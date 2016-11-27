Sıkça yapılan 7 aydınlatma hatası

Bazen ev dekorasyonunda yaptığımız bazı hataları görmezden geliriz ve evimize hak ettiğinden fazla övgüde bulunabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hata yaptığımız alan evin aydınlatmasıysa, bu hataları örtbas etmek çok da kolay olmaz.

Bugün size aydınlatma konusunda sıkça yapılan yedi yanlışı derledik ki siz de aynı hatalara düşmeyiniz. Tabii halihazırda bu hatalardan birini siz de yapmışsanız, bu yazı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Banyodan mutfağa kadar evinizi doğru aydınlattığınızdan emin olmak için bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.