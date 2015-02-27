Bodrum ve Çeşme'den 4 şahane havuzlu villa

Ülkenin bazı bölgelerinde kış hâlen etkili olsa da Şubat'ın bitmesiyle birlikte kış aylarını resmi olarak geride bırakmış olacağız. Yaklaşan baharla birlikte hem havalar, hem doğa, hem de muhtemelen bizlerin morali biraz olsun düzelecek. Bugün, uzun süren kış mevsiminden bunalıp sıkılanlar için iç açıcı bir konuda yazmaya karar verdik. Elbette kimileri şehir yaşamını sever, kimilerinin hayallerini dağlarda yahut göl kenarında bir ev süsler. Ama herhalde hepimiz, hayatımızın bir noktasında, Türkiye'nin rüya gibi kıyı şeridinde havuzlu bir villaya sahip olup, yılın en azından birkaç haftasını orada geçirme hayalini kurmuşuzdur. İşte bu hayali kuranlar ya da artık gerçekleştirmek isteyenler için Türkiye sahillerinin iki incisi olan Bodrum ve Çeşme'den sizler için seçtiğimiz 4 mükemmel havuzlu villa.
Turumuza Türkiye'nin belki de en popüler ve en çok arzulanan tatil beldelerinden biri olan Bodrum'daki şahane bir villayla başlayalım. Daha önce ’Doğu'nun modern şıklığı’ başlığıyla homify 360° serisinde de ayrıntılı olarak incelediğimiz bu ev, yalnızca bir konağı andıran dış görünüşüyle değil, rıhtımı andıran geniş kenar alanı ve büyüklüğüyle insanın hayallerini süsleyen şahane havuzuyla da dikkat çekiyor. İç mekân tasarımı Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından gerçekleştirilen villa, doğal ışığı içeriye davet eden geniş pencereleri, uyumlu malzeme kullanımı ve iklime uygun olarak iç mekânla dışarısı arasındaki akışkanlığın had safhada olduğu mimarisiyle de öne çıkan bir yapı.
Türkiye'nin en popüler kıyı beldesi Bodrum ise, son yıllarda onun tahtını sallayan ve yalnızca Türkiye'de değil dünyada da adını duyuran ikinci merkez Çeşme'dir herhalde. Çeşme'nin Mamurbaba olarak bilinen kısmındaki bu havuzlu villa, hem sadeliği ve etrafındaki doğal çevreye sağladığı uyumla, hem de keskin hatlı modern mimarisiyle dikkat çekiyor. İzmir merkezli Unlimited Design'ın bir projesi olan Mamurbaba Summer House, sonsuzluk etkisi veren özel havuzu, 20. yüzyıl ortası modernizmine yeni bir boyut getiren mimari çizgisi ve malzeme kullanımı, yatay ve doğayla neredeyse iç içe olan duruşu ve tabii ki havuzu da içine alan dış mekân tasarımı ve peyzaj düzenlemesi ile insanı hayran bırakan bir villa profili çiziyor.
Tekrar Bodrum'dayız, bu kez bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Türkan Şoray'ın oynadığı o meşhur filmi anımasatan bu villa, kesme taşla betonun uyumlu biçimde bir araya getirildiği ve Bodrum'a özgü geleneksel mimarinin modern bir dille yeniden yorumlandığı bir villa olarak dikkat çekiyor. Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde 350 metrekarelik bir alana yayılan ve Teget Mimarlık tarafından projesi gerçekleştirilen villanın iç mekân tasarımını ise Hande Köksal Interiors adlı firma gerçekleştirmiş. İklime uygun olarak alt kat dış cephesi neredeyse tamamen pencereden oluşan villa, dışarıdan görünen sütunlarıyla klasik Bodrum evine neo-klasik bir yorum getiriyor. Havuzun evin önünde değil de yan tarafında yer alması ise manzarayı her iki yerden de görebilmek adına iyi bir karar olmuş.
Bodrum-Çeşme rekabeti üzerine kurmak istemediğim halde, biraz ona dönüşen bu küçük havuzlu villa turunda yeniden kuzeye çıkıp, Çeşme'de adeta tropikal iklime sahip bir ülkedeki evleri hatırlatan bu villayla devam edelim. Tasarımı İzmir merkezli bir şirket olan Mimkare İç Mimarlık'a ait olan bu villa, kof bir görkemle değil, ölçülü bir sadelik ve işlevselliğin yanısıra, hoş çevre düzenlemesiyle de insanı etkiliyor. Bir palmiye ağacının adeta bir bekçi gibi tepesinde dikildiği havuz, iki yanındaki yeşil çim alanlarla, yalnızca bir serinleme alanı değil göze de hitap eden bir unsur haline gelirken, evin kendisi de bitimsiz bir dinginlik ve huzur atmosferi vaât ediyor.