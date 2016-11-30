Küçük daireler için büyük fikirler

Eğer küçük ve dar bir odayı dekore ediyorsanız, duvara monte yatak modeli, duvar raf sistemleri alan kazandıran pratik yöntemler arasındadır. Gömme dolap sistemleri de oda düzeni oluşturma ve eşyaları muhafaza etmek için ideal dekorlar oluşturur. Açık raf sistemleri ile objeleri dekoratif amaçla sergilemek de mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşap dokuların şahane uyumuyla düzenli bir çocuk odası görmekteyiz.

Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için, 'Pratik fikirlerle küçük oda tasarımları’ yazımızı okuyabilirsiniz.