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Mutfağı yenilemek için 10 ekonomik fikir

nihal e. nihal e.
kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Rustik Mutfak
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Mutfağınız kullanılır durumda dahi olsa zaman içinde değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Mutfak yenileme fikri, nereden başlayacağınızı bilmediğinizde korkutucu olabilir ancak yardım alarak ve sabrederek herhangi bir yeniden yapılanma serüvenini keyifli hale getirebilirsiniz. Dahası cüzdanınızı çok fazla zorlamadan başarmak da mümkün. Bu yazıda evin en çok değiştirilen bölümlerinden biri hakkında konuşacağız, yani mutfaklar hakkında. Aşağıda derlediğimiz başlıkları gözden geçirerek siz de kendi mutfağınız için ilham alabilirsiniz.

​1- Dolap kapaklarını değiştirin

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

İlk örnekte renk kullanarak nasıl fark yaratılabildiğine dair bir çalışma göreceğiz. Dolap kapaklarının kaplamasını değiştirerek mutfağı yenilemek mümkün. Bu örnekte Akdeniz tarzı zemin döşemesine uyum sağlamak amacıyla dolap kapaklarında turkuaz renk kullanıldı. Yeni dolap satın almak yerine yüzeyleri değiştirmek ekonomik açıdan en ucuz seçenektir. Elbette kaplamaları değiştirmenin de bir maliyeti var. Ancak dolapları sıfırdan yenilemenin yarısı kadar bir maliyet.

​2- Duvarı boyayın

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Rustik Mutfak
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Bazı mutfaklar tamamen fayans kaplı olsa da bazı mutfaklarda ise duvara ek bir kaplama yapılmaz. Eğer mutfakta fayans kullanmıyorsanız duvar boyasını yenilemek bile mutfağınızın stilini yükseltmek için yeterli olabilir. Duvar boyasını mutfağın boyutuna bağlık olarak bir günde tamamlayabilirsiniz. Tek yapacağınız bir boya satın almak. Dilerseniz boyacı da tutabilirsiniz.

​3- Belli bir bölgeyi renklendirin

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo Modern Mutfak Beyaz
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

Mutfağınıza hareket katmak için duvarları boyayabileceğinizi belirtmiştik. Peki ya resimdeki gibi tüm mutfak dolaplarla kaplanmışsa? Belki ilk anda fark edilmeyen köşeleri keşfederek buraları boyayabilirsiniz. Resimde tavanla dolap arasında kalan küçük bölgeye canlı kırmızı bir şerit çekilmiş. Oldukça güzel.

​4- Mutfağı bitkilerle süsleyin

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Mutfağı bitkilerle süslemek gibi küçük dokunuşlar dekorasyonu havasını tamamen değiştirebilir. Çünkü taze, canlı ve hoş kokulu bitkiler yapay dekorlardan çok daha sağlıklıdır.

5- Dekoratif objeler

Casa en Los Lagos - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Modern Mutfak
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Mutfağı renklendirmek için boyama işleminden bahsetmiştik. Ancak tek başına yetersizdir duvarlar. Stilinizi güzelleştirebilecek masrafların bir kısmına dekoratif objeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin resimdeki mutfakta süslü asma ışıklar oldukça başarılı. Bunun dışında şirin cam meyve kaseleri ve buzdolabı çıkartmaları basit ve ucuz alternatiflerden bazılarıdır.

​6- Beyaz eşyalardan birini yenileyin

La Casa del Rio, Family Houses Family Houses Modern Mutfak
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

Hiçbir şey teknoloji harikası yeni cihazlar kadar modern bir mutfak dekoru oluşturamıyor. Bu tavsiye kısmı ne yazık ki diğer önerilerden daha yüksek bir maliyete gelir, ancak tüm paranızı buna harcamanız gerektiği anlamına gelmez.En çok değiştirilmesi gereken ekipman parçasına odaklanın. Bunlar buzdolabı ve fırın olabilir, çünkü en çok kullanılan bu ikisidir. İndirim ve kampanyaları takip ederek bu öneriyi de gerçekleştirebilirsiniz.

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​7- Aydınlatmayı unutmayın

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos Modern Mutfak
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

Aydınlatmanın değiştirilmesi daima iyi sonuçlar verir. Çoğu mutfağın bulunduğu sıradan tavan lambaları kullanmanız gerektiğini düşünmeyin; duvar, zemin ve masa lambaları ile de süsleyebilirsiniz.

​8- Açık raflar

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design İskandinav Mutfak
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

Açık raf ve askılı raflar fazla alana sahip olmayan ve her şeyi görünür bırakmak isteyenler için idealdir. Dolaplarınız tamir edilemeyecek kadar çirkinse ve bunları tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, mükemmel bir alternatiftir. Ve herkes bu rafları kurabilir. Ayrıca küçük mutfaklar için mükemmel bir depolama çözümü.

​9- Renkli sandalyeler

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Mutfakla ilgili pratik değişikliklerden biri de masa takımıyla oynamaktır. Resimdeki gibi küçük bir mutfağınız ve masa takımınız varsa dert etmeyin. Sandalyeleri renkli ve modern modellerden seçerek çağdaş bir tarz yaratabilirsiniz.

​10- Kişisellik katın

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Mutfak
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Mutfağı yeniden şekillendirmeyle ilgili en son tavsiye; kişisel bir şeyler eklemek. Örneğin resimdeki gibi mutfağa kara tahta ekleyerek hiç düşünmediğiniz şekilde kişiselleştirebilir, size ilham veren yeni şeyler çizebilir veya bakkal listenizi daha hızlı bir şekilde yazabilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yaratıcı ve işlevsel 10 şahane banyo’ başlığını okuyabilirsiniz.

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