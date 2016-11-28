Sivas'ta kalıplara sığmayan bir ev projesi

homify sayfalarında sizlerle sık sık dekorasyon, iç mimari ve mimari açısından öne çıkan evleri ziyaret ediyoruz. Peki dekorasyon açısından öne çıkan bir ev oluşturmak için ne yapmak gerekir diye hiç düşündünüz mü? Elbette ki son dizayn trendlerini takip etmek ve şık ve kaliteli mobilya ve aksesuarlar tercih etmek şart. Ancak bunların dışında sıradan bir dekorasyon yaratmamak için kendi tarzınızı ortaya koymanız ve alışılmışın dışına çıkan, ezber bozan bir görünüm oluşturmanız gerekiyor. Bugün de bu açıdan örnek teşkil edecek bir ev projesine konuk olacağız. Size her odasıyla ilham verecek olan bu ev Sivas'ta yer alıyor ve Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilmiş.
Koridor ve hol alanları her ne kadar dekorasyon açısından genellikle ikinci plana atılsalar da aslında evin geneli hakkında ipuçları veren ve yaşam alanlarını birbirine bağlayan, bu açıdan da bir hayli önemli geçiş alanlarıdır. Koridor alanını dizayn ederken boşluk hissi oluşmasına engel olacak bir görünüm yaratmak oldukça önemli, ancak bunu yaparken mobilya kalabalığı ile geçiş alanını daraltmamak ve boğucu bir ortam oluşturmamak lazım. Bu şık hol bunun başarılı bir örneğini oluşturuyor. Mobilyalarla değil iç mimari unsurlarla hareketlendirilen alanda tavan dekorasyonu ilk dikkat çeken unsurlardan biri. Evin giriş kapısı da sağlam, estetik ve sıra dışı dokusuyla öne çıkan unsurlardan biri. Beyaz hakimiyetinin ön planda olduğu antre alanında, duvarlarda da dikine duvar kağıtları ile derinliği arttıran bir desen tercih edilmiş.
Evin salonunda da yine beyaz ve etkileyici bir estetik görünümle karşılaşıyoruz. Klasik ve modern stilin mükemmel bir ahenkle iç içe geçtiği salonda country tarzı beyaz ahşap mobilyalar baş rolde. Katmanlı aydınlatma ögeleri ile ışıklandırılan salonda yemek alanı ile oturma alanı bir arada bulunuyor.
Yemek alanının arkasında bulunan balkonun da salonla iletişimi kesilmiyor ve şık bir geçişle harika bir atmosfer yaratılıyor. Boydan boya cam unsurlarla balkon ve salon adeta iç içe geçmiş durumda. Balkon alanına açılan cam kapının ardında ise huzur dolu, yalın ve estetik açıdan çarpıcı ve göz kamaştırıcı bir atmosfer karşılıyor konukları.
Uzun ince bir iç mimari yapıya sahip olan mutfakta çalışma alanı ve oturma alanı açık plan şeklinde dizayn edilmiş ancak sınırları son derece temiz hatlarla ayrılıyor. Zarafetin ve temizliğin sembolü olan beyaz rengin ahşap dokunuşlarla eşsiz bir doku kazandığı mutfakta ahenkli bir tasarımla karşılaşıyoruz. Oturma alanında kullanılan modern sandalyeler ve yemek masası gündelik öğünler ve akşam çayları için mükemmel bir konfor sağlıyor.
Mutfağa diğer cepheden baktığımızda ise country tarzıyla etkileyen harika bir çalışma alanı ile karşılaşıyoruz. Country tarzı mutfaklar son dönemin en öne çıkan tarzlarından biri olsa da Türkiye'de henüz çok yaygın bir kullanıma sahip değiller. Mermer ışıltısının beyaz dolaplarla, teknolojik modern mutfak aletleriyle iç içe geçtiği; cam unsurların şık ve fonksiyonel unsurlarla ve ahşap dokunuşlarla canlandığı bu country tarzı mutfak dekorasyonu ilham verici nitelikte.
Banyoda da çarpıcı ve büyüleyici bir atmosfer kendisini gösteriyor. Gri ve beyazın karizmatik ve modern dokusu duvar fayanslarının desenleri ve hamam kondeptinin çağdaş bir stilde uygulanmasıyla tamamlanıyor ve ortaya kalıpların dışında, göz alıcı ve sıra dışı bir banyo dizaynı çıkıyor.
Bu evi beğendiyseniz Türkiye'den çiçek gibi bir ev başlıklı yazımızda konuk olduğumuz eve de bayılacağınıza eminiz.