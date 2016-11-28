Giriş holü için 12 eşsiz fikir

Antre olarak da bilinen giriş holü, ev dekorasyonu sırasında öne çıkan alanlardan biri olmasa da aslında evin ilk göze çarpan ve dekorasyon hakkında ilk izlenimi veren alanlarıdır. Evin dekorasyon stili ve renk dengesi hakkında ilk fikri veren yer olduğu için tasarımına önem verilmesi gereken bir alandır. Giriş holü dekorasyonu evin diğer odalarının tasarımları arasında bir köprü özelliği taşıyabileceği gibi tamamen farklı özellikte de planlanabilir. Evinizin sizi ve misafirlerinizi son derece davetkar bir şekilde karşılamasını istiyorsanız bu yazımıza kulak verin. Ev dekorasyonunuzda bir şeylerin eksik kaldığını hissediyorsanız belki de girişe yeterince önem vermemişsinizdir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 12 muhteşem giriş holü eşliğinde örnek alabileceğiniz fikirler vereceğiz.

Giriş holü kadar ana giriş'in de önemli olduğunu düşünüyorsanız “Evinizin girişi için kopya çekebileceğiniz 15 fikir” başlıklı yazımızda bahçe ve ana girişler için ilham verici fikirler bulabilirsiniz.