Şirin mi şirin bir aile evi, hem de kopyalayabilmeniz için planlarıyla birlikte!

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu dimdik eğimli çatısı ve sevimli çatı katı odaları ile Orta Avrupa'nın tipik kırsal mimari stiline sahip şirin mi şirin bir konut. Üst katın dik çatı altına saklı olmasından dolayı bungalov gibi görünen, yuvarlak pencerelerin masalsı bir hava kattığı evin içi ise, dış cephesinin bu geleneksel görünümüne tezat oluşturacak şekilde son derece çağdaş biç biçimde dekore edilmiş. Konutun toplam yüksekliği 8.63 metre, büyüklüğü ise 128 metre kare. Sayfanın altı kısmında her iki kat planını da bulabileceğiniz bu ev tasarımını gelin daha yakından inceleyelim.
Konutun mimarisinde ve dış cephe yüzeylerinde gerçekleştirilen çalışmalar oldukça enteresan çünkü ilk bakışta son derece geleneksel izlenimi verseler de, dikkatli bakıldığında kullanılan malzemelerin çağdaş stilin üsluplarına uygun şekilde uygulandığı görülebilir.
Konutun ön cephesinde beyaz badanalı yüzeyler, bej renginde harman tuğla yüzeyler ve doğal ahşap yüzeyler bir arada ve çağdaş bir üslupla kullanılmış. Konutun iki araçlık kapalı otoparkı da mevcut.
Yapı dik çatısı, çatı katı odaları ve yuvarlak köşe pencereleri ile masalsı bir atmosfer oluşturuyor. Yan ve arka cephelerinde iki ayrı teras alanına sahip olan yapının bir de özel yüzme havuzu bulunuyor. Kırsal bölgede yer alan yapı geniş bir bahçenin de tadını çıkarıyor.
Konutun ağırlıklı olarak geleneksel mimari stillere eğilimli dış görünüşü, iç mekanlarda yerini tamamen çağdaş bir dekorasyona bırakıyor. Beyaz ve gri tonlarının ağırlıklı kullanıldığı tasarımda zemin ise açık renkli ahşap parke ile kaplanmış.
Köşe kanepe ve bir adety tekli koltuktan oluşan oturma odası mobilyalarına ikili bir sepha seti eşilk ediyor. Aydınlatma elemanları ise mekanın en dikkat çekici parçaları. ’Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Yapının alt katı açık planlı olarakdizayn edilmiş, yani oturma odası, yemek odası ve mutfak aynı mekanı paylaşıyor. Bol bol pencereye sahip olan yapı doğal gün ışığından azami düzeyde yararlanma imkanına sahip. Yapının iç dekorasyonu tamamen çağdaş stilde düşünülmüş ve kırsala ait hiçbir detay kullanılmamış.
Mutfak neredeyse bir O şekline sahip, yalnızca arada bir geçiş kısmı bırakılmış. Mutfağın dört cephesinden yalnızca birinde duvara monte dolaplar kullanılmış, onun dışında kalan kısımların tamamı yalnızca tezgah altı dolaplardan oluşuyor. Bu da köşe boyunca devam eden yuvarlak şekilli pencerenin içeri bol bol ışık almasını sağlıyor.
Mimarlar bizlerle yapının planlarını da paylaşmış. Zemin kat planına baktığımızda, sağ altta iki araçlık kapalı otoparkı görüyoruz, otoparkın hemen üstündeki oda ise boyler odası. Yapının sol tarafı olduğu gibi yaşam alanına ayrılmış, sol üstte bir ofis, onun hemen altında ise alt kat tuvaleti mevcut. Merdivenin altı ise depolama alanı olarak düşünülerek dolaplar yerleştirilmesi planlanmış.