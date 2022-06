Salonlarda, yatak odalarına, mutfaklarda ve hattâ banyolarda dolaplar hem çok önemli bir işlevi yerine getiren, hem de dekorasyon anlamında evinize renk katabilecek olan mobilyalardır. Hele fazla eşya almayı seven ya da evindeki eski püskü şeyleri bile atmaya kıyamayan bir karakteriniz varsa, evde yeterli dolabın olması dağınıklığı gidermek için hayatî bir öneme kavuşur. Elbette piyasada sayısız farklı çeşit ve tarza sahip, her eve, her zevke ve keseye uygun bir dolap bulmak mümkün. Ama kimi zaman yaşadığınız evin kendine özgü kesiminden ötürü, kimi zaman da özel olarak köşe dolaplarını sevdiğiniz için, evinizin bir köşesini tam anlamıyla değerlendirmek isteyebilirsiniz.

İşte bu yazıda, köşe dolapları özellikle tercih eden ya da evinde dolap koymak dışında hiçbir işe yaramayacak, kör nokta diyebileceğimiz köşeler bulunan okurlarımız için hem estetik anlamda güzel, hem kullanım kolaylığı sunan, hem de kör noktalar için çözüm teşkil edecek köşe dolap fikirlerini derledik.