Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Yılbaşı hazırlıkları yaptığımız günler daha dün gibi ama yılın ilk iki ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Bundan sonra yaklaşan bahar için hazırlıklar başlayacak. Tasarımcılar da bahar hazırlıklarına başlayacak ve Homify'da da bahçe mobilyaları, balkon tasarımları, havuzlar daha çok yer bulacak.

Biliyorsunuz her Pazar, bir önceki haftaya damgasını vuran, en çok okunan beş yazının yer aldığı bir seçkiye yer veriyoruz. Hafta içi yoğunluğunuz nedeniyle Homify'a gereken zamanı ayıramadıysanız, haftanın en popüler yazılarını kaçırmış olma ihtimaliniz var. Bu yüzden Top 5 yazıları kaçırdığınız yazıları hatırlamanız açısından çok faydalı.

Bu hafta en çok okunan yazılar arasında biri Bursa'dan biri İskenderun'dan olmak üzere iki konut projesi, Bartın'da tarihi bir köşkün otele dönüşümünün anlatan bir Önce & Sonra yazısı, klasik koltuk takımları modellerini ve oturma odası tasarımında Feng Shui ilkelerinin nasıl kullanılacağını anlatan bir yazı vardı.

Gelin bu yazıları kaçırdıysanız bu yazımıza bir göz atın.