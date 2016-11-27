Ahşap kalıp baskıyla bir yastık nasıl yapılır?

Sanayi devrimi ilk başladığı, makinelerin ve buhar motorlarının ilk kez kullanıldığı ve insanlığın enerjiye hükmetmeye ilk defa öğrendiği yıllarda, hçi şüphesiz pek çok kişi bu muazzam gelişmelerden ötürü çok büyük bir heyecan duymuştu. Gerçekten de makinelerle yapılan üretim tarihe yön verdi, yeni sınıfların ortaya çıkmasını, toplumlar arasında çok daha farklı ilişkiler kurulmasını ve ticaretin yepyeni bir boyut kazanmasını sağladı. Tüketim malları sanayi devrimi öncesinde yaşamış nesillerin asla kavrayamayacağı boyutta bir artış ve yaygınlaşma gösterdi. Aslında tüketim kavramını ilk defa olarak gündeme getiren gelişmenin bizzat sanayi devrimi olduğunu söylemek de mümkündür. Bugün çoğu kez olumsuz bir anlam yüklenen tüketimin, özellikle ABD gibi belli başlı ülkelerde ekonomik gelişmenin de lokomotifi olduğunu, medeniyeti bugün olduğu düzeye getiren şeyin biraz da tüketim olduğunu unutmamak gerekir. Buna karşın makine ve üretim teknolojileri ilk buharlı motorların ortaya çıktığı dönemdeki seviyelerinde kalmadı elbette. Bugün güncel olarak kullanılan üretim teknolojileri de muhtemelen sanayi devrimini yaşayıp görmüş kuşakları dehşet içinde bırakırdı. Öte yandan üretim geliştikçe, mal ve hizmetler çeşitlenerek daha ulaşılabilir ve bol hale geldikçe, doğal olarak pek çok ürünün niteliğinde dramatik bir düşüş yaşandı, yaşanıyor. Fabrikasyon üretimin istisnasız her alanda temel üretim biçimi haline gelmesiyle birlikte, eski el sanatları ve el emeğiyle üretilen ürünler büyük ölçüde yok olmaya yüz tuttular. Şimdilerde ise makinelerden çıkan ürünlerin ne kadar kaliteli malzemeyle yapılırsa yapılsın asla el işçiliğiyle üretilmiş benzer üründen daha üstün olamayacağı ve bununla birlikte de el emeğinin değeri bir parça anlaşılmaya başlandı. Bu anlayışın gelişmesinde hiç şüphesiz belli ürünlerin ve ustaların payı büyük. Bugünkü yazımızın konusu oluşturan ele emeği yastıkların da kendini tüketimle tanımlamayı alışkanlık haline getirmiş toplumda bir parça bilinç uyandırdığını düşünüyoruz.