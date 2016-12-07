Boş ve ölü alanları dekore etmek için 4 ipucu

Ahşap döşeme zemini, sıcak renklere boyanan duvar, dekoratif bitki saksıları ile natürel dokuların uyum ve ahenk yakalanan arka bahçeye geçiyoruz. Genel olarak sıcak atmosfer ve huzur veren bir yaşam alanı burada da hakim. Ev sahiplerinin özel istekleri üzerine mahremiyetin korunması yüksek duvarlarla sağlanıyor. Bahçede güneşin keyfini çıkarmak için sentetik elyaflı bir şezlong modeli değerlendiriliyor. Ölü alanları dekore ederken ev sahiplerinin arzuları ve ihtiyaçları ön planda tutuluyor.

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