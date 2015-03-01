Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Yılbaşı hazırlıkları yaptığımız günler daha dün gibi ama yılın ilk iki ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Bundan sonra yaklaşan bahar için hazırlıklar başlayacak. Tasarımcılar da bahar hazırlıklarına başlayacak ve Homify'da da bahçe mobilyaları, balkon tasarımları, havuzlar daha çok yer bulacak.
Biliyorsunuz her Pazar, bir önceki haftaya damgasını vuran, en çok okunan beş yazının yer aldığı bir seçkiye yer veriyoruz. Hafta içi yoğunluğunuz nedeniyle Homify'a gereken zamanı ayıramadıysanız, haftanın en popüler yazılarını kaçırmış olma ihtimaliniz var. Bu yüzden
Top 5 yazıları kaçırdığınız yazıları hatırlamanız açısından çok faydalı.
Bu hafta en çok okunan yazılar arasında biri Bursa'dan biri İskenderun'dan olmak üzere iki konut projesi, Bartın'da tarihi bir köşkün otele dönüşümünün anlatan bir
Önce & Sonra yazısı, klasik koltuk takımları modellerini ve oturma odası tasarımında Feng Shui ilkelerinin nasıl kullanılacağını anlatan bir yazı vardı.
Gelin bu yazıları kaçırdıysanız bu yazımıza bir göz atın.
Bursa her yönüyle gelişen bir şehir. Yıllarca Adana'nın ardından Türkiye'nin beşinci büyük şehri olarak bilinen şehir uzun zaman önce Adana'yı geçerek dördüncü büyük şehir oldu. Bursa'nın gelişimi konut sektörüne de doğrudan yansıdı. Bursa bu alanda adeta İstanbul'la yarış içinde. Bursa'da toplu konutlardan, rezidanslara, lüks villalara kadar her alanda örnek oluşturacak projelere rastlamak mümkün.
Bu yazımızda Bursa merkezli Niyazi Özçakar İç Mimarlık'a ait bir konut projesini mercek altına aldık. Estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirilerek oluşturulduğu projede ahşabın modern bir anlayışla şekillendirilen bir eve nasıl uygulanabileceğini de görmek mümkün.
6000 yıl önce Çin'de ortaya çıkmış kadim bir pratik feng shui. Hayatın temel unsurları olarak kabul edilen feng(rüzgar) ve shui(su) nin bir araya gelmesiyle oluşan bu felsefe bu iki temel unsurla
chi adı verilen pozitif enerjiyi hayatımıza taşıyor. Tüm canlı şeylerin sürekli hareket halinde olan doğal çevreyle sürekli bir enerji alışverişi içinde olduğu ilkesine dayanan felsefeyle yaşam alanlarını huzur dolu mekanlar haline getirmek mümkün.
Biz de bu yazıda bu prensipleri evinizin oturma odasında nasıl uygulayabileceğinizi yerli tasarımcıların elinden çıkmış oturma odası örnekleriyle göstermek istedik. Daha huzurlu, çevreyle uyum halinde bir yaşam arzuluyorsanız, bu yazımıza bir göz atmanız da fayda var.
Hatay farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı eski bir kent. İskenderun da Hatay'ın en büyük ilçesi. Aslında pek çok şehir merkezinden kalabalık olmasına rağmen hala ilçe olan İskenderun modern bir yaşamın hüküm sürdüğü bir Akdeniz kenti. İskenderun'da faaliyet gösteren Çağrı Aytaş İç Mimarlık firması kentin mimari gelişiminde pay sahibi kurumlardan biri. Çağrı Aytaş'ın İskenderun'da denize sıfır konumda inşa edilen süper lüks bir sitede yer alan bir villayı nasıl olağanüstü bir yaşam alanına şahit olacağımız bu yazıda kendi eviniz için ilham verici fikirler bulabileceğinizi düşünüyoruz.
Özellikle büyük şehirlerde yükselen arazi fiyatlarına paralel olarak konutların kullanım alanları giderek küçülüyor. Bu da mimari ve dekorasyonda modern ve minimal anlayışların hakim olması gerçeğini doğuruyor. Ancak bu durum yine de klasik mobilyaların pabucunun dama atıldığı anlamına gelmiyor. Klasik mobilyalar dönem ya da trendlerden bağımsız olarak hükümlerini sürdürüyorlar. Bu mobilyalar arasında en çok görmeye alışık olduklarımız ise koltuk takımları ve oturma grupları. Bu yazımızda her biri yerli tasarımcılarımızın zevkini ve maharetini yansıtan klasik çizgideki koltuk takımlarını konu ettik. Siz de trendler ne olursa olsun klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında restorasyon ve renovasyon projelerinin ayrıntılarını paylaştığımız Önce&Sonra yazılarında bir ilk gerçekleşti ve ilk defa ülkemizden bir projeyi konu ettik.
Bartın'da 1907 yılında inşa edilen tarih bir konağın mirasçıları bir araya gelip 2010 yılında konağı otele dönüştürmeye karar vermişler. Bu iş için de başarılı mimarlık firması Boytorun Architects'i seçmişler. Konak dört yıl süren titiz bir çalışmanın ardından harikulade bir butik otele dönüşmüş. Bu dönüşüme şahit olmak için bu yazıyı mutlaka okumalısınız.