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Sıkça yapılan 7 aydınlatma hatası

Aydin Sanli Aydin Sanli
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design İskandinav Oturma Odası
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Bazen ev dekorasyonunda yaptığımız bazı hataları görmezden geliriz ve evimize hak ettiğinden fazla övgüde bulunabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hata yaptığımız alan evin aydınlatmasıysa, bu hataları örtbas etmek çok da kolay olmaz. 

Bugün size aydınlatma konusunda sıkça yapılan yedi yanlışı derledik ki siz de aynı hatalara düşmeyiniz. Tabii halihazırda bu hatalardan birini siz de yapmışsanız, bu yazı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Banyodan mutfağa kadar evinizi doğru aydınlattığınızdan emin olmak için bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

1. Tek bir ışık kaynağına yaslanmak

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Elbette bir alanı aydınlatmak için temel bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır ama bu tek kaynak hiçbir zaman yeterli olmaz. Ana ışık kaynağı daha güçsüz de olsa başka ışık kaynaklarıyla desteklenmelidir. Tek bir ampulün yeterli olacağı düşüncesinden vazgeçin.

2. Çok parlak ışıklar kullanmak

Luxury Bathroom , Studio Hooton Studio Hooton Modern Banyo
Studio Hooton

Luxury Bathroom

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Genelde en parlak ampul ve spotları almak gibi bir eğilim vardır. Ama bir iç mimara sorarsanız, bunun büyük bir hata olduğunu hiç tereddüt etmeden size söyler. 

Gün ışığı ayarındaki parlaklı ihtiyacınız olan en parlak ışıktır ve bu güçte ışıklar da çok hoş bir ambiyans yaratabilir.

3. Elektrik gücünü düşünmemek

Nuage Chandelier Boatswain Lighting Oturma OdasıIşıklandırma
Boatswain Lighting

Nuage Chandelier

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

Işıklarınızın kaç vat olduğunu göz önünde bulundurmanız gerek. Işıklarınızın vatını düşürerek hem ciddi miktarda enerji ve para tasarrufu sağlayabilir, hem de etkileyici atmosferler yaratabilirsiniz.

4. Çok fazla gömme ışık kullanmak

Nova, Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz Modern Mutfak
Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz

Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz
Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz
Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz

Çok fazla gömme ışık ve spot kullanmak, bu ışıklandırmadan vazgeçtiğinizde duvarınızı köstebek yuvasına çevirir. Işıklandırma konusunda sade, işlevsel ve hassas çözümler düşünün.

5. Reosta kullanmamak

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design İskandinav Oturma Odası
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

Reostalı, yani çevirerek ışığı azaltıp çoğaltabilen sistemler duygu durumunuza göre ışığı ayarlamanızı sağlar. Dolayısıyla istediğiniz atmosfer yaratmak sizin elinizdedir. Üstelik ortamda misafir yokken, kanepenize kurulmuş film izlerken reosta sayesinde ışıkları kısabilir, hem karanlık olmamasını sağlar hem de enerjiden tasarruf edersiniz.

6. Elektrik anahtarlarını doğru yerlere koymamak

Basement with Light well, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Modern Mutfak
TOTUS

Basement with Light well, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Elektrik prizleri ve anahtarlarının doğru yerlerde olması çok önemli. Eğer yanlış yerlere konulmuşlarsa, hem onlara erişene kadar halden hale girmek zorunda kalırsınız, hem de ellerinizle duvara izler çıkarırsınız.

7. Gardırobu akıldan çıkarmak

Cutting Edge Bathrooms and Bespoke Joinery for the House in Dulwich Temza design and build Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Temza design and build

Cutting Edge Bathrooms and Bespoke Joinery for the House in Dulwich

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Genelde gardırop aydınlatılmaz ama sabahın erken saatlerinde ya da gece giyinirken aradığımız kıyafeti bulmak her zaman zordur. Dolayısıyla gardırobun aydınlatılması çok işe yarar. Hatta gardırop kapakları açılınca otomatik olarak yanan bir ışık çok daha fazla iş görür.

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