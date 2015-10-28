Emsalsiz yatak odaları takımları

Bireysel yaşam alanlarını dekore ederken, ister klasik stil, ister modern stil dizayn edin; karakteristiği belirleyen kullanıcı birey olacaktır. Özellikle tekil yaşam alanlarını dekore ederken kişisel zevkler ve ilgi alanları, mobilya takımlarının hangi stil olacağından, duvar ve yer döşemesi zeminine kadar belirleyebilir. Eskisi kadar kalabalık ailelerin oturmadığı evlerde, artık kişilere özel alanların sayısı ve alanı artmakta. Özellikle yatak odası dekorasyonu, bireyleri salonda geçirdiği vakitten daha fazla etkiliyor. Gençlerin yetişkinlere nazaran daha çok yatak odasında zaman geçirmeye başladığını söyleyebiliriz. Şu halde bir salon dekorasyonu kadar, yatak odası dizaynı da ilgi çekmekte ve tüm günü etkilemekte. Bir yatak odası tasarımı için öncelikli esaslardan biri de uyku kalitesinin mümkün olabilir en iyi atmosfer ile sağlanması. Özellikle renklerin, dokuların ve ışık kullanımının bu konuda etkili olabileceğini söylemeliyiz. Aynı şekilde yatak karyolası tercihinin, formu ve konforu açısından etkili olacağını hatırlatalım. Dilerseniz sizler için derlediğimiz yatak odası takımları ile ilgili örnekleri görselleri ile birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Hem şıklık katan unsurlarla dizayn edilen, hem de zihni rahatlatan bir renk yeşilin tercih edildiği yatak odası tasarımı göze hitap ediyor. Renk olarak yeşil, ferahlatan ve zihni dinlendiren bir etki yaratır. Dolayısıyla yatak odası takımı için ideal bir renk tercihi olabilir. Özellikle yeşil renk severlerin ilgisini çekebilecek bir yatak odası modeli olacağını düşünüyoruz. Şıklık ve elegan bir hava katan aydınlatma aksesuarları ile gümüş renkli dokular oldukça caizp detaylardan. Renklerin cazibesinden faydalanmak isteyenlere parlak fikirler veren yatak odası tasarımı, Brezilya'da bulunan BRUNETE FRACCAROLİ ARQUİTETURA E INTERİORES imzası taşıyor.
Modern stil dizayn edilmiş yatak odası takımı kontrast yaratan renklerle göz alıcı bir şekilde tasarlanmış. Yatak başının bulunduğu kısım beyaz renk duvar kaplaması tercih edilirken, dekoratif raf modelleri ile duvar dekoru oluşturulmuş. İstenildiği takdirde duvar dekoru olarak göze hitap eden, kullanacağınız stil ile uyumlu ya da çarpıcı ithal duvar kağıtları ile mekanda farklı etkiler katabilirsiniz. Derinlik katan dekoratif duvar kağıtlarından, zıtlık ya da uyum sağlayan renk ve desen tercihleri de değerlendirilebilir.
Açık renk tonlarındaki ahşap dokusu yatak odası dekorasyonuna sıcak bir hava katacaktır. Klasik stilin neredeyse vazgeçilmez unsurlarından biri olarak bilindiği gibi, modern çizgilerle de göz yormayan bir yatak odası dizayn edebilirsiniz. Ev dekorasyonu deyince ahşap materyalin vazgeçilmezliği, ihtiyaca ya da stile uygun her şekle girebileceği malum. Farklı renklerle uygulanacağı alana uygun kaplanabileceği gibi, doğal görünüm kazandıracak ahşabın kendi tonu da oldukça sıcak bir atmosfer yaratabilir. Ahşap yatak karyolasının yüksek bir kotta algılanan formu ayrıca ilgi çekiyor, modern çizgilerle yatak odası dekore etmek isteyenler için göz alıcı bir yatak odası modeli.
Modern stil bir yatak odası dizayn ederken yatak takımları kadar aksesuar uyumu da etkili olabilir. Farklı tarzları bir araya getirerek yakalanan çarpıcılıktan etkileniyor olabilirsiniz. Ya da yatak odası dekorasyonu ile ilgili genel bir uyum ve ahenkten faydalanmak isteyebilirsiniz. Genel olarak doğadan bir materyal olan ahşabın yatak odası dekorasyonunda değerlendirilmesi mekana sıcak bir hava katacaktır. Zebra desenlerini barındıran yastık kılıfı ve yapay post veya halılarla da fark yaratılabilir. Göze hitap eden şık yatak odası fikirleri için dekoratif duvar raflarını da değerlendirebilirsiniz.
Uyku alanını özelleştiren, daha dingin ve sakin bir atmosfer yaratan yatak odası tasarımı oldukça ilgi çekiyor. Hem işlevsel yönden, hem de estetik açıdan ruhunuza hitap edecek renk ve dokular içerebilir. Farklı kotlarda oluşan kademelerden yatak alanını özelleştirebilirsiniz. Kotun yarattığı kademe açıklığı ise fonksiyonel çekmecelerle dizayn edilebilir. Öte yandan ahşabın şekil alabilirliğinden ve doğal dokusundan faydalanarak ayrılan bölge pratik fikirlerle oturma alanı ve uyku alnına dönüştürülmüş. Özellikle yatak odasında film keyfi yapmak isteyenler için istenilen karanlık ortamı sağlayan ve diğer objelerle gözü yormayan kutu gibi alanda izlemek fark yaratabilir. Projektör kullanarak film keyfine değer katmak isteyenler için alternatif bir modern yatak odası modeli olacağını düşünüyoruz.
Sıcak bir atmosfer oluşturmak isteyenler için ahşabın dokusu ve doğal kahverengi tonları oldukça gözü okşuyor. Hem klasik stil detayları uygulayabilir, hem de modern çizgiyi bir arada yakalayabilirsiniz. Asma tavan ışıklandırmasından, büyük ve gösterişli abajurlara kadar özenle sağlanan ışıklandırma mekanın havasını bir anda değiştiriyor. Konfor sunan iki kişilik koltuk yatak karyolası bitiminde konumlanırken, nevresim ve yatak örtüleri ile benzer renklerde tercih edilerek gözü yormayan bir görünüm kazandırılmış. Hem konfor hem estetiğin yakalandığı yatak odası takımında, yatak başlığı ile diğer mobilya ürünlerindeki detaylar benzerlik gösteriyor, uyum ve ahenk yakalanıyor.
Göz yormayan renk ve çizgi akışı ile minimal yaklaşım, günümüzde artık sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Hem modern çizgileri barındıran, hem de minimal öğelerle yatak odasını dizayn edebilirsiniz. Yatak başlığı yatak karyolası ile uyumlu ve sade çizgilerle dizayn edilmiş. Yatak karyolası ve yatak başlığının bulunduğu duvar ara renklere boyanırken, duvar dekoru için kullanılan büyük dikdörtgen tablo ön plana çıkarılmış. Asma tavan detayları ve sarkan lambalarla minimal çizgide ışıklandırma detayları düşünülmüş.
Şık bir yatak odası tasarımı için her zaman çok fazla doku ve renkten faydalanmaya gerek kalmaz. Özellikle küçük yatak odalarının vazgeçilmezi ayna unsuru, hem işlevsel hem de estetik çözümler sunuyor. Ayrıca küçük ve dar alanlarda gömme dolap pratik bir fikir olacaktır. Aynalı gardırop ve giysi dolabı ise mekanda bambaşka bir atmosfer yaratacaktır. Birçok giysi ve ayakkabılarınızı muhafaza ederken, görüntü kalabalığını kaldırmak, mekanda daha geniş bir alan algısı yaratmak ayna unsuru ile mümkün.
Uyumun ve ahengin birbirine yakın renklerle sağlandığı rustik stil bir yatak odası. Doğal materyallerin kullanıldığı yatak odası tasarımında, tuğla duvar genel olarak klasik kırmızı rengi ile anılır. Yine doğal bir malzeme olan ahşap duvar kaplaması, doğal ahşap rengi kahverengi yerine yatak odası dekorasyonu ile uyumlu açık renklerde boyanmış. Yatak nevresimleri ve mobilya ürünlerinde dahi benzer uyumu yakalayabileceğiniz gibi, küçük bir yatak odasının olduğundan daha geniş bir görünüm kazanmasına ayrıcalıklı bir örnek sayabiliriz.
Naif renklere bürünen bir yatak odası tasarımı uyku alanı için oldukça dingin bir atmosfer yaratır. Yatak başlığı modeli ve formu ile göz alıcı detaylar içeriyor. Kuşların ve kafeslerin tema olarak kullanıldığı detaylar, hem yatak başlığında, hem de aksesuarlarda değerlendirilmiş. Yumuşak dokularla renkleri bir araya getirmek nefis bir uyku çekmek için parlak fikirlerden biri olarak değerlendirilebilir. Country stil yatak odası modelleri ile ilgilenenler için nadide bir yatak takımı örneği oluşturacağını düşünüyoruz.
Ayrıca ’Göz alıcı yatak odası takımları’ yazımızı da okuyabilirsiniz.