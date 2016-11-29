Şirin mi şirin bir aile evi, hem de kopyalayabilmeniz için planlarıyla birlikte!

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu dimdik eğimli çatısı ve sevimli çatı katı odaları ile Orta Avrupa'nın tipik kırsal mimari stiline sahip şirin mi şirin bir konut. Üst katın dik çatı altına saklı olmasından dolayı bungalov gibi görünen, yuvarlak pencerelerin masalsı bir hava kattığı evin içi ise, dış cephesinin bu geleneksel görünümüne tezat oluşturacak şekilde son derece çağdaş biç biçimde dekore edilmiş. Konutun toplam yüksekliği 8.63 metre, büyüklüğü ise 128 metre kare. Sayfanın altı kısmında her iki kat planını da bulabileceğiniz bu ev tasarımını gelin daha yakından inceleyelim.