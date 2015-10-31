Ormanın içinde huzur verici bir dinginlik

Bugün konuk olacağımız evin en önemli özelliği pek tabii ki çevredeki el değmemiş doğa ile muhteşem bir uyum içindeki rustik yapısı. Kırsal bölgelerde yer alan evlerin şehirde yer alan evlerden daha farklı bir mimari ve tasarım anlayışına sahip olması gerekir çünkü kırsal bölgelerde doğa koşulları daha çetin ve serttir ve estetik açıdan da çevredeki manzarayı bozmayan ve ona uyum sağlayan bir görünüm yaratılması gerekir. Thoma Holz GmbH isimli Avusturyalı mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu özel ev de çevresiyle mükemmel bir ahenk içindeki, rustik ve çağdaşın bir araya geldiği bir tasarım olarak öne çıkıyor. Doğal ahşap malzeme kullanımında da oldukça şık ve son dönemin ekolojik ruhunu yansıtan bir örnek. Ahşap evlerin neden konvansiyonel evlere göre çok daha avantajlı ve ideal evler olduğuna Ev yaptırırken ahşap ev modelleri tercih etmek için 10 neden isimli yazımızda değinmiştik. İşte az sonra yaşam alanlarını gezeceğimiz evde de tüm bu özellikler en şık haliyle bir araya geliyor.
Evin dış cephesi, ahşap dokusu ve geleneksel üçgen çatısıyla çocukken hayallerimizdeki evi resmederken çizdiğimiz hayal evlerimizi anımsatıyor. Evin inşasında kullanılan ahşap malzemeye dikkatli baktığımızda zemin katın duvarlarının kerestelerin dikey kullanılmasıyla, ikinci katın duvarlarının kerestelerinin ise yatak kullanılması alışılmışın dışında ve hareketli bir doku yaratıyor. Evin etrafında oluşturulan otantik görünüm ise evi çevresindeki el değmemiş doğal atmosferin bir parçası haline getiriyor.
Evi çevreleyen doğal ortam insanı eşsiz bir güzelliğin ortasına çekiyor. Kırsal yerlerde inşa edilen evlerin mutlaka çevredeki doğal ortamla uyum içinde olması gerekir çünkü bu kadar doğal bir atmosferin içinde doğal olmayan bir yapı yapıldığında bu, çevreye hem ekolojik olarak hem de estetik açıdan zarar veriliyor. Bu örnekte ise doğal ortamın gerçek anlamda bir parçası olacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş bir ev görüyoruz.
İçeride ise yine naturel bir etkiyle minimal bir dekorasyon anlayışı kol kola girmiş. Duvarlarda da, tavanda da, zeminde de doğal ahşap kaplama kullanılarak evin iç mekanlarıyla dış cephesinin uyum içinde olması sağlanmış. Özellikle müstakil evlerde evin içiyle dışı arasındaki uyumsuzluk bir hayli göze batan ve genel estetiği olumsuz etkileyen unsurlardan biridir. Bu örnekte ise bunun tam tersini görüyoruz.
Rustik demek eski ve bakımsız demek değildir; rustik tarzlı yapılarda da oldukça çağdaş tasarım anlayışlarıyla şık ve modern dekorasyonlar yaratılabilir. Bu evde de İskandinav tarzı bir dekorasyon anlayışı benimsenerek minimalist ve huzurlu bir atmosfer yaratılmış. Oturma odasının ortasında yer alan bu şömine ve depolama ünitesi sıra dışı tasarımı, bembeyaz zarafeti, katmanlı yapısı ve modern şömine dizaynıyla dikkat çeken göz alıcı bir dekorasyonun ana karakterini belirliyor.
Temiz hava, çevreye zarar vermeyen malzemelerden yapılan doğa dostu bir ev, modern bir görünüm ve muhteşem bir doğal manzara… İnsan başka neye ihtiyaç duyabilir ki? Eğimli arazinin en yüksek kısmına yapılmış olan evin girişinde yer alan bahçe de geri kalan alanlar gibi büyüleyici, dingin ve huzur dolu bir atmosfere sahip. Özellikle şehir hayatının telaşından sıkılanların hayallerini süsleyen muhteşem bir ev değil mi?