Her zevke uygun ağaç ev modelleri

Çağımızda korunma ve barınma alanları olarak kullandığımız evler, ilk çağlarda mağaralardan yapılmış zamanla insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için zaman içerisinde mağara evleri geliştirilmiş, evler evrilerek değişik modellerde ve farklı tarzlarda mimari evler haline dönüşmüştür. Günümüzde gelişen teknolojiler ve mimari ile barok tarzı,geleneksel Türk ve Selçuklu mimarisinin hakim olduğu ve , modern ev modelleri yaygınlaşmıştır. Ev mimarileri değişiklik göstermiş olsa da evlerin yapılışında kullanılan malzemeler yüz yıllardır aynıdır. İlk çağlardan beri günümüze kadar önceleri kerpiç ve toprak evler, sonraları ise kesme taş evler, Selçuklu kubbelerinin ahşaptan olduğu ve taş ile yapılmış ev modelleri çimentonun bulunması ile betonarme ve taş evler olarak gelişme göstermiştir. Günümüzde betonarme evlerin yoğunlukta olmasına rağmen; tatil bölgelerinde, deniz kıyılarında bungolav tarzı ağaç ev modellerinin, sahil kesimlerinde kiriş ve taşıyıcı kolonların tamamen ağaçlar kullanılarak ve ahşaplardan yapıldığı ağaç ev modelleri oldukça yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ağaç ve ahşap malzemesinin; iyi bir yalıtım malzemesi olması, evinizin içine doğallık vermesi ve estetik bir malzeme olması nedeniyle çok tercih edilen ev modelleri ağaç ev modelleri olmuştur. Şehirlerde yaşayan ve yeşil alana, ağaca özlem duyan insanlar tatile gittikleri yerlerde, beton evler yerine farklı mimarilerde ve aykırı tarzlarda ağaç ev modelleri tercih etmeye başlamışlardır.

Ev tasarımınızı kendin,iz yapacaksanız ağaç ev modeli sahibi olmanız için iki seçeneğiniz vardır. Bu seçeneklerden bir tanesi; evinizin bütün yapı malzemelerini ağaç ve ahşap olarak seçmek, taşıyıcı kolonları çam veya gürgen ağaç türlerinden seçerek geri kalan alanlar için kestane ağacından yapılmış olan ahşapları kullanarak istediğiniz özelliklere sahip, istediğiniz hacimde ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilen bir ağaç ev modeli sahibi olabilirsiniz. Ağaç ev modellerinde evinizin duvarlarını tamamen ağaç gövdelerinden, kütüklerden üst üste bindirme şeklinde yapabilir, çatınızı statik hesaplar ile hafif ahşap malzemelerden yapabilirsiniz. Farklı bir ağaç ev modeli ise ana taşıyıcı kolonların ve kirişlerin ağaç kütüklerinden, geriye kalan alanların kestane ağacından ve hafif olan palamut ağacından yapılmasıdır. Bu iki yöntem ile tamamen ağaçtan oluşan ağaç ev modeli sahibi olarak hem tarz bir eve sahip olabilir hem de tamamen doğal ve ağaçtan yapılmış zarif bir ev sahibi olabilirsiniz.

Ağaç ve modelinin bir diğer yöntemi betonarme olarak yapılan taşıyıcı kon ve kirişler haricindeki tüm alanın ahşap ve ağaç ile yapılması veya tamamen betonarme olarak yapılan evin iç kısmının tavanlar dahil tamamının ahşap ile kaplanması, evin dış cephesinin de tamamen ahşap ile kaplanarak ahşabın doğallığının eve yansıtılması ile ağaç ev modeli sahibi olabilirsiniz. Ağaç ev modelleri; evlerinize hem doğallık, estetik ve zariflik kazandırırken hem de sıcak ve soğuk havalarda yalıtım özelliği ile korunmanızı sağlar.

Ağaç ev modellerinde kullanılacak ağaçlar evi yapacağınız bölgenin iklimine dayanıklı ve bulunduğunuz bölgede yetişen ağaç türlerinde tercih edilmeli ve bu sayede evin ömrü daha uzun hale getirilmelidir. Ağaç ev modellerinde duvarlar ahşap ile uyumlu olan cam malzemesi ile desteklendiğinde hem estetik hem daha görsel hem de daha yaşanabilir ev modelleri inşa etmiş olursunuz. Cam duvarlı ağaç ev modelleri hem ev dekorasyonlarının aydınlatma unsurlarında daha kolay tercih yapma olanağı sağlar hem de dışarıdan bakıldığında daha görsel bir ağaç ev modeli sahibi olmanızı sağlar. Aynı zamanda evinizin bahçe dekorasyonu ve bahçe peyzajının evinize daha uyumlu ve daha zarif olmasını sağlar.

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