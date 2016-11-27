İçiyle şaşırtan küçük ve mütevazı ev

Bugün sizi güneye götürüyoruz. Öyle Antalya'ya falan değil. Daha da güneye. Dünyanın en güney noktalarından birine. Güney Afrika'ya. Yıllarca ırkçılıkla adı anıldıktan sonra varılan barış sayesinde ekonomik durumun ve yaşam standartlarının giderek yükseldiği ülkede inşaat sektörü de önemli alanlardan birisi. Farklı kültürleri bir arada bulunduran ülkedeki mimari de bu çeşitlilikten payını alıyor.

Bugün size göstereceğimiz ev ülkenin sanayi şehirlerinden biri olan Vanderbijlpark'ta bulunuyor. Gauteng bölgesindeki Vaal Nehri civarında kurulan şehir daha önce bir demir çelik şehriymiş. Şimdi farklı alanlarda sanayi kuruluşlarının olduğu şehirdeki inşaat faaliyetleri de hızla devam ediyor. Eski binalar renove ediliyor ya da yerlerine yeni binalar yapılıyor. Bugün size göstereceğimiz renove edilmiş bina açık planlı iç tasarımı ve dışarıdan Afrika mimarisi özellikleri yansıtan mütevazı görüntüsüyle, eminiz size ilham verecektir.