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Estetik dokunuşlarla Türkiye'den bir daire

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ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
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Bazı evler vardır ki, genelde son derece huzurlu, minimal ve dingin bir görünüme sahip olsalar da sıradanlıktan son derece uzak ve alışılmışın dışında yaşam alanlarına sahip olmayı başarırlar. Uçuk kaçık ya da fazlasıyla gösterişli mobilyalar kullanmadan sıradışı tasarımlar yaratmak aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. İşin sırrı pek tabii ki ayrıntılarda gizli. Örneğin son derece modern ama yalın mobilyalarla yaratılan bir salon dekorasyonunda duvarda asılı olan tek bir aksesuar tüm yaşam alanının karakterini ve görünümünü değiştirebilir. Ve özellikle bu tarz bir tasarımın başarılı örnekleri, bol gösterişli, şaşalı ya da her yerde sıradışı mobilyalarla karşılaşılan yaşam alanlarından çok daha çarpıcı ve etkilidirler. Kullanışlılık ve ergonomi açısından da oldukça öne çıkan dekorasyonlardır bunlar elbette. İşte bugün sizlerle böyle bir eve konuk olacağız. İstanbul'da bulunan Gent İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu ev, dekorasyonundaki ayrıntılarla öne çıkıyor.

Göz alıcı zemin dekorasyonu

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfakta beyaz zarafeti ve fonksiyonellik bir arada. Ancak mutfağı eşsiz kılan ve ona karakter kazandıran ana tasarım unsuru elbette rengarenk ve farklı desenlerde tasarlanan yer karoları.

Sıradışı kırlent ve aksesuarlar

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Dediğimiz gibi, ayrıntılar dekorasyon için en önemli unsurlardır ve ayrıntıların mobilya ve genel atmosferi daha ileri taşıyacak ve estetik olarak mekana katkıda bulunacak özellikleri olması gerekir. Modern tarzda dizayn edilen bu oturma odasında da sade tasarımlı açık renkli bir L koltuğa eşlik eden çiçek dokulu ve sıradışı tasarımlı kırlentler ve yine modern tasarımlı ahşap ve cam kombinasyonunun şık bir şekilde kullanıldığı orta sehpanın üzerindeki gümüş aksesuarlar oturma  odasına ince bir şıklık ve estetik katıyor.

Duvar dekorasyonu

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Oturma odasının duvarında ise yine küçük ayrıntılarla donatılmış bir dekorasyon görüyoruz. Duvar dekorasyonları denilince aklınıza tüm duvarı kaplayan büyük ve kapsamlı tasarım fikirleri geliyorsa ezber bozan bu duvar dekorasyonunun ilginizi çekeceğine eminiz. İki küçük sanatsal resim ve resimlerin bulunduğu şık gümüş renkli çerçeveler, tüm duvarı güzelleştirmeye yetiyor.

Capcanlı bir berjer ve puf

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Eğer sade, desensiz ve açık renkli bir koltuk takımınız varsa, salonunuzu renklendirmek ve sıkıcılıktan kurtarmak için tek bir canlı renkli ve desenli berjer yeterli. Bu kırmızı çiçek desenli canlı ve etrafına pozitif enerji yayan berjer ve ona eşlik eden kırmızı puf da, konfor ve şıklık açısından birbirlerini tamamlıyorlar. Eğer salonunuz için bunun gibi canlı ve stil sahibi oturma grubu önerilerine göz atmak isterseniz Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri isimli yazımıza da bekleriz.

Kırmızının ahşapla dansı

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Yemek Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Ahşap mobilyaları tutkulu ve romantik bir hale getirmenin en güzel ve kolay yolu onları kırmızı renkli aksesuar ya da döşemelerle bir araya getirmektir. Ahşap mobilyaların sarı ışıkla aydınlanarak elegan bir görünüme kavuştuğu bu yemek odasında da bunun başarılı bir uygulamasını görüyoruz.

Eşsiz bir duvar saati

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Koridorda ise tek bir aksesuarla eşsiz bir atmosfer yaratılmış. Ahşap ve sıradışı ve büyüleyici tasarımıyla göz kamaştıran duvar saati farklı yapısı ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

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Huzurlu ve sakin bir yatak odası

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Yatak Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Yatak odasında huzurlu ve sağlıklı bir ortam yaratılmak istenmiş ve bu yüzden minimalist bir tarz benimsenmiş. Yalın ve göz yormayan dekorasyonda yalnızca yatak başının arkasında yer alan duvara uygulanan duvar kağıdı dikkat çekiyor.

Pırıl pırıl bir banyo

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Banyo tasarımlarında dikkat edilmesi gereken esas şey kalabalıktan kaçınılması ve temiz bir görüntü yaratılmasıdır. Banyoda beyaz rengin bu kadar sık kullanılmasının nedeni de hijyenik bir görüntü oluşturmasıdır. Burada da bol ve şık dolap kullanımıyla dağınık bir görünüm oluşması engelleniyor.

Beyaz mucize
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