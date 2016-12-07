Boş ve ölü alanları dekore etmek için 4 ipucu

Ev dekorasyonunda konfor ve rahatlık ön planda tutmak ve daha işlevsel hale getirmek bazı püf noktaları ile oldukça kolay. Özellikle küçük ve ölü alanları akılcı çözümlerle dekore etmek fonksiyonellik ve detaylı planlama gerektirir. Evinizi daha konforlu ve kullanışlı hale getirmek için hangi stil ve tarzı uygulayacağınız, mobilya türlerindeki işlevsellik ve alanların maksimum verimle değerlendirilmesi gibi unsurlar önceliklidir. Bu yazımızda Carol Abumrad Arquitetura e Interiores imzası taşıyan bir yenileme projesinden kesitler derledik. Rustik esintiler ve özellikle boş alanların akılcı çözümlerle tasarlandığı örnekler bulabilirsiniz. İç dekorasyon ve açık alanlarda bazı yenilikler yapılan projede huzur veren bir atmosfer hakim. Daha fazla beklemeden akılcı çözümlerle dekore edilen evin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim.
Açık alanlarda sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için oturma alanları dizayn edebilirsiniz. Hem konuklarınız için hem de aile fertlerinin rahatlığı ve konforunu ön planda tutmak için uygun bir alan belirlenmelidir. Burada çıkma olan cephenin bir bölümünde ayrılan boş alan oturma alanı olarak dizayn edilmiş. Gündüz saatlerinde güneş ışıklarından koruyan duvarların yanı sıra, çatı örtüsü ile korunaklı bir alan dizayn ediliyor. Bu projede aile fertlerinin mahremiyeti ön planda tutulmak istenmiş ve oturma alanı için bu boş alan uygun görülmüş. Duvar dekorları için aile fotoğrafları, sevilen önemli kişilerin çerçevelenmiş portreleri değerlendirilmiş. Rustik mobilyalar ve aksesuarlarla huzur veren bir atmosfer sağlanmış.
Mutfak tezgahı için ayrılan bölümde köşede kalan ölü alanı işlevsel açıdan değerlendirmek mümkün. Odun fırını için dizayn edilen bu alanda hem işlevsel hem de estetik öğeler bir araya geliyor. Dönemsel çizgiler taşıyan odun fırını modeli, form ve malzeme kullanımı açısından rustik izler taşıyor. Mutfak duvarı için kullanılan kaplama deseninden, mobilya dokusu ve renklerine kadar uyum ve ahenk söz konusu. Geçmişin izlerini dekorasyona taşımak isteyenlerin ilgisini çekebilecek göz alıcı bir mutfak. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, örneklerden ilham alabilirsiniz.
Ev sahiplerinin keyif aldıkları aktiviteler arasında konukların bahçede ağırlanması, barbekü ziyafetleri ve öğle yemeği davetleri yer alıyor. Dolayısıyla tasarımcılar tarafından bahçe dekorları konuklar ve aile fertlerinin konforu esas alınarak dizayn ediliyor. Burada görülen alan, rustik atmosfere uyum sağlayan natürel öğelerle dizayn ediliyor. Doğal taşla kaplanan zemin üzerine dairesel ahşap plakalar dekoratif biçimde yürüme yolu oluşturuluyor. Sıcak renklere boyanan bahçe duvarı ahşap çerçevelere yerleştirilmiş dekoratif bitki saksıları ile estetik hale getiriliyor.
Ahşap döşeme zemini, sıcak renklere boyanan duvar, dekoratif bitki saksıları ile natürel dokuların uyum ve ahenk yakalanan arka bahçeye geçiyoruz. Genel olarak sıcak atmosfer ve huzur veren bir yaşam alanı burada da hakim. Ev sahiplerinin özel istekleri üzerine mahremiyetin korunması yüksek duvarlarla sağlanıyor. Bahçede güneşin keyfini çıkarmak için sentetik elyaflı bir şezlong modeli değerlendiriliyor. Ölü alanları dekore ederken ev sahiplerinin arzuları ve ihtiyaçları ön planda tutuluyor.
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