Ormanın içinde huzur verici bir dinginlik

Bugün konuk olacağımız evin en önemli özelliği pek tabii ki çevredeki el değmemiş doğa ile muhteşem bir uyum içindeki rustik yapısı. Kırsal bölgelerde yer alan evlerin şehirde yer alan evlerden daha farklı bir mimari ve tasarım anlayışına sahip olması gerekir çünkü kırsal bölgelerde doğa koşulları daha çetin ve serttir ve estetik açıdan da çevredeki manzarayı bozmayan ve ona uyum sağlayan bir görünüm yaratılması gerekir. Thoma Holz GmbH isimli Avusturyalı mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu özel ev de çevresiyle mükemmel bir ahenk içindeki, rustik ve çağdaşın bir araya geldiği bir tasarım olarak öne çıkıyor. Doğal ahşap malzeme kullanımında da oldukça şık ve son dönemin ekolojik ruhunu yansıtan bir örnek. Ahşap evlerin neden konvansiyonel evlere göre çok daha avantajlı ve ideal evler olduğuna Ev yaptırırken ahşap ev modelleri tercih etmek için 10 neden isimli yazımızda değinmiştik. İşte az sonra yaşam alanlarını gezeceğimiz evde de tüm bu özellikler en şık haliyle bir araya geliyor.