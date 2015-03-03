Mavinin 8 tonu

Bütün renkler güzeldir elbette; ama hangi renk huzuru, sakinliği, mutluluğu, dinginliği temsil eder diye sorsak, çoğumuzun vereceği cevap da aynı olacaktır: Mavi, elbette. Ve tabii aslında hayatımızın içindeki her renk; giysilerimizde, mobilyalarımızda, duvarlarımızda, eşyalarımızda kullandığımız bütün renkler de doğadan gelir. Ama doğanın en huzur verici ve en olmazsa olmaz iki öğesinin rengidir mavi: Gökyüzünün ve suyun. Bu yüzden de okyanusların uçsuz bucaklığı gibi derin, fırtınadaki denizlerin dalgaları kadar vahşi ve gökyüzünün o bütün canlıları kapsayan ve kanatlarının altında barındıran sakinliği kadar huzurlu olabilir mavi. Yüzyıllardan bu yana sanat eserlerinde ve dekorasyonda kullanılan mavi, bugünün modern dünyasını da en iyi yansıtan dekorasyon tercihlerinden biri. Her farklı tonuyla ayrı bir tat yakalayabilen bu karakterli rengin iç mimari tercihlerinde nasıl kullanılabileceğini irdeleyelim dedik. İşte mavinin ana renk olarak kullanıldığı birbirinden güzel ve farklı 8 tasarım örneği.
İlk örneğimiz Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan bu sade ve modern yatak odası. Simetrinin bir dizayn modeli olarak tercih edildiği bu odada renkler ve renk tonları özenle seçilip uygulanmış. Mavinin olabildiğince yumuşak ama bir o kadar baskın bir renk olduğunun kanıtı olan bu yaşam alanında odaya hakim olan renk mavi olsa da aslında eşyaların yarısından çoğunun yumuşak ve açık renklerde olduğunu görebilirsiniz. Ancak odaya karakterini veren en önemli renk yatak örtüsünün ve duvardaki resmin o canlı tonu.
Sanatın, mimarinin ve lüksün birleştiği bu oturma odasına damgasını vuran temel öğeyse koyu mavinin asaleti. Duvardaki mavi çiçekler, yemek masasının sandalyelerindeki koyu mavi ton, berjerdeki yastık detayı ve geniş ve gösterişli üçlü koltuğun asil tonu İnan Aydoğan Interiors tarafından tasarlanmış odanın cazibeli dokusunu oluşturuyor.
Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilmiş bu huzurlu ve modern mutfak penceresinden içeri süzülen güzelim deniz manzarasıyla taçlanmış. Hazır denizin mavisi tasarıma dahil olmuşken, hasır mutfak koltuklarının minderlerindeki renk detayıyla mavinin büyüleyici canlılığı da mutfağın modern dokusuna ince bir dokunuş niteliği kazanmış.
Evin suyla buluştuğu yaşam alanı olan banyodaki fayansların mavi renk seçilmesi banyonuza inanılmaz bir ferahlık ve temizlik hissi katacak. Örneğini resimde görebilirsiniz. Türkçede “su gibi” anlamına gelen “mai” sözcüğünden türemiş olan mavinin suyla ilişkisini tasarıma taşıyan bu banyo Aykuthall Architectural Interiors tarafından tasarlanmış.
Daedalus Furniture'un yaratıcı ürünlerinden biri olan bu tasarım saldalyede kullanılan ton mavinin en ağırbaşlı tonlarından biri ve renk kattığı ürüne ve ürünün içinde bulunduğu mekâna her zaman ciddiyet ve zarafet yayıyor.
Suyun ve gökyüzünün rengi diye her zaman da sakin ve dingin olmak zorunda değil tabii. Dediğimiz gibi, bazen denizlerin hırçın dalgaları kadar görkemli ve şık olabilir mavi. Origami Mobilya tarafından tasarlanan bu zengin, gösterişli ve klasik salonun dizaynında da mavinin bu vahşi özelliğinden faydalanılmış.
Yüzde yüz doğal boya ve Anadolu yünü kullanarak el dokuması kilimler tasarlayan Seçil Özelmas'ın atölyesinden çıkan bu kilim mavinin birden fazla tonunun kullanıldığı ve onun tarih boyunca süren macerasının yansıtıldığı bir ürün adeta.
Son olarak bu capcanlı neon mavisi renkli yatak örtüsü ve yastıklarla modern bir yatak odası tasarımının nasıl bir tasarım dehasına dönüşebileceğine bakalım. Mayer Mimarlık tarafından tasarlanan bu oda, mavinin tek bir dokunuşla bütün odayı değiştirebileceğinin en büyük kanıtı niteliğinde.