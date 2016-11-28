Küçük evleri toplu tutmak için 8 parlak fikir

Ev dekorasyonları içinde en meşakkatli ve uğraş isteyen dekorasyon küçük ev dekorasyonlarıdır. Küçük evlerde alanın dar olması ve standart ölçülerden farklı ölçülere sahip olması nedeniyle istenilen dekorasyon kolay bir şekilde yapılamaz. Bu durum teşhir etmek istediğiniz süs aksesuarlarının, küçük ev eşyalarının ve ayakkabı gibi kişisel eşyaların sürekli ortalıkta olmasına neden olduğu gibi evin dağınık bir görünüm kazanmasına da sebep olur. Küçük evleri düzenli ve toplu tutmak için yapılması gerekenlerin başında özel alanlar oluşturmak ve fonksiyonel mobilyalar kullanmak gelir. Yapacağınız özel alanlar dağınıklığa sebep veren eşya araç ve gereçleri muhafaza edeceğiniz alanlar olacaktır. Bu sayede eviniz toplu ve düzenli görünecektir. Homify küçük evler için parlak fikirler sayfasında yer alan ve her evde uygulanabilir olan parlak fikirleri evinize kolaylıkla uyarlayarak her zaman düzenli ve toplu bir eve sahip olabilir komşularınızın ve misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz.
Eviniz küçük olduğu için fazla eşyalarınızı ve kullandığınız eşyaları depolayacak yeriniz yoksa çatı katını kullanmalısınız. Çatı katları her zaman size muhafaza alanı olarak hizmet verecek alanlardır. Çatı katını ihtiyacınıza göre bir giyim odası, bir yatak odası, depolama alanı olarak kullanabilir v evinizde fazladan yer açmış olursunuz.Örnek dekorasyonda bir giyim odası ve açık giyim deposu olarak dekore edilen çatı katı bu sayede küçük ev içinde bir odanın farklı amaçlar için kullanılmasını sağladığı gibi giyim odasının kişiye özel bir alanda olmasına da katkı sağlamış.
Evinizin ölçüleri standartların altında olsa dahi mükemmel bir yerleşim planı yaparak evinizin düzenli ve toplu olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek dekorasyonda oturma odası olarak kullanılan alan bir koltuk, bir orta masa ve bir fonksiyonel ahşap konsoldan meydana geliyor. Konsol hem oturma alanı hem depolama alanı hem de dekorasyona estetik özellik kazandıran bir unsur olarak oldukça işlevsel bir şekilde kullanılmış ve oturma odasının düzenli bir oturma odası olmasını sağlamış.
Küçük mutfaklarda çokça kullanılan bir fikir olan pratik kullanım sepetleri küçük evler için en ideal muhafaza ve depolama alanlarıdır. Bu sepetler örnek mutfakta olduğu gibi tezgah altına yerleştirilerek istenilen ve kullanım sıklığına göre sıralanmış olan araç ve gereçleri kolayca kullanmanızı sağlarken ortalıkta gezinmelerini de önleyerek size 24 saat düzenli bir mutfak oluşturur.
Salonlarda yer alan merdivenleri şık bir dekorasyon ve tasarım ile hem muhafaza alanları hem teşhir alanları hem de üst kat ulaşım araçları olarak kullanabilirsiniz. Örnek merdiven tasarımı hem süs aksesuarlarını sergilediğiniz alan olmuş hem de bu aksesuarların sürekli ortalıkta gezinmesini önleyen bir muhafaza alanı olarak küçük evin hem estetik hem de şık görünmesini sağlamış.
Yatak odası veya makyaj odası gibi alanlarda bayanların süs aksesuarlarının ortalıkta dağınık bir şekilde düzensiz durmasını önlemek adına kapaklı aynaları kullanabilirsiniz. Niş alanlar içine özel aksesuar muhafaza alanları yaparak üzerini kayar kapak aynalar ile kapatabilirsiniz. Bu durum süs aksesuarlarınızı ve takılarınızı korurken evinizin yatak odanızın düzenli ve toplu olmasına katkı sağlayacaktır.
Merdiven altları her amaç için kullanabileceğimiz boş alanlar olduğu için mobil portmantolara ev sahipliği yapması içinde kullanabiliriz. Örnek tasarımda olduğu gibi ayakkabılık ve portmanto olarak merdiven altlarını kullanmanız evinizde fazladan bir portmanto barındırmanızı önleyecek ve evinizin daha fazla daralmasına da mani olacaktır.
Bazalaı yataklar tercih edilmesi evinizde daha fazla muhafaza alanına sahip olmanızı sağlar. Bu yatak türleri evinizde ortalıkta duran fazla eşyaları depolamanızı sağlayarak evinizin daha dar ve daha dağınık görünmesini önler. Bu nedenle küçük evlerde bazalı yataklar kullanılması en ideal çözüm fikirlerinden biridir.
Yatak odalarında kullanılan dolaplar ihtiyaç oranına göre büyütülebilir ve resimdeki gibi duvar boyu yapılabilir. Bu sayede evinizde göze batmayan, kötü görünmeyen ve ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bir depolama alanına sahip olmuş olursunuz. evinizde bulunan fazla eşyaları bu dolaplar içinde muhafaza edebileceğiniz gibi yatak odanızın daha şık ve uyumlu renklerde dekore edilmesini de sağlar.