Daha güzel bir banyo için yapabileceğiniz 9 şey

Banyonuzdan memnun değil misiniz? Uzun yıllardır aynı banyo dekorasyonunu kullanmaktan sıkıldınız mı? Ya da yalnızca birkaç küçük değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? O halde doğru yere geldiniz. Bu yazımızda banyonuzu güzelleştirmek için uygulayabileceğiniz çeşitli fikirlerden oluşan bir derleme yaptık. Bazılarının uygulanması kolay, bazıları ise nispeten daha zor olan bu fikirler banyonuzu çok daha güzel bir hale getirmek için ilk adımı atmanıza yardımcı olacaktır.
Kaçımız kendimiz için taze çiçekler satın alıyoruz ya da topluyoruz? Hiç şüphesiz pek azımızın böyle bir alışkanlığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki ama neden? Çiçekler yalnızca öğretmenler günü için değil. Taze çiçekler evinizin her odasına çok güzel bir hava katabilir. Banyonuzda ise çok daha dikkat çekici olacağı için yaratacağı etki de buna paralel olarak büyük olacaktır.
Duş kabinleri genellikle banyolarımızın bir köşesinde bulunurlar. Hem banyoların daha derli toplu kalması hem de kabinlerin kolay kurulabilmesi için tercih edilen bu yöntem her ne kadar pratik olsa da estetik sonuçları her zaman iyi olmayabiliyor. Büyük bir banyonuz varsa, duş kabininizi banyonuzun ortalarında bir yerde konumlandırmayı düşünebilirsiniz.
Müstakil bir eviniz varsa ya da banyonuz çatı katında yer alıyorsa, bu fotoğrafta görülene benzer bir tavan penceresi banyonuza akıl almak bir güzellik katabilir. Böylece hem küvet keyfi yaparken doğal ışıkla kitabınızı okumanın tadına varabilir, hem de eşine pek az rastlanır bir banyo tasarımına sahip olmanın mutluluğuna erişebilirsiniz.
Banyomuzda ne türden bir lavabo, klozet veya duş kullanacağımız genellikle bellidir. Aslında pek çok seçeneğin olduğu bu alanda çoğumuz seçim yapma emeğinden tasarruf etmek adına en kolay seçeneklere yöneliriz. Bunlar da çoğu zaman herkesin evinde olan türden eşyalar seçmek şeklinde olur. Oysa ezberinizi bir parça bile bozarsanız, müthiş tasarımlar yapmanızın önünde hiçbir engel kalmaz. Bir de böyle düşünün.
Lavabolarda dairesel veya oval formlar yaygın olarak kullanılıyor. Peki ya köşeli lavabolara ne dersiniz? Son yıllarda giderek daha fazla görmeye başladığımız köşeli lavabo çeşitleri banyonuza çok hoş ve farklı bir hava katabilir.
Mermerin doğal taş çeşitleri arasındaki özel yerini ve iç mekânlarda harika etkiler yaratabildiğini zaman zaman yazılarımızda işlemeye çalışıyoruz. Son yıllarda tekrar moda haline gelen mermer, oldukça ilginç tasarımlarda kullanılabiliyor. Bu banyoda mermer zeminler ve duvara bitişik boylu boyunca uzanan bir mermer bank sayesinde adeta bir hamama dönüştürülmüş. Banyonuzda kapsamlı bir değişikliğe hazırsanız bizce hiç fena bir fikir değil, ne dersiniz?
Banyonuz için kesenin ağzını açtıysanız ve her evde bulunmayan türden farklı bir şeyler denemek istiyorsanız, banyonuzun bir bölümünü gerçek anlamda eksiksiz bir hamama dönüştürebilirsiniz. Hatta evinizde birden fazla banyo varsa ve bunların büyüklükleri de yeterliyse tamamen müstakil bir hamam yapmanız bile mümkün.
Rustik dekorasyonlar genellikle oturma odaları ya da mutfaklarda karşımıza çıkıyor. Banyonuzda rustik bir tarzı benimseyerek farklı bir hava yakalamanız mümkün. Üstelik bunun için baştan aşağı bir değişikliğe gitmenize de gerek yok. Buradaki gibi birkaç küçük değişiklikle istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.
Banyonuz evinizin manzarası olan bir cephesine bakıyorsa, o küçücük banyo penceresini tamamen unutup kendinize gerçek boyutlarda bir pencere açabilirsiniz. Aynalı camlar ya da jaluzi gibi önlemlerle mahremiyet ihtiyacını da kolayca karşılamanız mümkün. Sonucunda ise manzarayı seyrederken küvette dinlenme lüksüne kavuşabilirsiniz.