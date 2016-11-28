Küçük bir tadilatla güncellenerek karakter kazanan geniş balkon

Balkonlar düzgün bir şekilde dekore edilip kullanılırlarsa eve ikinci bir yaşam alanı oluştururlar. Güzel havalarda kullanabileceğimiz ikinci bir oturma odası ya da ikinci bir yemek odası olarak görev yapabilecek olan balkonlarımız ülkemizde ise maalesef sıklıklı atıl durumda bırakılan alanlardır. Oysa uygun ve konforlu mobilyalar, yıl boyunca yeşil kalacak bitkiler, belki dönemine uygun mevsimlik çiçekler ve birkaç parça dekoratif eşya ile nefes alabileceğiniz, şık bir yaşam alanına dönüşebilirler, üstelik ne kadar küçük olurlarsa olsun. ’Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek’ başlıklı yazımızda büyüklü küçüklü birçok balkon tasarımını derlemiştik, buradaki örnekler ilham verici olacaktır. Bu sayfamızda ise halihazırda kullanılmakta olan, olduk geniş, ancak belirli bir stilden yoksun, karaktersiz diyebileceğimiz bir balkonun nasıl kırsal stil bir balkon olarak yeniden düzenlendiğini göreceğiz. Birkaç ufak hamle ile kırsal stilin temek özellikleri kazandırılan balkon çok daha şık hale getiriliyor. Bakalım tasarımcı firma ne gibi tadilatlar yapmış…