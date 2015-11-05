Estetik dokunuşlarla Türkiye'den bir daire

Bazı evler vardır ki, genelde son derece huzurlu, minimal ve dingin bir görünüme sahip olsalar da sıradanlıktan son derece uzak ve alışılmışın dışında yaşam alanlarına sahip olmayı başarırlar. Uçuk kaçık ya da fazlasıyla gösterişli mobilyalar kullanmadan sıradışı tasarımlar yaratmak aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. İşin sırrı pek tabii ki ayrıntılarda gizli. Örneğin son derece modern ama yalın mobilyalarla yaratılan bir salon dekorasyonunda duvarda asılı olan tek bir aksesuar tüm yaşam alanının karakterini ve görünümünü değiştirebilir. Ve özellikle bu tarz bir tasarımın başarılı örnekleri, bol gösterişli, şaşalı ya da her yerde sıradışı mobilyalarla karşılaşılan yaşam alanlarından çok daha çarpıcı ve etkilidirler. Kullanışlılık ve ergonomi açısından da oldukça öne çıkan dekorasyonlardır bunlar elbette. İşte bugün sizlerle böyle bir eve konuk olacağız. İstanbul'da bulunan Gent İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu ev, dekorasyonundaki ayrıntılarla öne çıkıyor.