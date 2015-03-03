Mavinin 8 tonu

Bütün renkler güzeldir elbette; ama hangi renk huzuru, sakinliği, mutluluğu, dinginliği temsil eder diye sorsak, çoğumuzun vereceği cevap da aynı olacaktır: Mavi, elbette. Ve tabii aslında hayatımızın içindeki her renk; giysilerimizde, mobilyalarımızda, duvarlarımızda, eşyalarımızda kullandığımız bütün renkler de doğadan gelir. Ama doğanın en huzur verici ve en olmazsa olmaz iki öğesinin rengidir mavi: Gökyüzünün ve suyun. Bu yüzden de okyanusların uçsuz bucaklığı gibi derin, fırtınadaki denizlerin dalgaları kadar vahşi ve gökyüzünün o bütün canlıları kapsayan ve kanatlarının altında barındıran sakinliği kadar huzurlu olabilir mavi. Yüzyıllardan bu yana sanat eserlerinde ve dekorasyonda kullanılan mavi, bugünün modern dünyasını da en iyi yansıtan dekorasyon tercihlerinden biri. Her farklı tonuyla ayrı bir tat yakalayabilen bu karakterli rengin iç mimari tercihlerinde nasıl kullanılabileceğini irdeleyelim dedik. İşte mavinin ana renk olarak kullanıldığı birbirinden güzel ve farklı 8 tasarım örneği.