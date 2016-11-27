Sıkça yapılan 7 aydınlatma hatası

Bazen ev dekorasyonunda yaptığımız bazı hataları görmezden geliriz ve evimize hak ettiğinden fazla övgüde bulunabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hata yaptığımız alan evin aydınlatmasıysa, bu hataları örtbas etmek çok da kolay olmaz.
Bugün size aydınlatma konusunda sıkça yapılan yedi yanlışı derledik ki siz de aynı hatalara düşmeyiniz. Tabii halihazırda bu hatalardan birini siz de yapmışsanız, bu yazı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Banyodan mutfağa kadar evinizi doğru aydınlattığınızdan emin olmak için bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Elbette bir alanı aydınlatmak için temel bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır ama bu tek kaynak hiçbir zaman yeterli olmaz. Ana ışık kaynağı daha güçsüz de olsa başka ışık kaynaklarıyla desteklenmelidir. Tek bir ampulün yeterli olacağı düşüncesinden vazgeçin.
Genelde en parlak ampul ve spotları almak gibi bir eğilim vardır. Ama bir iç mimara sorarsanız, bunun büyük bir hata olduğunu hiç tereddüt etmeden size söyler.
Gün ışığı ayarındaki parlaklı ihtiyacınız olan en parlak ışıktır ve bu güçte ışıklar da çok hoş bir ambiyans yaratabilir.
Işıklarınızın kaç vat olduğunu göz önünde bulundurmanız gerek. Işıklarınızın vatını düşürerek hem ciddi miktarda enerji ve para tasarrufu sağlayabilir, hem de etkileyici atmosferler yaratabilirsiniz.
Çok fazla gömme ışık ve spot kullanmak, bu ışıklandırmadan vazgeçtiğinizde duvarınızı köstebek yuvasına çevirir. Işıklandırma konusunda sade, işlevsel ve hassas çözümler düşünün.
Reostalı, yani çevirerek ışığı azaltıp çoğaltabilen sistemler duygu durumunuza göre ışığı ayarlamanızı sağlar. Dolayısıyla istediğiniz atmosfer yaratmak sizin elinizdedir. Üstelik ortamda misafir yokken, kanepenize kurulmuş film izlerken reosta sayesinde ışıkları kısabilir, hem karanlık olmamasını sağlar hem de enerjiden tasarruf edersiniz.
Elektrik prizleri ve anahtarlarının doğru yerlerde olması çok önemli. Eğer yanlış yerlere konulmuşlarsa, hem onlara erişene kadar halden hale girmek zorunda kalırsınız, hem de ellerinizle duvara izler çıkarırsınız.
Genelde gardırop aydınlatılmaz ama sabahın erken saatlerinde ya da gece giyinirken aradığımız kıyafeti bulmak her zaman zordur. Dolayısıyla gardırobun aydınlatılması çok işe yarar. Hatta gardırop kapakları açılınca otomatik olarak yanan bir ışık çok daha fazla iş görür.
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