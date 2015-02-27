Bodrum ve Çeşme'den 4 şahane havuzlu villa

Ülkenin bazı bölgelerinde kış hâlen etkili olsa da Şubat'ın bitmesiyle birlikte kış aylarını resmi olarak geride bırakmış olacağız. Yaklaşan baharla birlikte hem havalar, hem doğa, hem de muhtemelen bizlerin morali biraz olsun düzelecek. Bugün, uzun süren kış mevsiminden bunalıp sıkılanlar için iç açıcı bir konuda yazmaya karar verdik. Elbette kimileri şehir yaşamını sever, kimilerinin hayallerini dağlarda yahut göl kenarında bir ev süsler. Ama herhalde hepimiz, hayatımızın bir noktasında, Türkiye'nin rüya gibi kıyı şeridinde havuzlu bir villaya sahip olup, yılın en azından birkaç haftasını orada geçirme hayalini kurmuşuzdur. İşte bu hayali kuranlar ya da artık gerçekleştirmek isteyenler için Türkiye sahillerinin iki incisi olan Bodrum ve Çeşme'den sizler için seçtiğimiz 4 mükemmel havuzlu villa.