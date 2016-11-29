Sade ve ve göze hoş gelen bir ev

Evinizin her zaman basit bir formda olmasını ve aynı zamanda çok şık ve göze hoş gelen bir ev olmasını istiyorsanız homify sizi bu gün basit ve küçük tasarımcı dokunuşları ile muhteşem bir görselliğe kavuşmuş bir eve götürüyor. Evin özel noktaları tasarımcılar tarafından özenle düşünülmüş ve rustik, büyüleyici bir o kadar da etkileyici bir ev olması sağlanmış. Geometrik desenler fonksiyonel alanlar, estetik yollar ve tasarımcı hayal gücü birleşerek ortaya inanılmaz güzellikte bir ev çıkarılmış. Buenos Aires'te bulunan bu ev mimarlar Andrea Mei ve William Clarey tarafından hayata geçirilen bir projeye dayanıyor. Küp hacimler, temiz ve duru dokular, ahşap ve alüminyum birleşimleri, farklı yüksekliklerin ve derinliklerin bir arada uyumlu bir kontrast içinde kullanılması sahip olmayı hayal ettiğiniz bir evi ortaya çıkarmış.