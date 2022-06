Enfes bir köy evinden hoşunuza gidecek 8 fikir

Bu gün bir köy evine misafir oluyor ve bir köy evinin enfes dekorasyonundan hoşunuza gidecek fikirlere yakından bakıyoruz. Bir köy evi olmasına rağmen vintage ve modern akımlar bir arada sentezlenerek muhteşem dekorasyon imza atılmış. Her odasında ve her bölümünde hayran kalacağınız fikirler ile renk seçimlerine şahit olacaksınız. Homify köy evi dekorasyonları sayfasında yer alan bu köy evi bulunduğu lokasyon, yemyeşil bahçesi ve rüya gibi dış cephesi ile her görenin hayran kalacağı, doğa içinde yaşama hayali kuranların bayılacağı derece de güzelliğe sahip. Bu evi yakından inceleyerek kendi evinize uygulayabileceğiniz fikirler edinebilir ve evinizde insanların hayran kalacağı dekorasyonlara imza atabilirsiniz.