahçenizin ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunun aslında bir önemi yoktur. Önemli olan elinizdeki alanı nasıl kullandığınız, mevcut olanla neler yapabildiğinizdir. Bu yazımızın konusu oluşturan ve tamamı on iki metrekareden daha küçük olan mutfaklar, elimizdeki imkânlar kısıtlı olsa da nasıl harika işler çıkarabileceğimizi çok iyi gösteren örnekler. Bu örnekler aslında yalnızca mutfaklar için değil, aklınıza gelebilecek her türlü iç ve dış mekân için de geçerli olabilir. Çünkü doğru değerlendirdiğiniz takdirde küçük bir ev, küçük bir oturma odası veya yatak odası, küçük bir bahçe ya da teras, bunların hepsi harika yaşam alanlarına dönüşebilir ve size rahat bir alan sağlayabilir. Unutmayın, eviniz ya da mutfağınız şu anda olduğunun iki katı kadar geniş olsaydı da altı ay sonra yine de gözünüze dar gelmeye başlayacaktı. Bu yüzden bahane üretmeyi bırakın ve elinizdeki malzemeyle neler yapabileceğinizi gösterin.