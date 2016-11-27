İçiyle şaşırtan küçük ve mütevazı ev

Bugün sizi güneye götürüyoruz. Öyle Antalya'ya falan değil. Daha da güneye. Dünyanın en güney noktalarından birine. Güney Afrika'ya. Yıllarca ırkçılıkla adı anıldıktan sonra varılan barış sayesinde ekonomik durumun ve yaşam standartlarının giderek yükseldiği ülkede inşaat sektörü de önemli alanlardan birisi. Farklı kültürleri bir arada bulunduran ülkedeki mimari de bu çeşitlilikten payını alıyor.
Bugün size göstereceğimiz ev ülkenin sanayi şehirlerinden biri olan Vanderbijlpark'ta bulunuyor. Gauteng bölgesindeki Vaal Nehri civarında kurulan şehir daha önce bir demir çelik şehriymiş. Şimdi farklı alanlarda sanayi kuruluşlarının olduğu şehirdeki inşaat faaliyetleri de hızla devam ediyor. Eski binalar renove ediliyor ya da yerlerine yeni binalar yapılıyor. Bugün size göstereceğimiz renove edilmiş bina açık planlı iç tasarımı ve dışarıdan Afrika mimarisi özellikleri yansıtan mütevazı görüntüsüyle, eminiz size ilham verecektir.
Dış cephe mimari unsurlar korunarak renove edilmiş. Güney Afrika sıcak olduğu için binalarda genelde giydirme çatıya rastlanmıyor. İki duvarın farklı yükselikte olmaları ilkel Afrika evlerinden kalma bir iz olsa gerek. Evin arka cephesinde geniş pencere ve kapılar bulunuyor. Bu geniş cam doku sayesinde içeri bol bol Güney Afrika güneşi giriyor. Kapıdan doğrudan yemyeşil çimenlerle kaplı bahçeye çıkılıyor.
Renovasyon sırasında evin dış özelliklerinin korunduğunu söylemiştik. Ama bu evin dışarıdan sıkıcı ve sıradan olduğu anlamına gelmiyor. Hem evin çizgileri, hem de bahçenin başarılı peyzajı çok davetkar duruyor.
Bu yemek odası kalabalık ziyafet ve partileri için tasarlandığını düşündürtüyor. Genel itibariyle nötr tonların kullanıldığı odada bazı kontrast yaratıcı unsurlara yer verilmiş. Oldukça geniş olan odada zemin ve duvarlar beyaz ve krem tonlarda ama duvardaki sanat eserleri bu tekdüzeliği ortadan kaldırıyor.
Mobilyalara gelecek olursak. Bu uzun masa ve sandalyeler için zamansız tasarımlar demek mümkün. Yıllar geçse de demode olmayacaklarını düşündüğüm bu mobilyalar renkleriyle de hoş bir kontrast yakalamış. Mobilyanızı zevkinize göre yaptırmak derdindeyseniz, ilacınız burada.
Tavandaki pervaneye de dikkat çekmek gerek. Evde klima var ama etkisi yemek odasına kadar ulaşmıyor. Pervane odaya otantiklik katıyor.
Evin içine daha fazla gün ışığı girmesi herkesin istediği bir şeydir. Sonuçta bu evi daha aydınlık ve ferah gösterir. Bunun tek yolu da dış cephelerde cam ya da şeffaf bir malzemeye yer vermektir. Ama müstakil evler için mahremiyet sorunu devreye girer. Sıradan pencereler evin içini gösterdiği için mahremiyeti tehdit edebilir. Ancak cam tuğla bu durum için harika bir malzeme. Bu evde de ne kadar işe yaradığını görüyoruz. İçeri ışık giriyor ama dışarıdan içerisi görünmüyor.
Ferah bir görüntüsü olan evi daha da ferahlatan unsurlardan biri de büyük boylu ayna. Onun dışında evin içinde kullanılan eşya ve aksesuarların ne kadar zarif olduğuna da dikkat çekmek gerek. Metal ayaklı cam masa ve üzerindeki metalik Newton sarkacı çok şık görünüyor.
Küçük kullanım alanına sahip evde mutfak ve oturma odası açık planlı olarak tasarlanmış. Bu nedenle mutfak alanı çok ekonomik kullanılmış ve işlevsel bir mutfak yaratılmış. Açık kayın rengi ve beyaz tonların hakim olduğu mutfak dolapları ve tezgahın doğal kompozisyonuyla kontrast oluşturan elektrikli cihazlarda inoks doku tercih edilmiiş.
Banyoda her şey yerli yerinde. Küçük bir evin banyosu olmasına rağmen küvet bile mevcut. Duş kabininin bir kısmı duvardan yapılmış. Cam kabine sahip duş alanı oldukça geniş. Duvarlardaki mermer dokulu seramikler banyoya karakter kazandırmış. Küvetin dış çeperi de bu mermer dokuyla uyum sağlıyor. Küvetin yuvarlak hatları banyonun modern atmosferine katkı sağlıyor.
Bazı yatak odalarında sadece açık tonlar hakim oluyor. Ancak böyle yatak odalarında uyanmak kolay olsa da, uykuya dalmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden yatak odasında açık, orta ve koyu lekelerin dengesini bulmak en iyi yol. Bu yatak odasında bu denge çok başarılı biçimde sağlanmış. Siyah mobilyalar, bej duvarlar ve açık renkli zemin uyum içinde görünüyor. Geniş pencere içeri bolca ışık girmesini sağlarken, kalın kumaştan siyah renkli perde gün ışığını tamamen kesiyor ve deliksiz bir uykuya imkan sağlıyor. Tavan pervanesi burada da karşımıza çıkıyor. Ama bu sefer odanın renk skalasına uygun biçimde siyah olarak.
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