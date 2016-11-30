Enfes bir köy evinden hoşunuza gidecek 8 fikir

Bu gün bir köy evine misafir oluyor ve bir köy evinin enfes dekorasyonundan hoşunuza gidecek fikirlere yakından bakıyoruz. Bir köy evi olmasına rağmen vintage ve modern akımlar bir arada sentezlenerek muhteşem dekorasyon imza atılmış. Her odasında ve her bölümünde hayran kalacağınız fikirler ile renk seçimlerine şahit olacaksınız. Homify köy evi dekorasyonları sayfasında yer alan bu köy evi bulunduğu lokasyon, yemyeşil bahçesi ve rüya gibi dış cephesi ile her görenin hayran kalacağı, doğa içinde yaşama hayali kuranların bayılacağı derece de güzelliğe sahip. Bu evi yakından inceleyerek kendi evinize uygulayabileceğiniz fikirler edinebilir ve evinizde insanların hayran kalacağı dekorasyonlara imza atabilirsiniz.
Evin arka cephesi kuzeye baktığı için gün ışığından yararlanmak adına geniş pencereler tercih edilmiş. Evin inşasında kırmızı tuğlalar tercih edildiği için doğal bir dış cephe dekorasyonu ortaya çıkmış. ayrıca evin mutfak bölümünde yer alan ekmek pişirmek için kullanılan taş fırının bacası evin dış cephesinde oldukça zarif bir görüntü oluşturmuş. Evin çatısı gri oluklu taş tuğlalar tercih edilerek örtülmüş ve doğallıktan taviz verilmemiş.
Evin salonuna girdiğinizde sizi büyüleyici bir güzelliğe sahip olan ahşap masa takımı karşılıyor. Salon ile mutfak bir biri ile bitişik ve açık bir şekilde düşünülmüş, ahşap masa ile sanal bir sınır oluşturularak iç mekanların bağımsızlığı sağlanmış. Bu açıdan baktığınızda mutfakta yer alan tarihi taş fırın mutfağı zenginleştirirken ahşap masa doğallığı pekiştirmiş.
Evin güney cephesine bakan bölümünde doğal bir veranda inşa edilerek verandanın üstü saz ve kamışlar ile örtülmüş. Böylece doğanın kalbinde yer alan bu köy evinin doğallığı pekiştirilerek kusursuz bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Veranda da ailecek yemek yenilebilmesi için uzun ve geniş bir yemek masası ile uyumlu uzun bir ahşap tabure eklenerek zevkli bir veranda ortaya çıkarılmış.
Evin mutfağında köy evlerinden farklı olarak çekici ve cazibesi olan kırmızı bir renk tercih edilmiş. Taş mutfak tezgahı ahşap kapaklar ve çekmeceler ile desteklenmiş. Mutfağın tavanına yakın bir yerde geleneksel mutfak eşyalarının yerleştirildiği ahşap raf yerleştirilmiş. Bembeyaz çatı kırmızı duvarlar ile oldukça çekici bir mutfağın oluşması sağlanmış.
Salonu detaylı bir şekilde incelediğinizde vintage fikirlerin esintilerine rastlıyorsunuz. Uzun koyu renk ahşap bir konsol üzerine yerleştirilen akseuarlar salonun köy evi salonunda öte bir salon olmasını sağlamış Bu açıdan bakıldığında modern bir evin salonu gibi görünen bu şık salon fikrini evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
Mutfağın kırmızı iç duvarlarına yerleştirilen raflarda çok zarif ve köy esintileri yaşatan motifler sergileniyor. Süs aksesuarlarının yerleştirildiği bu raflar koyu kırmızı duvarlar ile uyumlu olması için koyu renklerden seçilmiş. Ahşap süs aksesuarlarının çok şık bir şekilde yerleştirilmiş olması mutfağın hem geleneksel hem de modern bir mutfak olması sağlanmış.
evin ana mutfağı dışında ekmek pişirme fırınının yer aldığı salon ile bitişik ikinci bir mutfak yer alıyor. Bu alan geçmişte günlük ekmeğin pişirildiği taş fırını barındırdığı için zarif bir şekilde dizayn edilmiş. Beyaz duvarlar içinde mor tezgah üzerinde yer alan tuğla fırın bir süs aksesuarı olarak çok zarif bir görünüme sahip.
Geleneksel köy evi mutfağı olarak düşünülen ve modern bir ev mutfağı şeklinde dekore edilerek oldukça fonksiyonel ve zarif bir mutfağın ortaya çıkarıldığı bu mutfağın detaylarını incelediğinizde kırmızı ile beyaz rengin dansına şahit oluyorsunuz. Ahşap kullanılarak doğallık oluşturulan mutfakta süs aksesuarları mutfağa oldukça çağdaş bir görünüm kazandırmış.