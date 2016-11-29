Sade ve ve göze hoş gelen bir ev

Evinizin her zaman basit bir formda olmasını ve aynı zamanda çok şık ve göze hoş gelen bir ev olmasını istiyorsanız homify sizi bu gün basit ve küçük tasarımcı dokunuşları ile muhteşem bir görselliğe kavuşmuş bir eve götürüyor. Evin özel noktaları tasarımcılar tarafından özenle düşünülmüş ve rustik, büyüleyici bir o kadar da etkileyici bir ev olması sağlanmış. Geometrik desenler fonksiyonel alanlar, estetik yollar ve tasarımcı hayal gücü birleşerek ortaya inanılmaz güzellikte bir ev çıkarılmış. Buenos Aires'te bulunan bu ev mimarlar Andrea Mei ve William Clarey tarafından hayata geçirilen bir projeye dayanıyor. Küp hacimler, temiz ve duru dokular, ahşap ve alüminyum birleşimleri, farklı yüksekliklerin ve derinliklerin bir arada uyumlu bir kontrast içinde kullanılması sahip olmayı hayal ettiğiniz bir evi ortaya çıkarmış.
Evin sokakla iletişim halinde olan pencereleri ve giriş alanı yansıtıcı özellikleri olan ahşap, alüminyum ve cam malzemeleri kullanılarak yapılmış. Bu sayede bu alanların daha şık görünmesi sağlanarak dış cephenin farklı bir tasarıma sahip olması sağlanmış. Ana giriş alanı parlak bir ahşap türü ile kaplanmış ve vernik kullanılarak estetik bir parlaklık kazandırılmış. Bahçenin yemyeşil olması bu parlaklığı destekleyen bir unsur olarak kullanılmış ve sonuç olarak inanılmaz bir güzelliğe sahip dış cephe tasarımı yapılmış.
Evin arka cephesi geometrik tasarımların ve desenlerin bolca kullanıldığı, toprak renklerinin tercih edilerek arka bahçe ile uyumlu bir teras oluşturulduğu bir alan. Evin üst katında yer alan yatak odaları ile geniş yollarının ortak kesişme alanı olan teras aynı zamanda güneşlenme alanı olarak da kullanılabilir özellikte ve genişlikte düşünülmüş.Alt ters ise barbekü alanı olarak düşünülmüş, yeşil bahçe ile birleştirilerek muhteşem bir alan ortaya çıkarılmış.
evin yaşam alanlarında açı bir tasarım tercih edilmiş. Beyaz renk ve tonları tercih edilerek havadar ferah bir iç mekan ortaya çıkarılmış. Alüminyum kakmalar taş şömine ve rustik mobilyalar iç mekanın estetik ve basit bir forma sahip olmasını sağlamış. Üst tarafa açılmış olan geniş pencereler modern bir iç mekan ile birlikte gün ışığından daha fazla yararlanabilen bir sosyal yaşam alanı ortaya çıkarmış.
Evin salonu geniş cam yüzeylere sahip pencereler ile dekore edilerek salonun ışıl ışıl bir salon olması sağlanmış. Ayrıca yarı saydam beyaz tonlar iç mekanın ferah bir görünüm kazanmasını sağlayarak gün ışığının salon içerisinde insana ilham veren bir dekorasyon oluşmasına katkı sağlamış. Kullanılan koyu renkli ahşap mobilyalar bu ferahlığın artmasına katkı verirken estetik açıdan da uyumlu bir salona imza atılmış.
Tasarımcı mimarlar evin iç mekanlarının estetik olduğu kadar sanatsal ögelerle de donatılmasını düşünerek evin farklı noktalarına açık tonlara sahip resimdeki gibi tablolar yerleştirmişler. Bu sayede açık beyaz duvarlar farklı açık tonlarla birleşerek evin hem sanatsal bir ev olmasını sağlamış hem de duvarların sade rengini biraz renklendirerek insana huzur veren bir konsepte sahip olmasını sağlamış.
Tasarımcılar evin her alanında olduğu gibi banyosunda da fonksiyonel tasarım imza atarak niş alan oluşturmuş ve banyo aksesuarlarının, şampuanların ortalıkta dağınıklık oluşturmasını veya özel bir depolama alanı içeren mobilya ile banyonun daralmasına sebep olmalarını engelleyerek çok şık ve geniş bir banyo oluşmasını sağlamış.