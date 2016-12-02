Mutfağı yenilemek için 10 ekonomik fikir

Mutfağınız kullanılır durumda dahi olsa zaman içinde değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Mutfak yenileme fikri, nereden başlayacağınızı bilmediğinizde korkutucu olabilir ancak yardım alarak ve sabrederek herhangi bir yeniden yapılanma serüvenini keyifli hale getirebilirsiniz. Dahası cüzdanınızı çok fazla zorlamadan başarmak da mümkün. Bu yazıda evin en çok değiştirilen bölümlerinden biri hakkında konuşacağız, yani mutfaklar hakkında. Aşağıda derlediğimiz başlıkları gözden geçirerek siz de kendi mutfağınız için ilham alabilirsiniz.
İlk örnekte renk kullanarak nasıl fark yaratılabildiğine dair bir çalışma göreceğiz. Dolap kapaklarının kaplamasını değiştirerek mutfağı yenilemek mümkün. Bu örnekte Akdeniz tarzı zemin döşemesine uyum sağlamak amacıyla dolap kapaklarında turkuaz renk kullanıldı. Yeni dolap satın almak yerine yüzeyleri değiştirmek ekonomik açıdan en ucuz seçenektir. Elbette kaplamaları değiştirmenin de bir maliyeti var. Ancak dolapları sıfırdan yenilemenin yarısı kadar bir maliyet.
Bazı mutfaklar tamamen fayans kaplı olsa da bazı mutfaklarda ise duvara ek bir kaplama yapılmaz. Eğer mutfakta fayans kullanmıyorsanız duvar boyasını yenilemek bile mutfağınızın stilini yükseltmek için yeterli olabilir. Duvar boyasını mutfağın boyutuna bağlık olarak bir günde tamamlayabilirsiniz. Tek yapacağınız bir boya satın almak. Dilerseniz boyacı da tutabilirsiniz.
Mutfağınıza hareket katmak için duvarları boyayabileceğinizi belirtmiştik. Peki ya resimdeki gibi tüm mutfak dolaplarla kaplanmışsa? Belki ilk anda fark edilmeyen köşeleri keşfederek buraları boyayabilirsiniz. Resimde tavanla dolap arasında kalan küçük bölgeye canlı kırmızı bir şerit çekilmiş. Oldukça güzel.
Mutfağı bitkilerle süslemek gibi küçük dokunuşlar dekorasyonu havasını tamamen değiştirebilir. Çünkü taze, canlı ve hoş kokulu bitkiler yapay dekorlardan çok daha sağlıklıdır.
Mutfağı renklendirmek için boyama işleminden bahsetmiştik. Ancak tek başına yetersizdir duvarlar. Stilinizi güzelleştirebilecek masrafların bir kısmına dekoratif objeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin resimdeki mutfakta süslü asma ışıklar oldukça başarılı. Bunun dışında şirin cam meyve kaseleri ve buzdolabı çıkartmaları basit ve ucuz alternatiflerden bazılarıdır.
Hiçbir şey teknoloji harikası yeni cihazlar kadar modern bir mutfak dekoru oluşturamıyor. Bu tavsiye kısmı ne yazık ki diğer önerilerden daha yüksek bir maliyete gelir, ancak tüm paranızı buna harcamanız gerektiği anlamına gelmez.En çok değiştirilmesi gereken ekipman parçasına odaklanın. Bunlar buzdolabı ve fırın olabilir, çünkü en çok kullanılan bu ikisidir. İndirim ve kampanyaları takip ederek bu öneriyi de gerçekleştirebilirsiniz.
Aydınlatmanın değiştirilmesi daima iyi sonuçlar verir. Çoğu mutfağın bulunduğu sıradan tavan lambaları kullanmanız gerektiğini düşünmeyin; duvar, zemin ve masa lambaları ile de süsleyebilirsiniz.
Açık raf ve askılı raflar fazla alana sahip olmayan ve her şeyi görünür bırakmak isteyenler için idealdir. Dolaplarınız tamir edilemeyecek kadar çirkinse ve bunları tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, mükemmel bir alternatiftir. Ve herkes bu rafları kurabilir. Ayrıca küçük mutfaklar için mükemmel bir depolama çözümü.
Mutfakla ilgili pratik değişikliklerden biri de masa takımıyla oynamaktır. Resimdeki gibi küçük bir mutfağınız ve masa takımınız varsa dert etmeyin. Sandalyeleri renkli ve modern modellerden seçerek çağdaş bir tarz yaratabilirsiniz.
Mutfağı yeniden şekillendirmeyle ilgili en son tavsiye; kişisel bir şeyler eklemek. Örneğin resimdeki gibi mutfağa kara tahta ekleyerek hiç düşünmediğiniz şekilde kişiselleştirebilir, size ilham veren yeni şeyler çizebilir veya bakkal listenizi daha hızlı bir şekilde yazabilirsiniz.
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