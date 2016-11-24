Küçük ve modern bir mutfaktan sizinkini değiştirmenize yardım edecek 6 fotoğraf

Küçük mutfaklar da son derece modern ve ferah görünebilir, yeter ki doğru prensiplerle hareket edip dekorasyona özen gösterin. Bu yazıda, içinde barındırdığı birçok parlak fikirle mutfağının küçüklüğünden şikayet edenlerin örnek olabileceği bir hazır mutfak projesini sizlere tanıtıyoruz. İç mimari ve dizayn konusundaki örnek ülkelerden biri olan İtalya'da bulunan Cucine e Design adlı şirketin tasarladığı mutfak sade ama hem işlevsel, hem de göze hitap eden tasarımıyla dikkat çekiyor. Siz de mutfağınızı elden geçirmek ya da en baştan düzenlemek istiyorsanız, bu fotoğraflardan ilham alabilirsiniz.