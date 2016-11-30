Küçük daireler için büyük fikirler

Küçük dokunuşlarla ev dekorasyonunda büyük farklar yaratmak mümkün. Özellikle küçük ve dar alanlar için bazı püf noktalarına dikkat ettiğinizde, alanları daha geniş gösterebilir, derinlik katabilirsiniz. Dekoratif aynalardan depolama sistemlerine birçok fonksiyonel değişimle daha geniş ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla göz yormayan bir düzen sağlamak, stil ve tarz sahibi bir oda dekore etmek fark yaratabilir. Daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmak için örnek görsellerimizi inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Alanları görevlerine göre ayırmak için her zaman bölücü duvarlara gerek duymayız. Daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmak için bölücü duvarları ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için önemli olan bir unsur, taşıyıcı nitelikte bir yapı elemanı olmaması gerekir. Sadece bölücü duvar niteliği taşıyan yapı elemanlarına gerek kalmaksızın, oturma alanı ile yemek alanı ya da mutfak bir arada dizayn edilebilir. Sürgülü cam kapı sistemleri ise şeffaflık özelliğiyle derinlik katar.
Hem ferah hem de aydınlık bir yaşam alanı dekore etmek istiyorsanız, özellikle küçük ve dar alanlarda daha açık renk tonlarına yönelebilirsiniz. Beyazın zarafeti estetik katar ve oda düzeni oluşturmada fark yaratır. Cesaret isteyen parlak renkli objeleri kullanmak için göz yormayan bir zemin oluşturur. Ferahlık katan açık renk tonlarını kullanmaktan kaçınmayın.
Farklı bir kot seviyesi ile alanları bölebilir, bunu kapı ya da bölücü duvar kullanmadan kullanışlı bir alan haline getirebilirsiniz. Okuma odası için ihtiyaç duyulan kitaplık, minder ve yastıklarla ideal bir okuma odası oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir oda kullanmaya gerek kalmadan, farklı kotlarda ihtiyaca göre bölümler dekore edebilirsiniz.
Aynalar, derinlik katmada oldukça işlevsel bir dekor ürünüdür. Şık ışıklandırma unsurları ile olduğundan daha geniş görünen bu banyo, oldukça dar ve uzun bir alana sahip. Natürel dokularla kırmızı tuğla duvar ve ahşap tavan uygulanmış. Sadece aynaların kullanımı ile derinlik algısı sağlanabilir.
İhtiyaca göre farklı kot seviyelerini kullanabilir, daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Yatak için ayrılan bu bölümde ferahlık katan natürel dokular ve açık renkler kullanılmış. Yatak altında kalan kot farkı ise ölü alanların işlevsel amaçla kullanımına şahane bir örnek oluşturuyor. Yükseklik farkı ile oluşan ölü alanda depolama amaçlı dolap sistemleri değerlendirilebilir.
Çok büyük bir salona sahip olmayabilirsiniz. Oturma alanlarını maksimum verimle salonunuza özel dizayn edebilirsiniz. Bunun için oturma alanlarını köşeler ve ölü alanları kazanacak şekilde dizayn edebilirsiniz. Örnek görselde mermerin zarafeti ile şık bir oturma alanı dizayn edilmiş. Ayrıca modern bir sandalye modeli formu ile renk katmış.
Minimalist yaklaşımla dekore edilen oturma alanı, manzara ile bütünleşiyor. Şeffaf yüzeyler ya da cam materyal derinlik hissini arttırır. Eğer geniş pencereler kullanır ve şeffaflık sağlarsanız dış mekan ile bütünleşen bir dizayn oluşturabilirsiniz. Yalın çizgilerle özenle tasarlanan şık bir oturma odası. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Eğer küçük ve dar bir odayı dekore ediyorsanız, duvara monte yatak modeli, duvar raf sistemleri alan kazandıran pratik yöntemler arasındadır. Gömme dolap sistemleri de oda düzeni oluşturma ve eşyaları muhafaza etmek için ideal dekorlar oluşturur. Açık raf sistemleri ile objeleri dekoratif amaçla sergilemek de mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşap dokuların şahane uyumuyla düzenli bir çocuk odası görmekteyiz.
Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için, 'Pratik fikirlerle küçük oda tasarımları’ yazımızı okuyabilirsiniz.