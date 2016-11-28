Küçük evleri toplu tutmak için 8 parlak fikir

Ev dekorasyonları içinde en meşakkatli ve uğraş isteyen dekorasyon küçük ev dekorasyonlarıdır. Küçük evlerde alanın dar olması ve standart ölçülerden farklı ölçülere sahip olması nedeniyle istenilen dekorasyon kolay bir şekilde yapılamaz. Bu durum teşhir etmek istediğiniz süs aksesuarlarının, küçük ev eşyalarının ve ayakkabı gibi kişisel eşyaların sürekli ortalıkta olmasına neden olduğu gibi evin dağınık bir görünüm kazanmasına da sebep olur. Küçük evleri düzenli ve toplu tutmak için yapılması gerekenlerin başında özel alanlar oluşturmak ve fonksiyonel mobilyalar kullanmak gelir. Yapacağınız özel alanlar dağınıklığa sebep veren eşya araç ve gereçleri muhafaza edeceğiniz alanlar olacaktır. Bu sayede eviniz toplu ve düzenli görünecektir. Homify küçük evler için parlak fikirler sayfasında yer alan ve her evde uygulanabilir olan parlak fikirleri evinize kolaylıkla uyarlayarak her zaman düzenli ve toplu bir eve sahip olabilir komşularınızın ve misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz.