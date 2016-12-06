Herkesin hoşuna gidecek fikirleriyle modern bir ahşap ev

Günümüzde geniş ve ferah evlere sahip olmak neredeyse bir lüks. Konfor sunan bir ev dekorasyonu hayatımızı kolaylaştıran fonksiyonel detaylarla fark yaratır. Bu yazımızda 1100 metrekarelik bir alana yerleşen araziye konumlanan geniş ve şahane bir ev projesini derledik. Zarafet unsurlarını ahşabın sıcak dokusu ve natürel renk uyumlarında yakalayabilirsiniz. Modern stil öğelerle dekore edilen şahane ev 164 metrekare bir alana yerleşiyor. Daha fazla beklemeden evin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim.
Duvar dekorları ile şık hale getirilmiş çalışma odasına bakıyoruz. Burada kapı kasası ve kanatlarından mobilyalara kadar beyaz renk öğeler kullanılmış, beyazla kontrast yaratacak malzeme dokuları tercih ediliyor. Nötr gri duvar ise beyaz ve siyah resim çerçeveleri ile oluşturulan samimi duvar dekorunu estetiğiyle öne çıkarıyor.
Öncelikle bu cepheden bakıldığında ahşap bir ev modeli olduğu direkt anlaşılmıyor. Beyaza boyanan sıvalı cepheler taşıyıcı sistemler hakkında net bir fikir vermiyor. Ancak biraz daha yakından bakarsanız cephede ahşap detayları yakalayabilirsiniz. Beşik çatı modeli ise evin cephesi ile kontrast yaratacak, renk ve dokuları ön plana çıkaracak koyu renklerde tercih edilmiş. Pergola sistemleri ile teras alanı şık bir şekilde dizayn ediliyor. Genel olarak bakıldığında modern stil usüllere göre özenle tasarlanan bir proje.
Açık plan dizayn edilen şık ve konforlu bir salon görmekteyiz. Yüksek tavanlı lüks ve konforlu salonda krem ve kahverengi tonları kullanılıyor ve dolayısıyla natürel renklerin uyum ve ahengi söz konusu. Otuma alanı ile bahçenin doğrudan ulaşımı ile yaz aylarını ferah ve bahçe manzarası eşliğinde geçirmek mümkün. Yüksek tavanlı salonda şömine keyfi ile nefis bahçe manzarası eşliğinde ev sahipleri bu evden çıkmak istemeyecek.
Aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip mutfakta salon alanı ile aynı maun rengi parke kaplama kullanılmış. Modern stil öğelerle döşenen mutfakta eğimli tavanda doğal ışığı muntazam alan simetrik pencereler dizayn edilmiş. Mutfak dolapları ve duvar rengi göz yormayan yalın çizgilerle tasarlanmış. Ahşap zemin dokuları ile huzur veren sıcak bir atmosfer sağlanıyor.
Yatak odası dekorasyonunda evin geri kalanında olduğu gibi ahşap parke zemin kaplaması kullanılmış. Genel olarak dinlendirici göz yormayan renklerle döşenmiş. Ahşap parke zeminini öne çıkaracak yalın çizgilerle tasarlanan huzur veren bir yatak odası. Duvara gömme depolama sistemleri ise akılcı tasarlanarak oda düzeni sağlanıyor.
Açık raf sistemleri ve çekmecelerle şık bir giyinme alanı dizayn ediliyor. Beyaz ahşap kullanılan bu alanda doğal ışığı muntazam alan bir pencere de mevcut. Beyaz rengin kullanımı küçük ve dar alanlarda şık ışıklandırma unsurları ile derinlik katar. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Bir merdiven aracılığıyla oyun ve dinlenme alanına ulaşılıyor. Çocuklar için keyifli oyun alanları dizayn etmek onların mutluluğunu doğrudan etkiler. Beyaz klasik bir ahşap beşik modeli tercih edilmiş. evin diğer alanlarında olduğu gibi burada da beyaz mobilya ve dolap sistemleri kullanılarak uyum ve ahenk yakalanıyor.
Geniş ve ferah evde sevimli dostlar da unutulmuyor! Duvar nişini modern çizgisiyle bir yuvaya dönüştüren tasarım minik dostların gözdesi haline geliyor. Merdiven altı gibi ölü alan olarak değerlendirilen boşlukları akılcı çözümlerle tasarlayabilir ve işlevsel hale getirebilirsiniz.
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