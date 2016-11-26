Daha güzel bir banyo için yapabileceğiniz 9 şey

Kaçımız kendimiz için taze çiçekler satın alıyoruz ya da topluyoruz? Hiç şüphesiz pek azımızın böyle bir alışkanlığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki ama neden? Çiçekler yalnızca öğretmenler günü için değil. Taze çiçekler evinizin her odasına çok güzel bir hava katabilir. Banyonuzda ise çok daha dikkat çekici olacağı için yaratacağı etki de buna paralel olarak büyük olacaktır.