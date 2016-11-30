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Küçük daireler için büyük fikirler

Meral Eser Meral Eser
homify
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Küçük dokunuşlarla ev dekorasyonunda büyük farklar yaratmak mümkün. Özellikle küçük ve dar alanlar için bazı püf noktalarına dikkat ettiğinizde, alanları daha geniş gösterebilir, derinlik katabilirsiniz. Dekoratif aynalardan depolama sistemlerine birçok fonksiyonel değişimle daha geniş ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla göz yormayan bir düzen sağlamak, stil ve tarz sahibi bir oda dekore etmek fark yaratabilir. Daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmak için örnek görsellerimizi inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Açık plan

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Modern Oturma Odası
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Alanları görevlerine göre ayırmak için her zaman bölücü duvarlara gerek duymayız. Daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturmak için bölücü duvarları ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için önemli olan bir unsur, taşıyıcı nitelikte bir yapı elemanı olmaması gerekir. Sadece bölücü duvar niteliği taşıyan yapı elemanlarına gerek kalmaksızın, oturma alanı ile yemek alanı ya da mutfak bir arada dizayn edilebilir. Sürgülü cam kapı sistemleri ise şeffaflık özelliğiyle derinlik katar.

Açık renklerle gelen ferahlık

Canary Wharf Living Room Primrose Interiors Modern Oturma Odası
Primrose Interiors

Canary Wharf Living Room

Primrose Interiors
Primrose Interiors
Primrose Interiors

Hem ferah hem de aydınlık bir yaşam alanı dekore etmek istiyorsanız, özellikle küçük ve dar alanlarda daha açık renk tonlarına yönelebilirsiniz. Beyazın zarafeti estetik katar ve oda düzeni oluşturmada fark yaratır. Cesaret isteyen parlak renkli objeleri kullanmak için göz yormayan bir zemin oluşturur. Ferahlık katan açık renk tonlarını kullanmaktan kaçınmayın.

Okuma odası

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Modern Multimedya Odası
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

Farklı bir kot seviyesi ile alanları bölebilir, bunu kapı ya da bölücü duvar kullanmadan kullanışlı bir alan haline getirebilirsiniz. Okuma odası için ihtiyaç duyulan kitaplık, minder ve yastıklarla ideal bir okuma odası oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir oda kullanmaya gerek kalmadan, farklı kotlarda ihtiyaca göre bölümler dekore edebilirsiniz.

Aynaların işlevselliği

Albert Mill, Scott Donald Architecture Scott Donald Architecture Minimalist Banyo
Scott Donald Architecture

Albert Mill

Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture

Aynalar, derinlik katmada oldukça işlevsel bir dekor ürünüdür. Şık ışıklandırma unsurları ile olduğundan daha geniş görünen bu banyo, oldukça dar ve uzun bir alana sahip. Natürel dokularla kırmızı tuğla duvar ve ahşap tavan uygulanmış. Sadece aynaların kullanımı ile derinlik algısı sağlanabilir.

Farklı kotlarda kullanım alanları

homify
homify

homify
homify
homify

İhtiyaca göre farklı kot seviyelerini kullanabilir, daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Yatak için ayrılan bu bölümde ferahlık katan natürel dokular ve açık renkler kullanılmış. Yatak altında kalan kot farkı ise ölü alanların işlevsel amaçla kullanımına şahane bir örnek oluşturuyor. Yükseklik farkı ile oluşan ölü alanda depolama amaçlı dolap sistemleri değerlendirilebilir.

Alanları verimli kullanmak

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Çok büyük bir salona sahip olmayabilirsiniz. Oturma alanlarını maksimum verimle salonunuza özel dizayn edebilirsiniz. Bunun için oturma alanlarını köşeler ve ölü alanları kazanacak şekilde dizayn edebilirsiniz. Örnek görselde mermerin zarafeti ile şık bir oturma alanı dizayn edilmiş. Ayrıca modern bir sandalye modeli formu ile renk katmış.

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Geniş cam pencerelerle derinlik katmak

​#Esenyurttadilat Daire Tadilatları Minimalist Oturma Odası
Daire Tadilatları

​#Esenyurttadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Minimalist yaklaşımla dekore edilen oturma alanı, manzara ile bütünleşiyor. Şeffaf yüzeyler ya da cam materyal derinlik hissini arttırır. Eğer geniş pencereler kullanır ve şeffaflık sağlarsanız dış mekan ile bütünleşen bir dizayn oluşturabilirsiniz. Yalın çizgilerle özenle tasarlanan şık bir oturma odası. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Açık raf sistemleri

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Yatak Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Eğer küçük ve dar bir odayı dekore ediyorsanız, duvara monte yatak modeli, duvar raf sistemleri alan kazandıran pratik yöntemler arasındadır. Gömme dolap sistemleri de oda düzeni oluşturma ve eşyaları muhafaza etmek için ideal dekorlar oluşturur. Açık raf sistemleri ile objeleri dekoratif amaçla sergilemek de mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşap dokuların şahane uyumuyla düzenli bir çocuk odası görmekteyiz.

Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için, 'Pratik fikirlerle küçük oda tasarımları’ yazımızı okuyabilirsiniz.

Şahane bir banyo için 6 pratik fikir
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