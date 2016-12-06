Herkesin hoşuna gidecek fikirleriyle modern bir ahşap ev

Geniş ve ferah evde sevimli dostlar da unutulmuyor! Duvar nişini modern çizgisiyle bir yuvaya dönüştüren tasarım minik dostların gözdesi haline geliyor. Merdiven altı gibi ölü alan olarak değerlendirilen boşlukları akılcı çözümlerle tasarlayabilir ve işlevsel hale getirebilirsiniz.

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