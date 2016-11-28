Giriş holü için 12 eşsiz fikir

Antre olarak da bilinen giriş holü, ev dekorasyonu sırasında öne çıkan alanlardan biri olmasa da aslında evin ilk göze çarpan ve dekorasyon hakkında ilk izlenimi veren alanlarıdır. Evin dekorasyon stili ve renk dengesi hakkında ilk fikri veren yer olduğu için tasarımına önem verilmesi gereken bir alandır. Giriş holü dekorasyonu evin diğer odalarının tasarımları arasında bir köprü özelliği taşıyabileceği gibi tamamen farklı özellikte de planlanabilir. Evinizin sizi ve misafirlerinizi son derece davetkar bir şekilde karşılamasını istiyorsanız bu yazımıza kulak verin. Ev dekorasyonunuzda bir şeylerin eksik kaldığını hissediyorsanız belki de girişe yeterince önem vermemişsinizdir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 12 muhteşem giriş holü eşliğinde örnek alabileceğiniz fikirler vereceğiz.
Giriş holü kadar ana giriş'in de önemli olduğunu düşünüyorsanız “Evinizin girişi için kopya çekebileceğiniz 15 fikir” başlıklı yazımızda bahçe ve ana girişler için ilham verici fikirler bulabilirsiniz.
Antre mobilyası denince ilk akla gelen model tabii ki dresuarlardır. Giriş dekorasyonunda harikalar yaratan dresuarların onlarca farklı stil, renk ve modelini bulabilirsiniz. Basit yapılı ve sade renklerde olanları modern ve minimal tasarımlarda kullanabilir, işlemeli, oymalı ve taşlı olan daha ihtişamlı modelleri klasik stillerde değerlendirebilirsiniz. Antrede kullanabileceğiniz dresuar ve berjer gibi mobilyalara daha fazla örnek bulmak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Antrenizi stilinize uygun mobilya ve aksesuarlarla dekore edebileceğiniz gibi tamamen boş bırakarak bu örnekteki gibi ferah bir alan da sağlayabilirsiniz. İçeri girenlere aydınlık bir görüntü sunacak bu tip antreler ev hakkında sıcak fikirler oluşmasını sağlayacaktır.
Retro dizaynın canlı ve renkli özelliklerini seviyorsanız giriş holünüzde kareli yer döşemeleri seçerek muhteşem kombinasyonlara zemin hazırlayabilirsiniz. Canlı renklerde mobilya ve aksesuarlarla harika bir uyum yakalayan bu zemin döşemesini diğer odalarınızda değerlendirme şansınız da var.
Beyaz bir fona sahip olan dekorasyonlarda canlı ve doygun renklerle sağlanan kontrast muhteşem sonuçlar veriyor. Siz de antre dekorasyonunuzda bu örnekteki gibi bir renk dengesi oluşturabilirsiniz. Canlı renklere sahip mobilya ve aksesuarlarla böyle bir denge kurmak mümkün. Bu tasarımda göze çarpan öge ise merdiven korkulukları olmuş.
Hemen her dekorasyon mağazasında bulabileceğiniz farklı aksesuarlar giriş holü dekoru için hoş fikirler verebilir. Dekorasyon temanıza uygun olarak seçeceğiniz aksesuarlarla harika kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.
Evin giriş holünü, ayakkabı ve kaban gibi çıkmadan önce giyeceğimiz kıyafetler için de özelleştirebiliriz. Stilinize uygun bir vestiyer ve ayakkabı giyerken oturmak için kullanacağınız şık bir puf ya da bank ile antrenizi dekore edebilirsiniz. Kendin yap projelerine göz atarsanız bank ve tabureler için onlarca yaratıcı çözüm bulabilirsiniz.
Giriş dekorasyonunda mobilya ve aksesuarlar kadar renk dengesi ve ışıklandırma da önemlidir. Nötr renkler ve fazla parlak olmayan ışıklarla hazırlanan yumuşak bir atmosfer dekorasyonu daha kullanışlı ve şık hale getirebilir.
Eğer giriş holünüz oturma odası mutfak gibi alanlarla açık ise o zaman paravan işlevi de gören raf ve kitaplık türü mobilyalardan faydalanabilirsiniz. Hem aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz hem de açık alanları birbirinden şık bir çözümle ayıran bu mobilyaları mutlaka inceleyin.
Tablo ve heykel gibi sanat ürünleri yalnızca antre ve hol dekorasyonlarında değil bütün mekanlarda eşsiz bir güzellik sağlıyorlar. Eğer siz de antre ve holünüzün bir müze gibi görünmesini istiyorsanız dekorasyonunuzda yalnızca sanat ürünlerine ağırlık verebilirsiniz.
Bu dekorasyonda merdiven altının yaratıcı bir tasarımla kapatıldığını görebilirsiniz. Son derece şık bir görüntüye sahip olan bu çözüm mekanı daha güzel göstermiş olabilir ama daha işlevsel çözümler olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.
Modern ve minimal tasarımın kusursuz görüntüsü bir dağ evi için pek de uygun olmayabilir. Eğer siz de rustik ve kırsal gibi stillerden etkilenmiş bir dağ evine sahipseniz girişte daha farklı çözümler kullanmanız gerekebilir. Örneğin ham ağaçtan üretilen mobilyalara öncelik verebilirsiniz.
Evin bütün alanlarını güzelleştirme özelliğine sahip olan canlı bitkileri giriş holünde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bu tasarımdaki gibi bir kombinasyon yapma şansınız varsa hiç kaçırmayın.