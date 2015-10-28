Emsalsiz yatak odaları takımları

Bireysel yaşam alanlarını dekore ederken, ister klasik stil, ister modern stil dizayn edin; karakteristiği belirleyen kullanıcı birey olacaktır. Özellikle tekil yaşam alanlarını dekore ederken kişisel zevkler ve ilgi alanları, mobilya takımlarının hangi stil olacağından, duvar ve yer döşemesi zeminine kadar belirleyebilir. Eskisi kadar kalabalık ailelerin oturmadığı evlerde, artık kişilere özel alanların sayısı ve alanı artmakta. Özellikle yatak odası dekorasyonu, bireyleri salonda geçirdiği vakitten daha fazla etkiliyor. Gençlerin yetişkinlere nazaran daha çok yatak odasında zaman geçirmeye başladığını söyleyebiliriz. Şu halde bir salon dekorasyonu kadar, yatak odası dizaynı da ilgi çekmekte ve tüm günü etkilemekte. Bir yatak odası tasarımı için öncelikli esaslardan biri de uyku kalitesinin mümkün olabilir en iyi atmosfer ile sağlanması. Özellikle renklerin, dokuların ve ışık kullanımının bu konuda etkili olabileceğini söylemeliyiz. Aynı şekilde yatak karyolası tercihinin, formu ve konforu açısından etkili olacağını hatırlatalım. Dilerseniz sizler için derlediğimiz yatak odası takımları ile ilgili örnekleri görselleri ile birlikte incelemeye başlayabiliriz.