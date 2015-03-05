Salonlarda, yatak odalarına, mutfaklarda ve hattâ banyolarda dolaplar hem çok önemli bir işlevi yerine getiren, hem de dekorasyon anlamında evinize renk katabilecek olan mobilyalardır. Hele fazla eşya almayı seven ya da evindeki eski püskü şeyleri bile atmaya kıyamayan bir karakteriniz varsa, evde yeterli dolabın olması dağınıklığı gidermek için hayatî bir öneme kavuşur. Elbette piyasada sayısız farklı çeşit ve tarza sahip, her eve, her zevke ve keseye uygun bir dolap bulmak mümkün. Ama kimi zaman yaşadığınız evin kendine özgü kesiminden ötürü, kimi zaman da özel olarak köşe dolaplarını sevdiğiniz için, evinizin bir köşesini tam anlamıyla değerlendirmek isteyebilirsiniz.
İşte bu yazıda, köşe dolapları özellikle tercih eden ya da evinde dolap koymak dışında hiçbir işe yaramayacak, kör nokta diyebileceğimiz köşeler bulunan okurlarımız için hem estetik anlamda güzel, hem kullanım kolaylığı sunan, hem de kör noktalar için çözüm teşkil edecek köşe dolap fikirlerini derledik.
Kimileri tuhaf açıları, alışılmadık bir kesimi olan evleri daha çok sever, bu tarz mekânların karşılarına çıkardığı dekorasyon problemlerini çözmekten özel bir zevk alırlar. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan Bursa'daki bu apartman dairesi, bunun bir örneği aslında. Burada evin girişinde, karanlıkta kalan ve dar bir açıda olduğu için çok fazla kullanışlı görünmeyen bir alanın çok pratik bir çözümle eve nasıl dahil edildiğini görüyoruz. Dilerseniz kapalı bir kitaplık, dilerseniz dekoratif süs eyşalarınızı koyabileceğiniz bir çeşit vitrin ya da dolap olarak kullanabileceğiniz bu köşe mobilyası, hem evin geneline uyum sağlayıp estetik değer katıyor, hem de pratik ve kullanışlı bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Yine alışılmadık bir mimariye sahip olan ev ve yine dahiyane bir çözüm. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin özelliği tam da oturma odasının köşesinde bir kolon bulunması. Loft tarzındaki bu enteresan evi, tasarımcının bulduğu çok şık ve bir o kadar da işlevsel bir çözüm güzelleştiriyor. Köşeye hem bir köşe dolabı ya da vitrin olarak kullanılabilecek raflar ilave edip, burayı pratik bir TV ünitesine çevirmek suretiyle, tasarımcı hem yerden tasarruf ediyor, hem normalde göze batacak olan bir kolonu evin içinde dahil etmiş oluyor, hem de evdeki ufak tefek dağınıklığı giderebileceğiniz ekstra bir saklama opsiyonu sunmu oluyor.
Köşe dolaplarına özellikle günümüzde çok yaygın olan ankastre mutfaklarda, tezgâh üstü mutak dolabı uygulamalarında sıkça rastlamak mümkün. Ancak bu yazıda konusunu ettiğimiz türden bir köşe dolabını ise Eskişehir'de bulunan Arte Fabbro adlı şirketin elinden çıkan bu mutfakta buluyoruz. Burada tezgâhın L şeklinde değil sadece tek bir duvara dayalı olmasını ve muhtemelen salon-mutfak ayrımının bulunmadığı bir dairede çalışıyor olma durumunu da hesaba katan tasarımcı, mutfağa hem estetik değer katan, hem de sunduğu ekstra saklama kapasitesi ile işlev kazanan bu vitrin dolabı eklemiş. Dolabın, ada tezgâhlı bu modern mutfağın renkleri ve tarzıyla son derece uyumlu olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor.
Özellikle geniş evlerin vazgeçilmezlerinden biri de sadece giysileri saklamak ve soyunup-giyinmek için kullanılan, çoğunlukla da yatak odasının yanıbaşında bulunan giyinme odaları. Bu ilgi çekici örnekte ise köşe dolap kavramının giyinme odasına nasıl başarıyla entegre edildiğini görüyoruz. Burada tam anlamıyla modern bir tasarımdan bekleyeceğiniz her şeyi karşılayan bir dolap dizaynı söz konusu. Her şeyden önce köşeleri de işin içine katması ve sunduğu geniş saklama alanıyla işlevsel, her türlü isteğe ve giysi çeşidine uygun farklı rafları, çekmeceleri ve askılarıyla pratik, ahşabın sıcaklığının ön plana çıktığı şık tasarımıyla da estetik anlamda yetkin bir dolap kompleksi var karşımızda. Tabii konumuz itibarıyla dolabın sunduğu en hoş özelliklerden biri odanın iki köşesini alana dahil etme biçimindeki zarafet ve bu vesilesiyle insanı sarıp sarmalayan bir atmosfer yaratabilmiş olması.