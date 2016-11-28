Küçük bir tadilatla güncellenerek karakter kazanan geniş balkon

Balkonlar düzgün bir şekilde dekore edilip kullanılırlarsa eve ikinci bir yaşam alanı oluştururlar. Güzel havalarda kullanabileceğimiz ikinci bir oturma odası ya da ikinci bir yemek odası olarak görev yapabilecek olan balkonlarımız ülkemizde ise maalesef sıklıklı atıl durumda bırakılan alanlardır. Oysa uygun ve konforlu mobilyalar, yıl boyunca yeşil kalacak bitkiler, belki dönemine uygun mevsimlik çiçekler ve birkaç parça dekoratif eşya ile nefes alabileceğiniz, şık bir yaşam alanına dönüşebilirler, üstelik ne kadar küçük olurlarsa olsun. ’Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek’ başlıklı yazımızda büyüklü küçüklü birçok balkon tasarımını derlemiştik, buradaki örnekler ilham verici olacaktır. Bu sayfamızda ise halihazırda kullanılmakta olan, olduk geniş, ancak belirli bir stilden yoksun, karaktersiz diyebileceğimiz bir balkonun nasıl kırsal stil bir balkon olarak yeniden düzenlendiğini göreceğiz. Birkaç ufak hamle ile kırsal stilin temek özellikleri kazandırılan balkon çok daha şık hale getiriliyor. Bakalım tasarımcı firma ne gibi tadilatlar yapmış…
Birinci katta konumlanan balkon oldukça geniş. Işığı kıran, koyu renkli ancak şeffaf bir malzeme ile pergola çalışması yapılmış.
İki kısımdan oluşan balkonun bu tarafı geniş bir yemek masasına ayrılmış. Mangalın ve masanın büyüklüğüne bakarsak, bu alanaın sık sık keyifli barbekü partilerine ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.
Zeminin bir kısmı beton, bir kısmı ise ahşap karolar ile döşenmiş. Bu iyi bir girişim olmuş ancak yetersiz kalmış. Bu balkonun daha iyi bir dekorasyona ihtiyacı var, böylece daha sıcak ve davetkar görünebilecek. Duvara yapılacak çalışma öncesi elektrik kablolar için kanallar açılmış.
Bir mekana sıcak ve sevimli bir hava getirmenin en şaşmaz yolu onu doğal malzemeler ile dekore etmekten geçiyor. Zemine ahşap daha önceden döşenmiş ancak bu çalışma yetersiz kalmış. Şimdiyese, elektrik altyapısı gerçekleştirilmiş olan duvar bej ve sarı tonlarının sıcaklığını taşıyan doğal taşlar ile kaplanıyor.
Duvar doğal taş ile kaplandıktan sonra, önüne betondan bir set çekilerek ince ucun bir saksı oluşturuluyor. Bu alana da yıl boyu yeşil kalan, bakımı kolay bambu ağaçları dikiliyor.
Bambu ağaçları bakımlarının kolay olması ve yıl boyunca yeşil kalmalarıyla bilinir. Hızlı boy atmaları da bir başka özellikleri. Kısa sürede bu alan ufak bir bambu cangılına dönüşecek.
Balkonun ihtiyacı olan bir diğer şeyse, iyi bir aydınlatmaydı. Uzmanlar tek bir noktadan yayılan ışığın koyu gölgelere neden olarak ortamı iyi aydınlatmayacağını bildikleri için, beton korkuluğa aydınlatma armatürleri takmaya karar vermiş. Fotoğrafta kablolar için açılan kanalları görmekteyiz.
Yapılan dekorasyon çalışmaları kırsal stile uygun olduğu için, yemek masası üzerine takılan aydınlatma elemanı da aynı tazda seçilmiş. Metal ve halattan oluşan avize olduça sıra dışı.
Geniş balkonun bir yanı ise oturma alanı olarak planlanmış. Yemek masasınn üstündeki aydınlatma elemanının bir eşi de bu tarafa asılmış. Rattan salıncak sempatik bir bahçe atmosferi sağlanmış.