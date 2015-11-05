Estetik dokunuşlarla Türkiye'den bir daire

Bazı evler vardır ki, genelde son derece huzurlu, minimal ve dingin bir görünüme sahip olsalar da sıradanlıktan son derece uzak ve alışılmışın dışında yaşam alanlarına sahip olmayı başarırlar. Uçuk kaçık ya da fazlasıyla gösterişli mobilyalar kullanmadan sıradışı tasarımlar yaratmak aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. İşin sırrı pek tabii ki ayrıntılarda gizli. Örneğin son derece modern ama yalın mobilyalarla yaratılan bir salon dekorasyonunda duvarda asılı olan tek bir aksesuar tüm yaşam alanının karakterini ve görünümünü değiştirebilir. Ve özellikle bu tarz bir tasarımın başarılı örnekleri, bol gösterişli, şaşalı ya da her yerde sıradışı mobilyalarla karşılaşılan yaşam alanlarından çok daha çarpıcı ve etkilidirler. Kullanışlılık ve ergonomi açısından da oldukça öne çıkan dekorasyonlardır bunlar elbette. İşte bugün sizlerle böyle bir eve konuk olacağız. İstanbul'da bulunan Gent İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu ev, dekorasyonundaki ayrıntılarla öne çıkıyor.
Mutfakta beyaz zarafeti ve fonksiyonellik bir arada. Ancak mutfağı eşsiz kılan ve ona karakter kazandıran ana tasarım unsuru elbette rengarenk ve farklı desenlerde tasarlanan yer karoları.
Dediğimiz gibi, ayrıntılar dekorasyon için en önemli unsurlardır ve ayrıntıların mobilya ve genel atmosferi daha ileri taşıyacak ve estetik olarak mekana katkıda bulunacak özellikleri olması gerekir. Modern tarzda dizayn edilen bu oturma odasında da sade tasarımlı açık renkli bir L koltuğa eşlik eden çiçek dokulu ve sıradışı tasarımlı kırlentler ve yine modern tasarımlı ahşap ve cam kombinasyonunun şık bir şekilde kullanıldığı orta sehpanın üzerindeki gümüş aksesuarlar oturma odasına ince bir şıklık ve estetik katıyor.
Oturma odasının duvarında ise yine küçük ayrıntılarla donatılmış bir dekorasyon görüyoruz. Duvar dekorasyonları denilince aklınıza tüm duvarı kaplayan büyük ve kapsamlı tasarım fikirleri geliyorsa ezber bozan bu duvar dekorasyonunun ilginizi çekeceğine eminiz. İki küçük sanatsal resim ve resimlerin bulunduğu şık gümüş renkli çerçeveler, tüm duvarı güzelleştirmeye yetiyor.
Eğer sade, desensiz ve açık renkli bir koltuk takımınız varsa, salonunuzu renklendirmek ve sıkıcılıktan kurtarmak için tek bir canlı renkli ve desenli berjer yeterli. Bu kırmızı çiçek desenli canlı ve etrafına pozitif enerji yayan berjer ve ona eşlik eden kırmızı puf da, konfor ve şıklık açısından birbirlerini tamamlıyorlar. Eğer salonunuz için bunun gibi canlı ve stil sahibi oturma grubu önerilerine göz atmak isterseniz Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri isimli yazımıza da bekleriz.
Ahşap mobilyaları tutkulu ve romantik bir hale getirmenin en güzel ve kolay yolu onları kırmızı renkli aksesuar ya da döşemelerle bir araya getirmektir. Ahşap mobilyaların sarı ışıkla aydınlanarak elegan bir görünüme kavuştuğu bu yemek odasında da bunun başarılı bir uygulamasını görüyoruz.
Koridorda ise tek bir aksesuarla eşsiz bir atmosfer yaratılmış. Ahşap ve sıradışı ve büyüleyici tasarımıyla göz kamaştıran duvar saati farklı yapısı ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.
Yatak odasında huzurlu ve sağlıklı bir ortam yaratılmak istenmiş ve bu yüzden minimalist bir tarz benimsenmiş. Yalın ve göz yormayan dekorasyonda yalnızca yatak başının arkasında yer alan duvara uygulanan duvar kağıdı dikkat çekiyor.
Banyo tasarımlarında dikkat edilmesi gereken esas şey kalabalıktan kaçınılması ve temiz bir görüntü yaratılmasıdır. Banyoda beyaz rengin bu kadar sık kullanılmasının nedeni de hijyenik bir görüntü oluşturmasıdır. Burada da bol ve şık dolap kullanımıyla dağınık bir görünüm oluşması engelleniyor.