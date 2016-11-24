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Küçük ve modern bir mutfaktan sizinkini değiştirmenize yardım edecek 6 fotoğraf

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Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakElektronik Ürünler
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Küçük mutfaklar da son derece modern ve ferah görünebilir, yeter ki doğru prensiplerle hareket edip dekorasyona özen gösterin. Bu yazıda, içinde barındırdığı birçok parlak fikirle mutfağının küçüklüğünden şikayet edenlerin örnek olabileceği bir hazır mutfak projesini sizlere tanıtıyoruz. İç mimari ve dizayn konusundaki örnek ülkelerden biri olan İtalya'da bulunan Cucine e Design adlı şirketin tasarladığı mutfak sade ama hem işlevsel, hem de göze hitap eden tasarımıyla dikkat çekiyor. Siz de mutfağınızı elden geçirmek ya da en baştan düzenlemek istiyorsanız, bu fotoğraflardan ilham alabilirsiniz.

L şeklindeki mutfağın köşe kısmına erişmek daha zor olduğu için burada daha az ihtiyaç duyulan eşyalar saklanmalı

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakMutfak Tezgâhları
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Bir yandan yemeklerinizi yapıp bir yandan da ev ahalisiyle ya da konuklarınızla sohbet edebileceğiniz bir tezgâh

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakIşıklandırma
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Mekânı sıradışı hale getiren ama gözü yormayan nötr renk ve dokuların rahatlatıcı bileşimi

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakElektronik Ürünler
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Dolapların alt kısmı ışıklandırma için kullanılabilir

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakLavabo & Armatürler
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Mutfağın sadeliğine hem katkıda bulunan hem de onu orijinal hale getiren unsur tezgâh arkasındaki şahane mozaikler

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakElektronik Ürünler
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Doğal ve yapma malzemelerin bir arada kullanılması mekâna kendine has bir hava katıyor

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design MutfakElektronik Ürünler
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

Bu mutfağı beğendiyseniz, ’Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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