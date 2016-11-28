Sivas'ta kalıplara sığmayan bir ev projesi

Banyoda da çarpıcı ve büyüleyici bir atmosfer kendisini gösteriyor. Gri ve beyazın karizmatik ve modern dokusu duvar fayanslarının desenleri ve hamam kondeptinin çağdaş bir stilde uygulanmasıyla tamamlanıyor ve ortaya kalıpların dışında, göz alıcı ve sıra dışı bir banyo dizaynı çıkıyor.

Bu evi beğendiyseniz Türkiye'den çiçek gibi bir ev başlıklı yazımızda konuk olduğumuz eve de bayılacağınıza eminiz.